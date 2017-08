Weekend tips: winnen met Vitesse – AZ en PSG – St Etienne

Weekend wedtips voetbal

Pak met een tientje inzet dik 27 euro bij de bookies

De meeste competities in Europa zijn inmiddels weer in volle gang. De Europese plekken zijn ook verdeeld – kortom, het voetbal leeft weer.

In dit artikel beschouwen we de topper uit de Franse competitie voor, met daarbij uiteraard de betting tips, en een wedstrijd uit de Eredivisie: Vitesse – AZ. De odds voor de weddenschappen komen van bookmaker Mr Green.



Tips weddenschappen voetbal

Paris Saint Germain – Saint-Étienne 25-08-17 20:45 uur. In Frankrijk is er sprake van een topper op vrijdag. De nummer één na drie wedstrijden neemt het op tegen de nummer drie: PSG tegen Saint-Etiënne. Beide ploegen wonnen tot nog toe alle wedstrijden in de competitie, PSG staat bovenaan op doelsaldo.

Sinds de komst van Neymar speelt PSG beter dan ooit. De Braziliaan maakte in de twee wedstrijden die hij in het shirt van PSG speelde, drie keer een goal en gaf hij drie assists. De eerste wedstrijd van het seizoen kwam nog te vroeg voor Neymar, maar ook die werd gewonnen.

PSG met Neymar aanvallend zeer goed

In totaal heeft PSG al 11 keer gescoord en kreeg het 2 doelpunten tegen in drie wedstrijden. PSG is eigenlijk elk jaar de favoriet voor de Franse titel, maar wanneer je de afgelopen twee wedstrijden hebt gezien dan kan je er niet omheen dat ze veruit de favoriet zijn.

PSG speelde in de vorige wedstrijd vanaf minuut 69 met 10 man, de stand was toen 2-1. Ze maakten de 3-1 en kort daarna werd het 3-2. Even leek PSG het moeilijk te krijgen, maar Neymar stond op en uiteindelijk scoorden ze nog drie keer. In totaal wisten ze dus maar liefst 4 goals te maken terwijl ze met een man minder speelden.

PSG speelde aanvallend ontzettend goed met hoge druk, de tegenstander had totaal geen kans om rustig het balbezit te bewaren.

Voorbereiding St Etienne matig

Saint-Étienne won haar eerste twee wedstrijden met 1-0 en de derde wedstrijd met 3-0. Al met al dus een perfecte score voor de club die vorig seizoen achtste werd. Vorig seizoen hadden ze maar liefst 42 goals tegen in 38 wedstrijden. Dit seizoen starten ze dus een stuk beter, maar ze speelden vooralsnog wel tegen de mindere goden van de Franse competitie.

De voorbereiding van Saint-Étienne was niet geweldig te noemen, ze wonnen namelijk geen één keer. Ze verloren met maar liefst 3-0 van Southampton, wat ook geen team in goede vorm is. Verder werd verloren van Montpellier en speelden ze gelijk tegen Real Sociedad.

Weddenschappen PSG – Saint-Étienne

Gemiddeld scoort PSG in dit vroege seizoen 3.66 goals per wedstrijd. Saint-Étienne had vorig seizoen geen geweldige defensie en ondanks de start met drie keer de nul, verwacht ik ook dat ze dit seizoen de nodige tegengoals krijgen.

In de voorbereiding was dat al het geval. En ook de tegenstanders van dit prille seizoen hadden genoeg kansen, maar die lieten ze na. PSG heeft laten zien ontzettend makkelijk kansen te creëren en ook af te maken. Mijn tip voor het wedden op voetbal:

Vitesse – AZ voorspellingen

26-08 18:30 uur. De tweede wedstrijd gaat over het wedden op Eredivisie voetbal: Vitesse tegen AZ. Na twee speelrondes staat Vitesse op de eerste plek met zes punten en zeven goals voor en twee tegen. AZ staat negende in de Eredivisie met drie punten en vier goals voor en drie tegen.

Vitesse heeft zich ontzettend goed versterkt dit seizoen, met Luc Castaignos en Tim Matavz hebben ze twee spitsen die zich al hebben bewezen in de Eredivisie. Op het middenveld hebben ze Serero en Bruns erbij gehaald, wat ook een ervaren kracht is die goed kan voetballen. Op de vleugels hadden ze al Rashica en hebben ze nu ook Linssen. Ik verwacht dat Vitesse de verrassing van het seizoen kan worden. Ze spelen tot nog toe ook goed voetbal met veel druk en scoren gemakkelijk.

AZ nog niet geweldig

AZ heeft zich een stuk minder spectaculair bewogen op de transfermarkt. Ze hebben Vejinovic van Feyenoord terug gehaald en verder is er weinig gebeurd. Dat maakt niet dat AZ geen goede selectie heeft; vorig seizoen werden ze zesde en ik verwacht zeker dat ze dit seizoen weer mee gaan doen in de subtop.

AZ speelt echter nog niet geweldig. Afgelopen week wonnen ze met 2-0 van ADO Den Haag, maar dat ging behoorlijk moeizaam. Zeker als je bedenkt dat ze met een man meer speelden vanaf de 28e minuut.

De week daarvoor verloren ze met 3-2 van PSV. In deze wedstrijd wisten ze wel indruk te maken, maar waren ze uiteindelijk toch niet goed genoeg.

Wedden op winst en BTTS

Vitesse heeft beide wedstrijden van dit seizoen gewonnen, maar kreeg ook in beide duels een goal tegen. Met het thuisvoordeel en de betere vorm verwacht ik zeker dat Vitesse gaat winnen. AZ zal echter genoeg kansen creëren en ik verwacht zeker een goal van de Alkmaarders. Mijn Eredivisie wedtip is daarom:

Tot slot heb ik nog een combi bet tip voor je waarbij ik ook de topper Liverpool – Arsenal uit de Premier League erbij pak (voor die wedstrijd volgt overigens een aparte voorbeschouwing met weddenschappen). Combineer de tip

Paris Saint Germain -1 Handicap, Vitesse – AZ beide teams scoren en Liverpool – Arsenal beide teams scoren in een multi bet en de odd bij wordt @2.71.