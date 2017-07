Tips om te winnen met Gold Cup weddenschappen

Voetbal betting. De vorige editie van de CONCACAF Gold Cup werd gewonnen door Mexico. Zij waren destijds in de finale met 3-1 te sterk voor Jamaica. De winnaar van de Gold Cup 2017 zal spelen tegen de winnaar van de Gold Cup 2019. De winnaar van deze wedstrijd kan een ticket verdienen voor de Confederations Cup 2021 in Qatar.

Onderstaand tip ik je mooie weddenschappen op een aantal wedstrijden die deze week worden gespeeld. Later in het toernooi komen we bij je terug met wedtips voor de finales.



Weddenschappen Gold Cup 2017

Costa Rica – Canada. Beide teams wisten hun eerste wedstrijd te winnen. Costa Rica won met 1-0 van Honduras en Canada won met 4-2 van Frans-Guyana. Frans-Guyana heeft een inwonersaantal van 250.000 en Canada daartegenover 38.85 miljoen. In Canada behoort voetbal niet tot de meest populaire sport en dat zag je ook aan de quotering die ze kregen tegen Frans-Guyana, namelijk 1.57.

Costa Rica wist dus met 1-0 te winnen van Honduras. Ondanks het feit dat Costa Rica een beter team heeft dan Canada, verwacht ik dat Canada het Costa Rica lastig gaat maken. Ik denk dat de wedstrijd in een gelijkspel zal eindigen de quotering hiervoor is 3.25 bij bookmaker Mr Green. Daarnaast denk ik dat het 2-2 zal worden dit heeft een quotering van 23.00. Beide teams scoren vind ik daarom ook een goede oplossing. De BTTS weddenschap heeft een quotering van 2.38.

Honduras – Frans-Guyana betting

Zoals gezegd wisten beide teams geen punten te pakken. Honduras is favoriet in de wedstrijd tegen Frans-Guyana. Ik denk dat Honduras gaat winnen met 2-0 of 3-0. Ik raad je daarom aan om je geld in te zetten op een Asian Handicap van -1 en/of -2. Voor een AH van -1 krijg je bij bookmaker Mr Green een quotering van 1.61. Bij een Handicap van -2 is dit 3.20.

Daarnaast raad ik je aan om wat je geld te zetten op de bet dat Honduras meer dan 2.5 goals gaan maken. Bij deze weddenschap zou ik wel minder inzetten dan bij de andere tip. De quotering die je hiervoor bij de goksites krijgt is 2.55. Ik denk dus dat alleen Honduras zal gaan scoren tijdens deze wedstrijd. Dat beide teams niet gaan scoren heeft een quotering van 1.95.

Gokken El Salvador – Curaçao

Wedden op voetbal? In Groep C van de Gold Cup wisten beide teams nog niet te winnen. Ze verloren allebei kunnen openingswedstrijd. El Salvador verloor met 3-1 van Mexico en Curaçao verloor met 2-0 van Jamaica.

Zoals eerder aangegeven werd stonden zowel Mexico als Jamaica in de finale van de vorige editie. Het is geen schande om van deze teams te verliezen, maar nu is het wel belangrijk om bij de sterkste nummers drie te horen. Alleen op die manier van El Salvador of Curaçao zich plaatsen.

Beide ploegen zijn aan elkaar gewaagd en ik denk ook dat deze wedstrijd zal eindigen in een gelijkspel, namelijk 1-1. De quotering hiervoor is bij de bookmakers 3.00 en de quotering voor een 1-1 is 6.40 bij Mr Green. Mocht je toch denken dat El Salvador het gaat winnen van Curaçao zou ik gaan voor een Asian Handicap van -0.25. De odds zijn 2.02.