Tips Wimbledon halve finales: setje Berdych tegen Roger Federer

Wimbledon halve finales bet. Vandaag op het programma in Londen: de twee halve finales van Wimbledon bij de mannen. Wie deze halve finales vooraf zou voorspellen zou uitgelachen worden. Sam Querrey tegen Marin Cilic en Roger Federer tegen Tomas Berdych. Geen Rafael Nadal, geen Djokovic en geen Murray.

De route voor Roger Federer naar zijn achtste Wimbledon titel en negentiende Grand Slam titel ligt volledig open. De bookmakers noteren de Zwiters dan ook als topfavoriet. Hieronder mijn tips voor tennis weddenschappen waar een goede waarde in zit.



Halve finales Wimbledon 2017

Ondanks zijn favorietenrol moet Federer waken voor onderschatting. Zo kwam hij vorig jaar namelijk nog twee sets tegen nul achter tegen de Cilic op Wimbledon, wat laat zien dat de Kroaat het wel in zich heeft om het Roger Federer moeilijk te maken

Maar eerst langs Tomas Berdych. De man waar Federer op de Australian Open eerder dit jaar gehakt van maakte. 6-2 6-4 6-4 en Berdych wist niet wat hem overkwam. Iets later in het jaar nam Berdych het opnieuw op tegen Federer in Miami en tot ieders verbazing kwam de Tsjech in de derde set tiebreak op twee matchpoints. Federer wist de wedstrijd er nog uit te slepen maar het laat wel weer zien dat het geen ‘mission impossible’ is voor Berdych.

Roger Federer – Tomas Berdych wedden

De tips voor het wedden op Wimbledon vandaag. Federer leidt de head 2 head met 18-6. Op gras staat het 2-1 voor de Zwitser en op Wimbledon zelf 1-1. Berdych bereikte de halve finale door een opgave aan het begin van de tweede set van Novak Djokovic. Gunstig voor de nummer vijftien van de wereld die de halve finale strijd van vandaag volledig uitgerust ingaat.

Ook Roger Federer heeft weinig schade opgelopen. De tennis nummer vijf van de ATP ranglijst verloor dit toernooi nog geen enkele set! De 35-jarige Zwitser speelt het tennis van zijn leven en in deze vorm lijkt niemand tegen hem opgewassen. Dat zien we dan ook terug bij de goksites, die Federer als ruime favoriet noteren: 1.12 tegenover 6.25 voor Berdych.

Wij denken dat Federer de wedstrijd gewoon gaat winnen maar zien hem tegen een 100% fitte Berdych wel een setje verliezen. 3-1 correcte score voor Federer is daarmee een mooie weddenschap op 3.70 bij Kroon Sport.

Gokken Sam Querrey – Marin Cilic

De andere halve finale Wimbledon wordt gespeeld tussen de nummer zes en de nummer 28 van de wereld. Laatstgenoemde is dé verrassing van het toernooi. In de kwartfinale versloeg Sam Querrey thuisfavoriet Andy Murray nadat hij 2-1 in sets achter stond.

Querrey laat met zijn aanvallende tennis zien dat niets onmogelijk is. Opvallend is dat hij nu twee jaar op rij de nummer één van de plaatsingslijst naar huis stuurt. Vorig jaar versloeg Querrey titelfavoriet Novak Djokovic en dit jaar knikkert de Amerikaan de titelverdediger eruit. Kan hij dit doorzetten tegen Cilic?

Winnende tennis weddenschap

Marin Cilic had het moeilijk in zijn kwartfinale tegen Gilles Muller maar wist de vijfde set uiteindelijk wel overtuigend te winnen. Cilic staat op basis van zijn vorm door het hele jaar heen als favoriet genoteerd bij de bookmakers.

Toch moeten we Querrey niet onderschatten. Als hij speelt zoals tegen Murray maakt hij absoluut een goede kans. De beste weddenschap voor deze wedstrijd lijkt ons dan ook ‘meer dan 40.5 games’. We verwachten een spannende partij waarin beide spelers waarschijnlijk wel een set naar zich toe trekken.

Bovendien heeft zowel Cilic als Querrey een bom van een service in huis en daardoor gaan we lange sets zien met waarschijnlijk minimaal één tiebreak ertussen. Meer dan 40.5 games heeft daarom een goeie kans en met odds van 1.64 bij Kroon Sport is dat een uitstekende tennis weddenschap!