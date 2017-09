Weekend tips voetbal: prima odds winst Atletico, Vitesse en PSV

Het interland voetbal is (gelukkig) voorbij dus kunnen we ons weer richten op de verschillende competities. Ik heb drie wedstrijden voor je geselecteerd – een uit de Spaanse competitie en twee uit de Eredivisie. Overigens heeft bookmaker Mr Green dit weekend een aantal odds verhoogd op Eredivisie voetbal, maar daarover verderop meer.

De onderstaande voetbal wedden tips kun je ook gebruiken voor een multi bet. Combineer je de onderstaande weddenschappen in een treble dan pak je odds van 7.32. $ucces!



Tips voetbal voorspellingen

Valencia – Atletico 10-09 16:15 uur. De eerste wedstrijd van dit weekend die wij beschrijven is Valencia tegen Atletico Madrid. Een topper in de Primera Division. Beide clubs horen al tijden bij de grootste van Spanje, maar Atletico doet het de laatste jaren stukken beter. Valencia maakte vorig seizoen wederom een teleurstellend seizoen door met een 12e plaats, terwijl Atletico zoals altijd de laatste jaren de enige bedreiging was voor FC Barcelona en Real Madrid.

Valencia is dit seizoen goed begonnen; ze wonnen de eerste wedstrijd van Las Palmas en speelden gelijk tegen Real Madrid. De selectie van Valencia is zeker niet verkeerd met spelers als Kondogbia, Garay en Zaza. Maar de slechte resultaten de laatste jaren kwamen ook niet door een slechte selectie. Het kwam eerder door de trainer en het bestuur. De club is in handen van een rijke eigenaar die de laatste seizoenen zo vaak een lading nieuwe spelers haalt dat er een team van maken bijna onmogelijk was.

Antoine Griezmann geschorst

Atletico Madrid werd vorig seizoen derde in LaLiga en dit seizoen moet het kunststukje van een aantal jaar terug worden herhaald: de titel winnen.

Ateltico heeft net als Valencia één wedstrijd gewonnen en één gelijkgespeeld. Het gelijke spel was een echte teleurstelling, want het was tegen een promovendus. De overwinning was dan weer prima met 5-1 van Las Palmas.

Bij Atletico moeten ze Griezmann nog missen vanwege een schorsing, maar verder lijkt het team fit te zijn. In mijn ogen is Atletico Madrid zeker de favoriet voor deze wedstrijd.

Mooie odd wedden op winnaar

Atletico heeft het betere team, ze zijn beter op elkaar ingespeeld en wonnen vorige jaren vaak topwedstrijden. Terwijl Valencia al jaren slecht presteert, ook in topwedstrijden.

Voor het wedden op voetbal gaan we voor ‘Atletico wint’ @2.20 bij bookmaker Mr Green. Ook zonder Griezmann heeft Atletico een hele goede selectie die zeker zou kunnen winnen van Valencia. Het 2-2 gelijke spel van Valencia tegen Real Madrid, was erg knap maar er kwam ook het nodige geluk bij kijken.

Excelsior – Vitesse Eredivisie

10-09 20:45 uur. De tweede wedstrijd is misschien niet de leukste als je kijkt naar het weekendprogramma, maar wel eentje waar voor ons waarde in kan zitten: Excelsior tegen Vitesse. Excelsior staat na drie wedstrijden op de elfde plek in de Eredivisie, daar waar ze vorig seizoen ongeveer eindigden. Vitesse staat vierde en werd vorig seizoen vijfde.

Excelsior doet het de laatste jaren erg goed en het is knap dat ze al zolang in de Eredivisie weten te blijven. Vaak halen ze op het einde of het begin een hele smak punten binnen waardoor ze het toch telkens weer redden. Excelsior is wel één van de clubs met het laagste budget en het kleinste stadion.

Dit seizoen hoopt Excelsior wederom op handhaving en ze zijn redelijk begonnen met één overwinning, één gelijkspel en één verliespartij.

