Wedtips Gold Cup 2017 om te winnen: zet in op onze 5.80 treble

Voetbal betting. De poulewedstrijden van de CONCACAF Gold Cup zijn allemaal gespeeld waardoor 8 landen zich mogen klaar maken voor de kwartfinale.

De eerste vier landen komen morgen in actie terwijl de andere vier landen donderdag in actie komen. Ik zal over 3 wedstrijden kort wat informatie vertellen waarna ik af zal sluiten met een goede wedtip.

Costa Rica – Panama betting

De eerste wedstrijd die morgen gespeeld zal worden zal gaan tussen Costa Rica en Panama. Costa Rica die in poule A zat werd eerste in de poule met 7 punten. Zo werd er gelijk gespeeld tegen Canada en gewonnen van Honduras en Frans-Guyana. Panama zat in poule B en eindigde op doelsaldo op de tweede plek achter de USA. Ook Panama wist twee keer te winnen en een keer gelijk te spelen. Het gelijke spel was ook tegen de nummer 1 van de poule, USA. Deze twee landen doen dit toernooi dus niet onder voor elkaar.

Ook de vorm van deze twee landen zijn haast niet te onderscheiden. Beide landen zijn op dit moment 6 wedstrijden ongeslagen. Eerder dit jaar is deze wedstrijd ook al gespeeld waarbij beide landen toen niet verder kwamen dan een 0-0. De statistieken van die wedstrijden wijzen uit dat Costa Rica de bovenliggende partij was, maar uiteindelijk niet tot scoren kon komen. Voor morgen raadt ik jullie aan om een draw no bet te spelen in het voordeel van Costa Rica.

USA – El Salvador

De tweede wedstrijd die morgen gespeeld gaat worden zal gaan tussen USA en El Salvador. USA eindigde als eerste in poule B terwijl El Salvador op een derde plek eindigde in poule C. Uiteindelijk wist El Salvador via een de beste nummers 3 poule de kwartfinale te bereiken. Uit deze informatie blijkt al dat USA de grote favoriet is voor deze wedstrijd. Winst USA levert daarom ook te weinig op bij de bookmakers en raadt ik jullie dus ook af. Wat ik jullie wel aanraad is het gokken op Beide teams scoren.

Opvallend is dat de verdediging van de USA niet heel goed is waardoor ze in bijna alle wedstrijden wel een tegengoal incasseren. Daarnaast werd er in de afgelopen vier onderlinge duels altijd door twee teams gescoord. Ik verwacht in de kwartfinale dat dit weer het geval zal zijn. Dit zal je uitstekende odds opleveren bij MrGreen voor maar liefst 2.25

Gokken Mexico – Honduras

Deze wedstrijd zal overmorgen gespeeld worden waarbij we vrij kort over kunnen zijn. Mexico verkeerd in een goede vorm waardoor Honduras een eitje zal zijn voor de Mexicanen. Mexico deed een paar weken geleden nog mee met de Confederation Cup waarbij ze de halve finale wisten te bereiken. Hier deden grote landen aan mee zoals Portugal en Duitsland. Tegen deze landen wist Mexico goede weerstand bieden maar was het vaak net niet genoeg.

In de Gold Cup doen er kwalitatief mindere landen mee waardoor Mexico veel wedstrijden met gemak moet winnen. Honduras is z’n land waar Mexico normaal gesproken geen kind aan zal hebben. Ik verwacht dit voor donderdag ook waar Honduras niet tot scoren zal komen.

Combinatiebet Gold Cup 2017

Combineer jij deze drie goede wedtips kom je totaal op een quotering van 5.80. Dit is een uitstekende quotering voor de risico die de wedstrijden met zich meebrengen.

Succes!