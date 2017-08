Wedden op voetbal: wedtips voor het weekend + combi bet

Eindelijk is het dan zo ver. Het voetbal gaat weer beginnen. Vorige week begonnen al een paar competities met de eerste wedstrijden, maar nu ook in Nederland.

Spannend gaat het aankomende maand zeker worden, want tot 31 augustus kan iedereen nog verkassen naar een andere club. Gaat Feyenoord weer zo’n goede seizoenstart als vorig jaar maken of duurde het succes van Feyenoord maar 1 seizoen?

Rennes – Lyon Lique 1

11 augustus 20:45. In Frankrijk is het voetbal vorige week al begonnen. Lyon wist met 4-0 overtuigend te winnen van Strasbourg. Rennes kwam niet verder dan 1-1 tegen Troyes. Beide tegenstanders van Rennes en Lyon zijn dit jaar gepromoveerd. Ik denk dat je wel weet waar ik heen wil? Lyon wint overtuigend met 4-0 terwijl Rennes moeite heeft met een promovendus.

Voorspelling Rennes – Lyon

Voor winst Lyon krijg je een quotering van 1.91. Op basis van onderlinge resultaten lijkt het een risico, want Lyon wist slechts twee van de vijf voorgaande uitwedstrijden bij Rennes te winnen. Toch denk ik dat je rekening moet houden met de slechte start van Rennes en ook met de goede start van Lyon.

Ik denk daarnaast ook dat beide teams zullen gaan scoren. De quotering hiervoor is slechts 1.62, maar deze kan je weer combineren met andere weddenschappen. Lyon winst met 1.91 lijkt mij een goede deal.

PSV – AZ

12 augustus 18:30. Waarschijnlijk had je niet anders verwacht of wellicht verbaasd het je, maar één ding is zeker: PSV heeft het flink verkloot voor het Nederlands voetbal. Door het geintje wat ze hebben uitgehaald vallen de resultaten van Ajax van vorig jaar zo’n beetje in het water.

Hopelijk gaat Feyenoord verbazen in de Champions League en weet Ajax weer ver te komen. Gebeurd dit niet dan gaan we zeker plekken inleveren voor Europees voetbal. Kijk PSV was gewoon zeer matig en AZ won met 3-0 van malaga.

Wedden op PSV – AZ

Ik denk dat PSV met 1-2 gaat verliezen van AZ. De quotering voor AZ winst is enorm op 6.75. Tuurlijk valt er wat voor te zeggen dat PSV wraak zal gaan nemen en daarom gaat winnen van AZ. Helemaal leuk voor ze, maar met een quotering van 6.75 neem ik het risico wel! Ik raad je aan om klein in te zetten op AZ winst en groter in te zetten op AZ +1AH.

De quotering voor AZ +1 Asian Hancicap is 2.38. Wordt het gelijk dan win je alsnog en weet PSV toch wel te winnen met 1-0 of 2-1 bijv. dan krijg je je inleg terug. Prima deal als je het mij vraagt toch?

Feyenoord – Twente

13 augustus 14:30. Sorry maar ik denk dat Feyenoord punten gaat laten liggen tegen Twente. Ik vond Feyenoord in het begin van de Johan Cruyff cup overtuigend, maar daarna leken ze het niet helemaal waar te kunnen maken.

Het verliep wat stroef en Vitesse kwam meer in de wedstrijd. Wel moet je rekening houden met zeker een doelpunt van Feyenoord. 1-1 vind ik geen rare uitslag! Waar dit op gebaseerd is? Vooral op hoe Feyenoord afgelopen zaterdag speelde en een onderbuikgevoel.

Gokken Feyenoord – Twente

Wedden op de Eredivisie. Voor een overwinning van FC Twente zelf krijg je een quotering van 10.50. Twente +1.5AH lijkt me een prima oplossing! Mocht Feyenoord dan winnen met 1-0 of bijv. 2-1 dan winnen we alsnog de weddenschap. De quotering hiervoor is 2.18.

Hou je van wat meer risico raad ik je aan om te gaan voor gelijkspel met een quotering van 6.25. Daarnaast kan je gaan voor 1-1 met een quotering van 11.50.

Combinatie bet

Als we de drie wedstrijden gaan combineren in een meervoudige bet, win je met een tientje inleg €84,05!