Tips winnende weddenschappen: Eredivisie voetbal en Premier League

Treble wedden tip: €10 inzetten = dik €30.00 winnen

De Europese competities zijn weer begonnen, dus ook voetbal betting is weer volop mogelijk! Ik geef jullie een voorbeschouwing van de wedstrijden waarbij het prima wedden is.

En dat zijn twee Eredivisie weddenschappen en een interessante Premier League wedstrijd. Bovendien kun je met multi bet op Ajax, Vitesse en de wedstrijd Tottenham tegen Chelsea de lekkere odd van 3.40 pakken bij de bookmakers. Daarover onderaan meer.

Sportweddenschappen tips voetbal

Roda JC – Vitesse vrijdag 18-08 20:00 uur. De eerste wedstrijd die ik je tip is Roda tegen Vitesse. Roda begon het seizoen met een 2-4 verlies bij PEC Zwolle, terwijl Vitesse uitstekend begon met een 4-1 overwinning op NAC.

Roda JC had het vorig seizoen wederom moeilijk, maar uiteindelijk zien we ze ook dit jaar weer in de Eredivisie. Dit seizoen staat in het teken van een realistische aanpak. Dus geen Rus met miljoenen die de Champions League wil halen, maar rustig bouwen aan een goed team en in een aantal seizoenen werken naar de positie van een stabiele middenmoter.

Het begin van het Eredivisie seizoen was echter nog niet best. De eerste helft kwam Roda nog op voorsprong tegen PEC, maar vlak voor rust werd het alweer 1-1. In de tweede helft was PEC Zwolle veel beter dan Roda en uiteindelijk wonnen ze dan ook verdiend met 4-2. De verdediging van Roda was niet best en daar zal zeker verbetering in moeten komen.

Vitesse: mooie selectie en topspitsen

Vitesse begon het seizoen uitstekend; binnen twee minuten stonden ze al op voorsprong tegen NAC. Ze gingen de rust in met een 3-0 voorsprong en uiteindelijk werd het dus 4-1. Vitesse creëerde makkelijk kansen tegen een toch defensief spelend NAC Breda. Ze hadden zeker nog wel meer kunnen scoren, maar het leek erop dat ze in de tweede helft wat gas terugnamen.

Vitesse heeft een mooie selectie en zeker aanvallend hebben ze veel goede opties. Op het middenveld hebben ze spelers die een goal kunnen maken met Foor en Bruns. Voorin hebben ze zeker voor Vitesse begrippen twee topspitsen, met Matavz en Castagnois.

Vitesse is zeker de favoriet voor deze wedstrijd, ze hebben de betere selectie en zijn goed in vorm. NAC had moeite met de aanvallers van PEC, terwijl die van Vitesse nog een stuk beter zijn. Aanvallend was NAC niet geweldig tegen PEC en Vitesse heeft ook een goede defensie.

Mijn tip voor een Eredivisie weddenschap is het wedden op ‘Vitesse -1 goals’. Deze handicap bet noteert 3.45 bij bookmaker Mr Green.

Vitesse speelde tegen Feyenoord in de Johan Cruijf schaal al aardig en tegen NAC was het echt genieten. Ze creëren makkelijk kansen en ik ga er zeker vanuit dat ze redelijk wat goals gaan maken.

Wedden op Ajax – FC Groningen

Zondag 20-08 14:30 uur. De tweede wedstrijd voor een mooie sportweddenschap is Ajax tegen FC Groningen. Beide ploegen begonnen niet met een overwinning aan het seizoen. Ajax leed een zeer teleurstellende nederlaag tegen Heracles (2-1) terwijl FC Groningen met maar liefst 3-3 gelijk speelde tegen SC Heerenveen.

Ajax maakt sowieso geen beste opening van het seizoen door. Ze zijn uitgeschakeld door Nice in de Champions League voorronde en verloren dus hun eerste wedstrijd van het voetbalseizoen. Vandaag speelt Ajax tegen Rosenborg in de play-offs voor de Europa League en zondag staat de wedstrijd tegen Groningen op het programma.

Transfer Davinson Sanchez

Naast de slechte wedstrijden speelt ook nog altijd de transfermarkt een grote rol bij Ajax. Davinson Sanchez lijkt te gaan vertrekken, maar de transfer duurt nu al een tijd. Al met al heeft Ajax natuurlijk nog steeds een goede selectie. Met spelers als Ziyech, Kluivert, Younes, Dolberg en Huntelaar hebben ze voldoende creativiteit en scorend vermogen, het komt er alleen nog moeizaam uit.

