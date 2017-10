WK kwalificatie tips: Zweden wint van Nederland + winst Italië en Wales

Vandaag en morgen staan de laatste WK kwalificaties op het programma, in de groep van Nederland is het helaas niet meer spannend, maar dat geldt niet voor alle groepen.

Waar het ons vooral om gaat zijn de weddenschappen. In dit artikel met wedden tips aandacht voor Wales – Ierland, Albanië – Italië en natuurlijk de laatste WK kwalificatie van Oranje: Nederland – Zweden.



Wedden tips WK Kwalificatie voetbal

Wales – Ierland 09-10 20:45 uur. Een wedstrijd tussen de nummer twee en drie van groep D. Wales staat tweede met 17 punten en Ierland derde met 16 punten. De nummer een in deze groep heeft 18 punten, dus er kan nog van alles gebeuren vandaag.

Wales is als enige team in deze groep nog ongeslagen, ze wonnen vier keer en speelden negen keer gelijk. Afgelopen vrijdag won Wales nog met 1-0 van Georgië waardoor ze de tweede plaats in handen namen. Ze hebben de afgelopen drie WK kwalificatiewedstrijden op rij gewonnen. Wales heeft een doelsaldo van 13 voor en 5 goals tegen.

Gokken op winst Wales

De Ieren deden ook mee aan de laatste twee EK’s, maar niet aan het WK voetbal. Afgelopen vrijdag wonnen ze met 2-0 van Moldavië, waardoor ze nog altijd kans hebben op het WK 2018. Ierland heeft geen fameus team, de bekendste speler is denk ik Shane Long, de spits van Southampton. Op papier is het team van Ierland zeker zwakker dan Wales.

Wales wist van de laatste vijf duels er drie te winnen, terwijl Ierland maar één wedstrijd wist te winnen. Wales is dus beter in vorm en heeft het betere team, daarnaast spelen ze thuis en moeten ze winnen. Ik verwacht dat Wales dat dan ook gaat doen. Ook verwacht ik dat er weinig goals zullen vallen. In de laatste zeven wedstrijden van Wales werden er nooit meer dan twee gescoord.

Albanië – Italië betting

09-10 20:45 uur. De tweede wedstrijd die wij voor het wedden op WK voetbal hebben uitgekozen is Albanië tegen Italië. Albanië staat derde, met maar liefst 7 punten achter op Italië en Italië staat tweede met vijf punten achterstand op Spanje. De WK tickets zijn dus al verdeeld en Italië moet naar de play-offs.

De Albanezen deed het redelijk in de groep, maar wanneer je gekoppeld wordt aan Italië en Spanje weet je van te voren al dat het een kansloze missie gaat zijn. Albanië verloor afgelopen week met 3-0 van Spanje en daarvoor speelden ze gelijk tegen Macedonië. Albanië heeft geen geweldig team en eigenlijk ook geen bekende spelers.

Italië naar play-offs

Italië speelde afgelopen week gelijk tegen Macedonië waardoor ze definitief tot de play-offs zijn veroordeeld. Het gelijke spel bracht veel kritiek op de bondscoach en ik verwacht dat, ondanks dat deze wedstrijd niet veel meer te betekenen heeft, ze wel gemotiveerd zijn.

Sowieso moet Italië natuurlijk het goede gevoel terug vinden voor de play-offs. Ze zullen ook willen laten zien dat het gelijke spel tegen Macedonië een incident was. Verdedigend heeft Italië een van de beste ploegen ter wereld, maar ook de rest van het team bestaat uit goede voetballers die al jaren in de top spelen.

Gokken op geen tegengoals

Ik verwacht dat Italië deze wedstrijd makkelijk gaat winnen, ze hebben gewoon een goed team en zullen gemotiveerd zijn om revanche te nemen na de slechte wedstrijd tegen Macedonië.

Albanië verloor de laatste wedstrijd van Spanje dus met 3-0, in deze wedstrijd leken ze al niet meer supergemotiveerd, omdat ze al zo goed als zeker uitgeschakeld waren.

De defensie van Italië is echt geweldig en Albanië lijkt er niet zo heel veel zin meer in te hebben, ik verwacht dat Italië makkelijk wint met 1 of 2-0. Voor het wedden op voetbal tip ik je de weddenschap:

Nederland – Zweden WK kwalificatie

10-10 20:45 uur. Dan staat er dinsdag nog een wedstrijd voor het Nederlands elftal op het programma – Oranje neem het in eigen huis op tegen Zweden. Wat een spannende en cruciale wedstrijd moest worden is nu een zo goed als overbodige wedstrijd. Nederland moet een verschil van 13 goals goed maken en daarvoor zouden ze met 8-0 moeten winnen.

Nederland speelde erg lamlendig tegen Wit-Rusland, uiteindelijk wonnen ze wel met 1-3, maar het was wederom niet best. Er leek maar weinig passie in de ploeg te zitten en er leek ook geen plan achter het aanvallende spel te zitten.

Al met al hadden ze zeker in de eerste helft veel meer kansen om de wedstrijd met grotere cijfers te winnen, maar deze kansen werden veelal verprutst.

Veel doelpunten Zweden

Zweden won met 8-0 van Luxemburg, waardoor deze laatste WK kwalificatiewedstrijd tegen Nederland een formaliteit is geworden. Zweden kan met 7-0 verliezen en nog steeds tweede worden en dus naar de play-offs gaan.

Zweden is gegroeid in de kwalificatie-reeks. In het begin zag het er allemaal nog niet al te best uit, maar naarmate ze meer wedstrijden speelden werd het steeds beter. Zo wonnen ze zelfs van Frankrijk met 2-1, al verloren ze in september met 3-2 van Bulgarije. Zweden heeft 26 goals gemaakt in de 9 gespeelde wedstrijden wat natuurlijk ontzettend veel is.

Weddenschappen Nederland tegen Zweden

De Zweden heeft zich al geplaatst en Nederland is al uitgeschakeld. Ik verwacht eerlijk gezegd weinig van Oranje, omdat het in de vorige wedstrijd allemaal al zo moeizaam ging. Nu spelen ze zonder dat er wat op het spel staat tegen een team dat in een goede flow zit.

De odds voor Zweden zijn behoorlijk hoog met 4.00 bij bookmaker Mr Green. Toch verwacht ik dat Zweden gaat winnen, wanneer je een veiligere bet wil doen kan je ook nog inzetten op Zweden wint of speelt gelijk (@2.02).