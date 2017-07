Eerste ronde Wimbledon 2017 wedtips: mooie odd voor winst Djokovic

Gokken – tips Wimbledon 2017. Van 3 tot 16 juli focust de tenniswereld zich op het meest prestigieuze toernooi van het jaar: Wimbledon. Morgen starten we met 128 spelers en na twee weken lang strijd op de baan eindigen we met één winnaar. De grote vraag is: wie wordt dat? De twee iconen van het tennis, Roger Federen en Rafael Nadal, zijn de mannen in vorm dit seizoen.

Nummer één van de wereld, Andy Murray, slaat dit jaar nog geen deuk in een pakje boter en ook Novak Djokovic heeft een zwaar seizoen. Toch wist laatstgenoemde net op tijd zijn vorm te vinden door afgelopen week het toernooi in Eastbourne te winnen. Daarmee heeft de Serviër zijn ritme te pakken en behoort hij absoluut bij de topfavorieten.

Federer lijkt oude vorm gevonden te hebben

Nadal komt van zijn Roland Garros titel af en heeft geen enkel toernooi op gras gespeeld voor Wimbledon. In de voorgaande jaren werd hij telkens vroeg uitgeschakeld maar misschien kan hij dit jaar met zijn magische vorm wel iets presteren. Federer lijkt de meest logische keuze. De Zwitser won het grastoernooi in Halle zonder een set te verliezen en lijkt weer zijn oude vorm gevonden te hebben. Of liggen er nog kansen voor de next-gen spelers? Het zal hoe dan ook een interessant toernooi worden met een open veld.

Wimbledon 2017 Ronde 1

Wedden op Wimbledon. In de eerste rondes van een grand slam zijn er altijd talloze opties voor het maken van weddenschappen. Laten we beginnen met Bagnis – Albot. Zowel Bagnis als Albot zijn gravelspecialisten en komen slecht uit de voeten op gras. Beiden zullen ontzettend moeten wennen aan de snelheid van de baan en de lage stuit.

Bagnis is de ruime underdog bij de bookmakers ondanks dat hij de betere speler van de twee is. Het is waar dat Albot iets beter presteert op snellere banen maar gras blijft wel een unieke ondergrond en dat maakt de wedstrijd een stuk gelijkwaardiger. 5.00 voor Bagnis ‘WINST’ bij Kroon Casino is zeker waarde!

Vervolgens is het spelen van Basilashvili ‘WINST’ tegen Berlocq een goeie keuze. Basilashvili heeft ontzettend veel power in zowel zijn backhand als forehand en op gras is dat nog lastiger te verdedigen.

Berlocq is een pure gravelspeler en heeft eigenlijk niets te zoeken op deze ondergrond. In principe beukt Basilashvili op deze snelle ondergrond in Londen door de verdediging van de Argentijn heen en 1.67 bij Kroon Casino is een lekkere quotering.

Als laatste gaan we voor Ruben Bemelmans ‘WINST’ tegen Tommy Haas op 2.95. Haas is inmiddels 39 jaar oud en in een best of five wedstrijd kan dat wel eens tegenwerken op gebied van fitness. Bemelmans heeft laten zien dat hij z’n ritme te pakken heeft door drie kwalificatiewedstrijden te winnen. De Belg kan met zijn linkshandige forehand makkelijk het zwaktepunt van Haas beschadigen: de verdedigende backhand. 2.95 is een uitstekende quotering.

Outrights Wimbledon

Ook leuk om vooraf in te zetten op de eindwinnaar van het toernooi. Niet geheel onverwacht is Roger Federer de topfavoriet voor de titel. Toch richten wij ons op Novak Djokovic. Ondanks zijn slechte seizoen heeft hij deze week in Eastbourne laten zien wat hij kan op het gras en qua fitness heeft hij het voordeel tegenover spelers als Federer en Nadal, die toch wel een jaartje ouder worden.

Inzetten op de Serviër geeft een mooie quotering van 6.50 bij Kroon Casino. Bij de outsiders is de jongeling Nick Kyrgios wel een poging waard. Kyrgios heeft een ongelofelijk sterke service in huis en ook zijn groundstrokes zijn zeer effectief op het gras. Als hij het ritme te pakken heeft dan kan hij vrijwel iedereen verslaan en op een quotering van 23.00 is dat wel een kleine inzet waard.