Defensief is Ajax ook zeker nog niet op z’n best dit seizoen, zeker nu Sanchez niet speelt geeft Ajax veel kansen weg.

Lars Veldwijk prima versterking Groningen

FC Groningen begon dus met een 3-3 gelijkspel tegen de grote rivaal SC Heerenveen. De eerste helft had Groningen het erg moeilijk; in de rust stonden ze 0-2 achter. Dit werd in de tweede helft knap omgedraaid naar een 2-2, uiteindelijk kwam Heerenveen weer op voorsprong, maar door een penalty in de 88e minuut werd de eindstand uiteindelijk 3-3.

De selectie van FC Groningen is niet veel veranderd ten opzichte van vorig jaar. Met Lars Veldwijk is er wel een prima spits bij gekomen, die balvast is en makkelijk scoort. Ik denk dat Groningen met Veldwijk een prima versterking heeft gehaald en dat ze met hem in de spits stappen kunnen maken.

Gokken tips: inzetten op winst en BTS

Een mooie odd krijg je bij de goksites voor de bet ‘Ajax wint en beide teams scoren’. Mr Green noteert hiervoor 2.45.

Ajax is defensief zwak en geeft dit seizoen veel kansen weg in elke wedstrijd die ze speelde. Groningen scoorde drie keer tegen SC Heerenveen en creëerde makkelijk kansen. Ik verwacht zeker dat Groningen gaat scoren, maar ik verwacht uiteindelijk wel dat Ajax gaat winnen.

Tottenham – Chelsea betting

20-08 17:00 uur. De laatste wedstrijd die wij voorbeschouwen is een echte topper uit de Premier League, Tottenham tegen Chelsea. Tottenham begon met een simpele 2-0 overwinning op Newcastle United, terwijl Chelsea verrassend met maar liefst 2-3 onderuit ging tegen Burnley.

Tottenham Hotspur had eigenlijk geen kind aan Newcastle United. Ze hadden maar liefst 74% balbezit, maar het duurde wel vrij lang voordat ze eindelijk scoorden. Pas in de zestigste minuut kwamen de Spurs op voorsprong.

Beste centrum van hele Premier League

De fans van Tottenham zijn nog niet tevreden over de selectie en ook de trainer wil nog wel versterkingen. Ze hebben tot nog toe niemand gekocht, maar wel Kyle Walker verkocht aan Manchester City. Natuurlijk heeft de club nog steeds een goede selectie, maar de concurrentie heeft zich wel versterkt terwijl Tottenham dus verzwakt is.

Met spelers als Dele Alli, Christian Eriksen, Harry Kane en Lamela hebben ze veel spelers die makkelijk scoren en kansen creëren voor andere spelers. Verdedigend hebben ze met Alderweireld en Vertonghen misschien wel het beste centrum van de hele Premier League.

Geen gemakkelijke opgave voor Chelsea

Chelsea verloor dus verrassend met 2-3. De huidige kampioen kreeg al vroeg een rode kaart en ging mede daardoor met een 0-3 achterstand de rust in. In de tweede helft kwamen ze dus nog terug naar 2-3, maar verder kwamen ze niet.

Chelsea heeft zich dit seizoen wel degelijk versterkt, ze kochten Alvaro Morata van Real Madrid en Bakayoko van AS Monaco. Vorig seizoen werd Chelsea overtuigend kampioen, maar dat zal dit seizoen niet zo makkelijk gaan. Met het Europese programma erbij zullen ze ongetwijfeld meer moeite hebben in de Premier League.

Tips weddenschappen

Door de verrassende nederlaag op de eerste speeldag is het voor Chelsea van groot belang om van Tottenham te winnen. Wederom een verlies betekent dat ze al zes punten achter staan op de grote concurrenten Manchester United, City en Tottenham.

Wat het wedden op voetbal betreft raad ik je aan te gaan voor de ‘onder 2.5 goals‘ bet @1.97 bij Mr Green. Beide ploegen hebben een goede defensie (als ze niet snel een rode kaart krijgen). Vorig seizoen hadden Chelsea en Tottenham Hotspur de minst gepasseerde verdediging van de hele Premier League.

De Spurs hadden moeite met het creëren van kansen tegen Newcastle United. Ik verwacht dat het een vrij saaie wedstrijd zal worden, omdat zeker Chelsea niet zal willen verliezen.

Tot slot tip ik je een mooie combinatie weddenschap. De treble

‘Vitesse wint, Ajax wint en onder 3.5 goals bij Tottenham – Chelsea’ levert je 3.40 op.