Vitesse niet gewend veel te winnen

Vitesse heeft in mijn ogen misschien wel de beste zaken gedaan op de transfermarkt en heeft nu een uitstekend team voor de subtop. Ze hebben spelers met ervaring en inzicht gehaald zoals Serero, Bruns en Matavz. Dat betaalde zich ook zeker uit in de eerste twee wedstrijden die beide overtuigend werden gewonnen.

In de derde wedstrijd gaf Vitesse niet thuis, ze werden overlopen door AZ en verloren uiteindelijk met 1-2. Ik verwacht dat ze hier van hebben geleerd. Vitesse heeft een mooie ploeg, maar de spelers zijn niet gewend om bijna elke week te winnen. Ik denk dat voor de coach vooral het mentale aspect belangrijk zal worden: houdt hij de spelers scherp en met beide benen op de grond?

Weddenschappen tips

De odd voor Vitesse staat bij de goksites momenteel op 2.12 en dat is in mijn ogen onbegrijpelijk. Vitesse heeft het betere team, heeft een betere vorm laten zien, wil dit seizoen wederom meedoen om Europees voetbal en dat waar de tegenstander hoopt op handhaving.

Weliswaar is het bij Excelsior en spelen ze daar op kunstgras, maar ook dan zie ik Vitesse niet verliezen van Excelsior. Deze Eredivise weddenschap is er een om niet te laten lopen:

SC Heerenveen – PSV

11-09 12:30 uur. De laatste wedstrijd die wij erbij pakken is Heerenveen tegen PSV. De laatste jaren hebben veel topploegen het lastig op bezoek bij Heerenveen. PSV had vorig seizoen natuurlijk een teleurstellend seizoen, maar met 9 uit 3 doen ze het tot nog toe prima.

SC Heerenveen heeft vijf punten uit drie Eredivisie wedstrijden. Vorig seizoen werden ze negende, wat toch beneden hun niveau is. Dit seizoen willen ze zich revancheren met een plek in de top zes.

Heerenveen heeft Sam Larsson nog verloren in de laatste week van de transfermarkt, maar de rest van het team is vrijwel intact gebleven en daarmee hebben ze nog steeds een prima selectie.

Wat hen vorig seizoen vooral tegenwerkte lijkt dit seizoen weer het geval: het aantal tegendoelpunten. Ze hebben nu in drie wedstrijden vijf goals tegen en ze hebben er zelf zes gemaakt.

Hirving Lozano goud waard voor PSV

PSV doet het prima met de volle buit en een doelsaldo van negen voor en drie tegen na drie wedstrijden. De aankoop van Hirving Lozano lijkt een schot in de roos met drie goals in drie wedstrijden. Ook de rest van het team speelt goed, alleen zullen ze er enigszins van balen dat ze geen nieuwe spits hebben aangetrokken.

In de eerste Eredivisie wedstrijd tegen AZ had PSV het nog redelijk moeilijk, ze kwamen op een 0-1 achterstand die gelijk werd getrokken, uiteindelijk werd het een 3-2 overwinning. Ook tegen NAC kregen ze een goal tegen, tegen Roda gaven ze ook wel kansen weg maar die wist Roda niet te benutten.

Betting tips Eredivisie

Ik verwacht dat PSV gaat winnen, maar ze zullen het wederom niet makkelijk krijgen. Ik denk dat er wel weer eens een spektakelstuk in kan zitten, zoals PSV – AZ, met veel goals voor beide ploegen.

PSV heeft de betere ploeg en scoort makkelijk, maar geeft zoals gezegd ook veel kansen weg tegen een team dat ook redelijk makkelijk scoort.

Maar Heerenveen heeft nog geen één keer de nul gehouden en ik verwacht ook zeker in deze wedstrijd dat PSV uiteindelijk aan het langste eind gaat trekken. Een mooie wedtip voor deze wedstrijd is:

