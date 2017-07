Wimbledon tips vandaag: waarde in betting Murray – Fognini

Tennis wedden tips. Vandaag op het programma op Wimbledon: zestien derde ronde wedstrijden. Een bijzondere dag voor het Britse tennis, er komen namelijk maar liefst vier Engelse spelers in actie en dat zie je niet vaak in de derde ronde van het grand slam in Londen.

Zoals bijna altijd de trend is: weinig verrassingen bij de mannen vooralsnog, veel verrassingen bij de vrouwen. Bijna de hele top twintig van de ATP tour zit nog in het toernooi terwijl bij de vrouwen nu al de top twee favorieten voor de titel eruit liggen! Kvitova en Pliskova waren gedeeld favoriet bij de bookmakers maar vlogen er allebei uit in de tweede ronde.



Andy Murray – Fabio Fognini Wimbledon

Voor Andy Murray wordt het vandaag wel oppassen geblazen. De nummer één van de wereld treft in Fabio Fognini een hele gevaarlijke speler en deze clash kunnen we ook wel match of the day noemen.

Een upset zit er zeker in als je kijkt naar de huidige omstandigheden waarin beide spelers verkeren. Murray heeft in 2017 natuurlijk een enorme vormcrisis met veel blessureleed terwijl Fognini een behoorlijk goed jaar draait vooralsnog.

De Italiaan kwam de eerste twee rondes door zonder een set te verliezen en dat geeft aan dat hij lekker in z’n vel zit. Ondanks de vormcrisis van Andy Murray waren zijn eerste en tweede ronde wedstrijden op Wimbledon zeer overtuigend. Foutloos gespeeld en het lijkt erop dat de Brit net op tijd weer 100% fit is.

Tips winnende weddenschappen tennis

Toch is Fognini een compleet andere speler dan zijn eerste twee tegenstanders. De Italiaan kan de bal ontzettend snel nemen en heeft een timing waar je U tegen zegt. Als Fabio zijn ritme te pakken heeft blaast hij zijn tegenstanders regelmatig van de baan, zoals hij dat ook tegen Murray deed in hun laatste ontmoeting.

Toen sloeg Fognini in eigen huis, ATP Rome, Murray volledig van de baan. Dat was niet zo gek lang geleden, maar wel op gravel. Kansen heeft Fognini vandaag zeker. De goksites zijn het daar niet helemaal mee eens en zetten Murray op 1.08. Voor degene die wel houden van een long-shot is Fognini op 9.00 bij bookmaker Mr Green best een leuke quotering.

We kunnen het ook iets veiliger speler door in te zetten op Fognini +2.5 set handicap weddenschap op 2.38 bij Mr Green. De Italiaan moet dan minimaal één set pakken en in een best of five wedstrijd, met zijn kwaliteiten, moet dat zeker lukken.

Handicap bet Johnson

Verder ligt er voor het wedden op Wimbledon tennis vandaag ook waarde in de prijs van Steve Johnson tegen Marin Cilic. Johnson is een gevaarlijke speler met een hele sterke service en forehand. Marin Cilic heeft ook zo zijn kwaliteiten maar wordt wel een beetje overschat als je kijkt naar de quoteringen.

1.14 is te kort en met 6.10 op Johnson kunnen we wel wat doen. Wetende dat Johnson veel ‘gratis’ punten kan pakken met zijn snoeiharde service gaan we inzetten op Johnson +5.5 game handicap op 2.12 bij bookmaker Mr Green. De Amerikaan mag dan over de hele wedstrijd maximaal vijf games meer verliezen dan tegenstander. We verwachten lange sets en misschien wel tiebreaks dus de +5.5 game handicap moet zeker wel gedekt kunnen worden!

Combi weddenschap Wimbledon

Als laatste kunnen we nog een mooie combinatie weddenschap maken van enkele favorieten. Anderson, Tsonga en Nishikori gecombineerd vormen een mooie quotering van 2.04 bij Mr Green. Alle drie zouden zij op papier te sterk moeten zijn voor hun tegenstanders.

Tsonga en Anderson zijn echte hard hitters en houden daarom van het gras in Londen. Met de service en de power die zij bezitten moeten zij vandaag zonder al te veel moeten hun tegenstanders Bemelmans en Querrey naar huis sturen.

Ook Nishikori is de ruime favoriet voor de overwinning op Bautista-Agut. Bautista is een hele stabiele speler maar heeft niet de wapens om Nishikori zomaar te verslaan. De Japanner daarentegen heeft wel de wapens om door de verdediging van de Spanjaard heen te spelen. De timing en snelheid waarmee Nishikori zijn backhand, forehand en return slaat zou genoeg moeten zijn om Bautista in drie of vier setjes te verslaan.