WK Atletiek 2017: Kansen voor Dafne Schippers op 100 meter

WK Atletiek 2017. Dafne Schippers wil zondagavond om 22:50 uur de beste race van het jaar rennen. Ze zal wel moeten, want de concurrentie op de 100 meter spring is moordend. Vorig jaar bij de Olympische Spelen in Rio werd ze ‘slechts’ vijfde.

Het persoonlijk record van Schippers op het kortste sprintnummer is 10,81 seconden, behaald in augustus 2015 te Beijing. Op de Zomerspelen kwam ze tot 10,90. De grote favoriete Elaine Thompson zette vorig jaar in juli 10,70 neer in Jamaica en dit jaar liep ze in eigen land al 10,71. De 25-jarige Olympisch kampioen is zo te zien in topvorm en klaar om nog een stukje van haar pr af te knabbelen.

Dafne Schippers streeft op 100 meter naar beste race van het jaar

De vraag is dus of Schippers in staat is om haar record te verbrijzelen van 10,81 naar ergens in de 10,6. Dat is een grote stap in de sprintwereld. Maar om zichzelf uit te dagen en het onderste uit de kan te halen blijkt Schippers bereid om veel op te offeren en uit te proberen. Ze besloot vijf maanden geleden een nieuwe trainer te kiezen, de Amerikaan Rana Reider, die al op Papendal rondliep om Nederlandse atleten te begeleiden. Hij is onder meer een specialist op het gebied van de start. Niet onbelangrijk op zo’n kort nummer, waar een trage start noodlottig kan zijn.

De halve finale op zaterdagmiddag ging gesmeerd. Schippers won haar heat (de vierde) niet maar kwam zonder al te veel moeite in 11,08 als tweede over de meet. Haar reactietijd was 0,170 seconde, niet opmerkelijk goed, maar nog wel sneller dan Thompsons 0,209. Het toont aan dat beide dames nu echt geen risico’s willen nemen bij de start, in de wetenschap dat ze toch wel doorstromen.

Finaleplek in bereik voor Schippers

De snelste tijd in de eerste ronde kwam van Gina Luckenkemper in 10,95. Schippers zette de zevende tijd neer van alle series tezamen. Tori Bowie zit er ook netjes bij met 11,05. De halve finales beginnen zondag om 20:10 uur en daarna is er dus slechts zo’n 2,5 uur de tijd om te herstellen. Dat is gunstig voor types die ook de 200 aankunnen, zoals Schippers. Schippers start in de eerste heat en moet bij de eerste twee eindigen of na de drie series bij de twee tijdsnelsten horen. Met Kelly-Ann Baptiste en Luckenkemper als grootste concurrenten lijkt de finale in elk geval in bereik.

Voorspellingen 100 meter WK Atletiek

Elaine Thompson is de favoriete voor goud op @1.18 bij Mr Green, gevolgd door Tori Bowie op @5.50 en Dafne Schippers op @9.00. Een podiumplek voor de Utrechtse noteert @1.60.