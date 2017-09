Weekend tips voetbal: odds Heerenveen hoog – kleine crisis PSV

Na de leuke bekerwedstrijden met een goede winst staan er dit weekend ook weer mooie wedstrijden op het voetbalprogramma om op te gokken. De beste wedtips voor dit weekend komen uit de Franse Ligue 1 en de Eredivisie.

Zaterdag speelt Willem II – sc Heerenveen en op zondag hebben we FC Utrecht – PSV om op te wedden. Ik denk dat PSV het heel lastig krijgt uit bij Utrecht en zie ze wel stunten. Wat Heerenveen betreft: de bookmakers hebben m.i. eigenlijk te hoge odds staan. Dus pak die kans!



Wedden tips voetbal

Lille – AS Monaco 22-09 20:45. De eerste wedstrijd die wij tippen is Lille tegen AS Monaco. Lille is het seizoen zwak begonnen met maar vijf punten uit zes wedstrijden. AS Monaco is ook zonder onder andere Mbappe nog steeds een sterk team, dat blijkt wel uit de tweede plaats.

Lille begon het seizoen nog met een 3-0 overwinning, maar daarna hebben ze al vijf wedstrijden op rij niet meer gewonnen. De ploeg van onder meer Anwar El Ghazi staat op de 17e plek, terwijl ze vorig seizoen nog elfde werden. Na die 3-0 overwinning wisten ze ook in nog maar één wedstrijd te scoren. Ze kregen al zeven goals tegen en lijken een erg lastig seizoen te krijgen.

AS Monaco enige die PSG aan kan

AS Monaco doet het prima, het lijkt wederom het enige team dat een beetje op kan boksen tegen het geweld uit Parijs. Ze staan tweede met drie punten achterstand op PSG. Ze wisten van vijf van de eerste zes wedstrijden te winnen en ze verloren er dus één.

Ze scoorden wel maar liefst al 17 keer en ze kregen er acht tegen. Radamel Falcao is ook dit seizoen weer in goede vorm met al negen goals in de eerste zes wedstrijden. Met spelers als Keita Baldé, Jovetic, Tielemans hebben ze de vertrokken spelers aardig op kunnen vangen. Maar er is ook nog een groot deel van het succes van vorig seizoen aanwezig, met spelers als Falcao, Moutinho en Lemar.

AS Monaco is nog steeds een goed voetballend team. Ze lijken de enige ploeg die de strijd aan kan gaan met PSG. Ze zijn volgens de bookmakers de favoriet en daar kan ik heel goed inkomen. Lille is uitermate slecht begonnen dit seizoen en ik verwacht niet dat ze het ineens tegen een topteam zoals Monaco het goed gaan doen.

Betting Ligue 1: Lille – AS Monaco

De tips voor het wedden op voetbal vandaag: ‘Falcao scoort & AS Monaco wint’ op 2.70. AS Monaco scoort erg makkelijk en krijgt elke wedstrijd meerdere kansen. Falcao heeft er al negen in liggen in de eerste zes wedstrijden en het team speelt om hem in stelling te brengen.

Ook een prima weddenschap is ‘AS Monaco wint -1 handicap’ op 2.80 bij bookmaker Mr Green. Zoals ik al schreef scoort Monaco heel gemakkelijk. Daar komt nog eens bij dat Lille bijna niet scoort, ik verwacht een 0-2 of 0-3 overwinning voor Monaco.

Willem II – SC Heerenveen

Zaterdag 23-09 18:30 uur. Het begint misschien een beetje saai te worden, maar we kiezen wederom voor een wedstrijd van Heerenveen. Dit maal een uitwedstrijd tegen Willem II. De afgelopen twee rondes hebben we steeds een mooie odd gepakt voor Heerenveen en ook nu staat de odd weer verrassend hoog.

Willem II lijkt één van de grootste degradatiekandidaten, al zeiden we dat vorig jaar ook en toen bleven ze er uiteindelijk “gewoon” in. Ze hebben nu nog maar 3 punten uit vijf wedstrijden en staan daarmee één na laatste. Ze wonnen alleen de uitwedstrijd tegen Roda JC, het enige team dat nog geen punt heeft. De Tilburgers kregen ook al 12 goals tegen en scoorden er zelf vijf. Ze hebben dit seizoen nog geen één keer de nul gehouden.

