Tips WK Kwalificaties Nederland, Frankrijk en Polen: inzetten op veel goals

Wedden tips WK voetbal 2018 kwalificaties

Dit weekend is gevuld met interland voetbal. Voor het Nederlands elftal volgen er zaterdag en dinsdag cruciale wedstrijden voor plaatsing op het WK in Rusland. In dit artikel tip ik je weddenschappen met de beste waarde voor dit weekend. Behalve Wit-Rusland tegen Nederland belichten we ook Bulgarije – Frankrijk en Polen – Montenegro.

Ik verwacht aardig wat goals dus met handicap betting kun je een mooie winst pakken. En wat de wedstrijd van Polen betreft: Robert Lewandowski gaat zeker weer scoren!



Wit-Rusland – Nederland betting WK

Zaterdag 07-10 20:45 uur. Voor ons Nederlanders wordt het een spannend weekend. Met de wedstrijd van Oranje tegen Wit-Rusland natuurlijk, maar ook wat er in de andere groepen en wedstrijden gebeurt. Nederland is namelijk afhankelijk van veel factoren om nog kans te maken op het WK voetbal in 2018.

Wit-Rusland staat onderaan in de groep en heeft nog maar één keer gewonnen. Ze wisten ook maar vier keer te scoren en kregen al veertien goals tegen in acht wedstrijden. Wit-Rusland is dus echt het lelijke eendje in de poule. De vorige wedstrijd verloren ze nog met 0-4 van Zweden. De enige wedstrijd die ze wonnen was tegen Bulgarije met 2-1.

Wonder voor Oranje op WK 2018

Nederland kan het WK 2018 alleen nog halen door een wonder. Ze moeten tweede worden in de groep en dan ook nog eens bij de beste nummers twee komen. Daar moet heel wat voor gebeuren, maar allereerst zal er (dik) gewonnen moeten worden van Wit-Rusland.

Bij Nederland zijn de meeste spelers fit, het is natuurlijk vooral belangrijk dat Robben fit is. Advocaat heeft onder andere ook Ryan Babel weer eens geselecteerd – wat in mijn ogen zeker eerder had gemogen, aangezien hij behoorlijk goed in vorm is.

Wedden op veel doelpunten

Tegen Wit-Rusland moet Nederland vroeg een goal maken en daarna zoveel mogelijk druk blijven zetten. Het doelsaldo kan nog belangrijk zijn dus verwacht ik dat Advocaat met een aanvallende opstelling en speelinstelling gaat beginnen.

Wit-Rusland is gewoon niet goed en Oranje is natuurlijk ook wel eens beter geweest. Nederland wist echter de laatste wedstrijd te winnen en door die wedstrijd lijkt weer een sprankje hoop terug te keren. Ze speelden tegen Bulgarije redelijk en scoorden makkelijk. Ik verwacht dat ze deze lijn door gaan trekken en met grote cijfers gaan winnen van Wit-Rusland. Mijn tip voor het wedden op WK voetbal is dan ook in te zetten op de -2 handicap weddenschap @2.65.

WK Kwalificatie Bulgarije – Frankrijk

07-10 20:45 uur. In de groep van het Nederlands elftal spelen ook Bulgarije en Frankrijk ook tegen elkaar. Frankrijk is eerste in de groep, maar nog niet zeker van plaatsing – ze staan één punt voor op Zweden. Bulgarije staat vierde, met vijf punten achter op Frankrijk en lijkt dus geen rol van betekenis meer te spelen.

Bulgarije verloor zijn laatste wedstrijd van Nederland en daarmee zijn de kansen op het WK eigenlijk wel verkeken. Ze hebben dertien goals gemaakt en kregen maar liefst 17 goals tegen in de acht wedstrijden die gespeeld zijn. De vorige wedstrijd tegen Frankrijk verloren ze met 1-4 en ze werden eigenlijk helemaal weggespeeld. Bulgarije heeft geen spraakmakende namen in de selectie, de meeste spelen in impopulaire competities.

Beste selectie van de wereld

Frankrijk heeft in mijn ogen één van de beste selecties van de wereld. Alleen in de spits hebben ze al drie spelers die bij elk ander land in de basis zouden staan met Griezmann, Mbappe en Lacazette. Dat geldt eigenlijk voor elke positie, vrijwel overal staat een wereldtopper. Dat blijkt ook wel uit de resultaten die ze de laatste wedstrijden haalden. Zo wonnen ze niet lang geleden nog heel eenvoudig van Nederland met 4-0.

De odd op winst voor Frankrijk is 1.22 wat ik nog aardig hoog vind. Bulgarije is al uitgeschakeld, terwijl Frankrijk nog moet winnen. Daarnaast heeft Frankrijk een geweldig team dat makkelijk weet te scoren. Ik verwacht een grote overwinning van de Fransen. Voor een mooie waarde raad ik je een handicap weddenschap aan:

Gokken op Polen – Montenegro

Zondag 08-10 18:00 uur. De laatste wedstrijd die wij voor het wedden op voetbal dit weekend hebben geselecteerd is Polen tegen Montenegro. Polen won donderdagavond met speels gemak van Armenië (1-6), terwijl Montenegro verloor van Denemarken en daarmee ook de kansen op het halen van het WK voetbal verspeelde.

Polen moet nog één wedstrijd winnen om zeker te zijn van het WK 2018. Afgelopen donderdag speelden ze prima voetbal en wisten ze veel kansen te creëren. De Polen hebben ook een prima selectie met als absolute ster natuurlijk Lewandowski, hij scoorde al 15 keer in de negen kwalificatieduels. Ondanks dat ze maar één grote ster hebben speelt Polen echt als team en kunnen ook meerdere spelers makkelijk scoren.

Goed gespeeld in WK kwalificaties

Montenegro deed het goed in de WK kwalificaties maar door het verlies tegen Denemarken zijn ze zo goed als uitgeschakeld. De laatste drie wedstrijden voor het duel tegen Denemarken wisten ze allemaal te winnen. Montenegro heeft maar liefst 18 keer gescoord en kreeg er acht tegen in de negen gespeelde duels.

Montenegro heeft een niet erg opvallende selectie, maar de aanvoerder en grote man is wel een bekende, Stefan Jovetic. Hij viel uit tegen Denemarken en het is nog onbekend of hij mee kan doen in deze wedstrijd.

Weddenschappen: winst + goal Lewandowski

Beide ploegen zijn eigenlijk wel goed in vorm, maar Polen is dat nog beter. Polen heeft nog een overwinning nodig om zich te plaatsen, terwijl Montenegro al uitgeschakeld is. Dat is denk ik het grootste verschil in deze wedstrijd.

Ik verwacht dat Polen deze wedstrijd wederom gaat winnen en wanneer ze dat doen dan gaat Lewandowski ongetwijfeld wederom scoren. De spits is in topvorm en ook topscorer van Polen met maar liefst 15 goals in negen wedstrijden, hij wist bovendien al drie keer een hattrick te maken.