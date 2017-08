WK Atletiek 2017: Schippers wil haar wereldtitel 200m verlengen

WK Atletiek 2017 – 200 meter sprint. Vrijdag om 22:50 uur krijgt Dafne Schippers de kans om haar wereldtitel op de 200 meter sprint te verlengen. De Utrechtse staat in de eindstrijd van de dubbele sprint. Ze start in baan zes.

Vrijdag was Schippers ingedeeld in de eerste van de drie halve finales. Al voordat ze het laatste rechte eind bereikte had ze afstand genomen van de zeven andere dames. En met machtige passen werd de marge alleen maar groter, tot ze met nog een meter of vijftien te gaan rustig kon afremmen. Eindtijd: 21.49 seconden, de snelste tijd van de finalisten.

Dafne Schippers blij met resultaat en algemene vorm

Dafne Schippers was in haar nopjes met het resultaat, hoe de race voelde en haar algemene vorm. “Ik kon op het laatste gedeelte zelfs energie sparen. De race was niet de beste ooit, maar het is oké voor nu”, aldus de nummer twee van de Olympische Spelen in Rio. De dame die haar toen versloeg is niet van de partij, want Elaine Thompson besloot zich alleen op de 100 meter te richten. Die ze overigens niet won, maar de dame die wel de gouden plak in de wacht sleepte ontbreekt ook al op de 200 meter. Tara Bowie kwam vlak na de finish ten val en is onvoldoende herstelt voor deze krachtinspanningen.

Concurrenten 200 meter sprint

Wie blijven er dan over als uitdagers? Afgaande op de halve finales gaat het vooral om Shaunae Miller-Uibo uit de Bahamas en Marie-Josee Ta Lou uit Ivoorkust. Laatstgenoemde veroverde zilver op de 100, eerstgenoemde is ook een topper op de 400 meter. Woensdag leek ze in de finale daarvan op weg naar goud, toen ze vlak voor de eindstreep verkrampte en terugzakte naar plek vier. Ta Lou won haar halve finale in 21.50, terwijl ze van alle deelnemers een van de traagste reactietijden had. Kortom, daar zit nog rek in.

Het lijkt wel zeker dat er geen toptijden gerend gaan worden. Daarvoor is het in Londen te fris en regenachtig. Die kou slaat op de machtige spieren van sprinters. Voor Schippers wordt het de zesde start in zes dagen tijd. Volgens trainer Rana Reiders is dat geen enkel probleem. Onder zijn leiding heeft ze meer tijd in het krachthonk doorgebracht en haar belastbaarheid verhoogd.

Voorspelling 200 meter sprint

Bookmaker Mr Green noteert Dafne Schippers als favoriet voor de winst @ 1.50, ze wordt gevolgd door Shaunae Miller-Uibo @ 3.50 en Marie-Josee Ta Lou @ 7.50. Een plaats in de top 3 is vrijwel zeker, Schippers staat hiervoor genoteerd voor 1.03.