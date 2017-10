WK kwalificatie tips voetbal: hoge quotering combi weddenschap

Deze week is er helaas geen competitievoetbal, maar gelukkig zijn er wel heel wat WK-kwalificatiewedstrijden. In dit artikel de beste wedtips voor de leukste duels van donderdag en vrijdag. Later deze week volgen de weddenschappen voor de wedstrijden van zaterdag en zondag. Natuurlijk volgt op zaterdag een uitgebreide voorbeschouwing van Wit Rusland – Nederland.

Zet onze wedden tips samen in een combinatie bet bij Mr Green en pak de quotering van 9.06!

Wedden tips voetbal

Montenegro – Denemarken 05-10 20:45. De eerste wedstrijd die wij hebben gekozen is Montenegro tegen Denemarken. Beide teams hebben 16 punten en hetzelfde doelsaldo, 18 voor en 7 tegen. Het wordt dus een spannende wedstrijd in de strijd om de tweede plaats.

Montenegro is de grote verrassing van deze kwalificatiereeks. De Montenegrijnen hebben pas sinds 2007 hun eigen voetbalelftal, voorheen was Montenegro namelijk onderdeel van Joegoslavië en daarna gingen Servië en Montenegro als gezamenlijk team verder. Het team heeft dus nog niet meegedaan aan een eindtoernooi, maar lijkt daar nu redelijk dichtbij te zijn.

De ploeg heeft weinig sterren, Stevan Jovetic de enige echt bekende voetballer en is dan ook de grote ster van het team met zeven goals in zeven wedstrijden. Montenegro won zijn laatste drie duels van Armenië, Kazachstan en Roemenië.

Denemarken eindelijk goed in vorm

Het Deense elftal stelt eigenlijk al jaren enigszins teleur. Ook nu weer zouden ze toch zeker mee moeten doen om de eerste plaats, maar ze strijden om de tweede plaats. Met spelers als Eriksen, Dolberg, Bendtner en Christensen hebben ze in elke linie voldoende talent en de spelers daaromheen zijn misschien geen wereldklasse, maar zeker niet slecht.

Toch hebben ze de laatste jaren weinig meegemaakt op voetbalgebied in Denemarken. Ze waren ook nu weer slecht in vorm in de kwalificatiereeks, tot de laatste drie wedstrijden. Toen leek erin ineens een omslag te komen, ze wonnen de drie laatste wedstrijden allemaal ruim. Zo wonnen ze met 4-1 van Kazachstan, met maar liefst 4-0 van Polen en met 4-1 van Armenië. De Denen lijken dus eindelijk in vorm te zijn.

Betting Montenegro – Denemarken

De vorige wedstrijd tussen beide teams werd gewonnen door Montenegro met 1-0, maar toen zat Denemarken in een slechte fase.

Beide teams zitten nu eigenlijk in een goede fase, maar ik verwacht dat Denemarken toch gaat winnen. Ze hebben simpelweg een veel beter team en nu ze in vorm zijn zie ik ze niet verliezen van een toch vrij matig team.

Oostenrijk – Servië voorspellingen

06-10 20:45. De tweede wedstrijd die we hebben uitgekozen voor het wedden op WK voetbal is Oostenrijk tegen Servië. Oostenrijk lijkt zich niet te gaan kwalificeren met maar 9 punten uit acht wedstrijden en 5 punten achterstand op de nummer 1. Servië aan de andere kant staat eerste en is nog ongeslagen in de groep.

Oostenrijk heeft een behoorlijk team, maar het lijkt er niet uit te komen in deze kwalificatiegroep. Ze wisten nog maar twee keer te winnen en kregen evenveel goals tegen als voor (10-10). In de laatste drie wedstrijden speelde ze gelijk tegen Ierland, verloren ze van Wales en speelde ze wederom gelijk tegen Georgië. Dat ze niet konden winnen van één van deze drie teams zegt eigenlijk al genoeg.

Quotering winst Servië hoog

Servië doet het dus uitstekend, met vijf overwinningen en drie gelijke spelen staan ze eerste in de groep. Servië heeft dan ook een leuk team met veel spelers die bij de Europese subtop spelen. Spelers als, Kostic, Tadic, Ljalic en Mitrovic.

Daarnaast hebben ze met Nemanja Matic de regisseur van Manchester United in het team, die ook bij zijn land de lijnen uitzet en een slot op de deur is. De vorige wedstrijd tegen Oostenrijk wist Servië met 2-3 te winnen en een overwinning in deze wedstrijd zou een grote stap zijn naar het WK voetbal 2018 in Rusland.

Ik verwacht een spannende wedstrijd met redelijk wat goals en met Servië als uiteindelijke winnaar. Voor Oostenrijk is het eigenlijk al een kansloos geheel, ze gaan het WK toch niet meer halen. Daarom denk ik dat Servië met meer wilskracht en power zal spelen en uiteindelijk zal winnen.

Georgië – Wales WK 2018 Kwalificaties

Vrijdag 06-10 18:00. De laatste voor het wedden op voetbal wedstrijd is Georgië tegen Wales, geen strijd tussen twee aansprekende landen maar wel één met een mooie quotering. Georgië staat vijfde in de groep en heeft nog geen een keer gewonnen, met vijf punten maken ze geen kans meer op het WK. Wales staat tweede met vier punten achterstand op de nummer één Servië.

Georgië wist zich nog nooit voor een eindronde te plaatsen en dat lijkt ook nu niet te lukken. Eerlijk gezegd kon ik geen speler van Georgië op noemen, totdat ik naar de selectie keek. (ex)-Vitesse spelers Guram Kashia en Qazaisvhili zijn namelijk Georgiërs. Verder heeft het team geen bekende namen. Het team is dus simpelweg niet geweldig en dat blijkt ook wel uit de uitslagen.

Georgië eindigt vaak als verliespartij

De laatste drie duels werden allemaal gelijk gespeeld tegen Oostenrijk, Ierland en Moldavië. Het team heeft al vijf keer gelijkgespeeld en ook de vorige wedstrijd tegen Wales eindigde in een gelijkspel (1-1).

In vriendschappelijke wedstrijden probeert het team soms wel meer aanvallend te spelen, maar dat eindigt vaak in een verliespartij zoals laatste tegen Jordanië.

Inzetten op winst Wales tegen Georgië

Wales heeft na vijf gelijke spelen op rij de vorige twee wedstrijden weer weten te winnen en daardoor doen ze zeker nog mee om kwalificatie voor het WK 2018. Ze staan momenteel tweede wat recht zou geven op een ticket voor een play-off wedstrijd.

Wales is nog ongeslagen in deze poule en heeft een doelsaldo van 12 voor en vijf tegen. Wales heeft natuurlijk Gareth Bale in de ploeg, maar ook spelers als Aron Ramsey, Robson-Kanu, Ashley Williams en Ben Davies spelen regelmatig in de Premier League. Wales heeft dus een prima team en dat blijkt ook wel uit de resultaten. Ze wonnen de afgelopen twee wedstrijden van Oostenrijk en van Moldavië.

De odd voor Wales is 1.98 bij bookmaker Mr Green wat ik verrassend hoog vind. Wales heeft namelijk een veel beter team en doet nog volop mee in de strijd voor het WK. Daarnaast is Wales ook beter in vorm dan bij de vorige kwalificatie wedstrijden. Ik verwacht dan ook een overwinning voor Wales.

Zet je deze wedtips in een combinatie bet dan win je met een tientje inleg maar liefst €90,64 bij Mr Green.