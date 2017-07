Tour etappe 17 voorspellen: intensieve rit door de Alpen, aankomst bergaf

Tour de France 2017 – etappe 17. Woensdag mogen de klimmers in de Tour de France zich weer tonen. De zeventiende etappe is een behoorlijk intensieve rit door de Alpen.

Liefst vier cols staan op het programma: eentje van de tweede categorie, twee van de eerste en eentje van de hoogste categorie. De eindstreep is getrokken in de afdaling van de Col de Galibier.

Onderaan tips voor Tour weddenschappen. goksites noteren riant voor de favorieten vandaag.

Etappe 17: La Mure – Serre Chevalier, 183 km

Deze Alpenrit telt 183 kilometer en dat is gezien al het klimwerk een pittige afstand. Al vrij snel nadat de vlag is gaan wapperen vanuit de cabriolet van de wedstrijdleiding worden de klimmersbenen opgewarmd. De Col d’Ornon heeft een lengte van 5,1 km en heeft een stijging van onder de zeven procent. Na dertig kilometer is dat opwarmertje afgerond en wie daar echt zin en interesse in heeft, kan aan het einde van de afdaling wat sprinterspunten oprapen.

Maar daarna begint het echte, zware klimwerk. De Col de la Croix de Fer is liefst 24 km lang en kent een gemiddelde stijging van 5,2 procent. Dat percentage klinkt niet zo imposant? Besef dan dat er delen zijn van onder de tien procent maar ook juist dalende stukken. En 24 kilometer is simpelweg een monsterlijk eind. Een uur lang rechtop in de pedalen staan is slopend. De lucht is ijl, de toeschouwers dringen zich op, het weer kan gaan spoken.

Maar of dat een echt heel beslissende klim wordt valt te bezien. Op de top is er nog ruim honderd km te gaan. Het vuurwerk lijkt te moeten gaan geschieden op de dubbelklapper van Col du Télégraphe (11,9 km, 7,1 procent) en Col du Galibier (17,7 km en 6,9 procent). En dan nog 28 kilometer omlaag.

De favorieten

De top vijf van het klassement staat binnen 1:17 minuut van elkaar. Nu we toch naar het einde van de Ronde van Frankrijk kruipen lijkt de tijd gekomen voor de beslissende schermutselingen. Alhoewel: er staat ook nog een tijdrit op het programma, wat vooral voor Chris Froome gunstig is. Van de Brit hoeven we dus geen initiatief te verwachten. Dat ligt anders bij de mannen die met minder vertrouwen naar de chrono toeleven, zoals Warren Barguil, Romain Bardet, Rigoberto Uran en Fabio Aru. Wat een gevecht kan het worden als ze stuk voor stuk, gezamenlijk of om en om het geel van Froome uitdagen.

En dan nu over het wedden op Tour de France:

Voorspellingen Tour 2017

Bookmaker Kroon Sport wijst drie gedeelde favorieten aan. Chris Froome noteert @7.00, Romain Bardet @7.50 en Warren Barguil ook @7.50. Maar de oude vos Alberto Contador is onze tip op @11.00.