Quotering winst Heerenveen hoog

SC Heerenveen doet het prima, ze wonnen afgelopen woensdag zoals verwacht van Excelsior in de beker en zijn dit seizoen nog ongeslagen, als enige team. Ze begonnen het seizoen met twee gelijke spelen, maar daarna wisten ze alles te winnen. Ze wonnen onder andere met 2-0 van PSV. Heerenveen heeft dan ook een prima selectie, die zeker mee kan doen om een Europees ticket dit seizoen.

Eerlijk gezegd snap ik niet dat de odd voor Heerenveen zo hoog is (2.18). Het team dat als enige nog ongeslagen is en al vier officiële duels op rij won, tegen het team dat nog maar één keer won en toch een erg matige selectie heeft.

Dit is dan ook gelijk mijn tip voor het wedden op Eredivisie. SC Heerenveen heeft gewoon het betere team en zijn zeker beter in vorm – ze zouden een hele slechte dag moeten hebben willen ze hier niet winnen.

FC Utrecht – PSV voorspellingen

24-09 12:30 uur. De laatste wedstrijd die wij beschrijven is FC Utrecht tegen PSV. Utrecht werd vooraf aan het seizoen bestempeld als outsider, maar na nederlagen tegen Groningen en Twente kan die titel weer even de ijskast in. PSV heeft een matige seizoensstart, maar door de overwinning op Feyenoord is er zeker nog hoop.

FC Utrecht heeft al een lang seizoen gespeeld, ze begonnen immers in juli al in de play-offs voor de Europa League. Uiteindelijk verloren ze in de play-offs van Zenit, wat zeker geen schande is. Thuis wonnen ze nog van Zenit, maar in de uitwedstrijd ging het toch mis.

Utrecht terug op aarde

In de competitie begon Utrecht met twee overwinningen op een rij en mede door de goede wedstrijden tegen Zenit was eigenlijk iedereen onder de indruk. Afgelopen weekend verloren ze met maar liefst 4-0 van FC Twente en de aanvoerder van Utrecht verwoorde het mooi.

Hij zei dat ze nu weer met beide benen op de grond stonden en dat ze misschien toch niet zo goed waren als men zei. Al met al heeft FC Utrecht nog steeds een goede ploeg die het zeker in eigen huis ieder team lastig kan maken.

Kleine crisis PSV

PSV is beschamend uitgeschakeld in Europa en liet ook al punten liggen in de competitie tegen Heerenveen. Dat kan natuurlijk gebeuren, maar wat vooral vreemd is de manier waarop. PSV lijkt lamlendig en er lijkt weinig spirit en energie in het team te zitten.

Door de winst op Feyenoord afgelopen week is er iets van een positieve sfeer. Maar ook na die wedstrijd kreeg PSV de nodige kritiek, ze wonnen met 1-0, maar Feyenoord had al in de eerste helft een rode kaart. Feyenoord had in de tweede helft zelfs nog meerdere kansen en verdiende misschien wel een gelijkspel.

Al met al is er bij PSV nog steeds sprake van een kleine crisis en bij FC Utrecht zal er sprake zijn van revanchegevoelens. Uit naar FC Utrecht is al jaren een lastige wedstrijd voor veel topploegen en ik verwacht ook dat PSV niet gaat winnen dit weekend.

Inzetten op Draw no Bet

FC Utrecht heeft een prima team dat wel spirit en energie in een wedstrijd kan gooien. Wanneer Utrecht vanaf het eerste moment druk zet en er hard in gaat verwacht ik dat ze deze wedstrijd kunnen winnen.

Wat het gokken op de wedstrijd betreft heb ik gekozen voor een draw no bet @2.70, zodat wanneer het gelijkspel wordt je je geld terug krijgt. Ik verwacht dat Utrecht kan stunten, maar het zou ook zo maar gelijk kunnen worden. Je kan ook nog kiezen voor ‘Utrecht of gelijkspel’ voor 1.82.