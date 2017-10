Voetbal voorspellingen Champions League Feyenoord en meer

Een mooi programma in het kampioenenbal op dinsdag en woensdag. We concentreren ons voor de voetbal voorspellingen Champions League op de wedstrijden van Real Madrid tegen Tottenham Hotspur, Manchester City – Napoli en natuurlijk Feyenoord – Shakhtar.

Een voorbeschouwing, de voorspellingen en de wedden tips voor dinsdag 17 oktober:

Wedden tips Champions League

Real Madrid – Tottenham Hotspur. De eerste wedstrijd die wij hebben geselecteerd is Real Madrid tegen Tottenham Hotspur. Real doet het in de eigen competitie niet geweldig, terwijl Tottenham redelijk is begonnen. In de Champions League zijn zijn beide ploegen wel prima van start gegaan.

Real Madrid won afgelopen weekend moeizaam van Getafe met 2-1. In LaLiga gaat het sowieso niet al te best; na acht wedstrijden staat Real vijf punten achter op Barcelona en dat zonder tegen de grotere clubs te hebben gespeeld.

In de Champions League doen ze het stukken beter met zes punten uit twee duels en 6 goals voor en 1 tegen. Thuis wonnen ze met 3-0 van Apoel Nicosia en uit met 1-3 van Borussia Dortmund. Zeker de overwinning op Dortmund was natuurlijk erg knap.

Spurs niet geweldig

Tottenham heeft net als Real in de Champions League twee wedstrijden gewonnen en 6 goals voor en 1 tegen. Beide teams gaan dus met een exact gelijke stand de wedstrijd in. Tottenham staat derde in de Premier League met vijf punten achterstand op Manchester City.

Net als Real Madrid wonnen ze dit weekend maar moeizaam. Ze waren tegen Bournemouth veruit de betere maar kregen weinig kansen – de wedstrijd eindigde in 1-0.

In de Champions League werd met 3-0 van Apoel Nicosia en met 3-1 van Dortmund gewonnen. In de wedstrijd tegen Dortmund hadden de Spurs het wel enorm moeilijk en wonnen ze eigenlijk behoorlijk gelukkig. Tottenham had maar 32% balbezit, terwijl ze normaal graag op balbezit spelen. Dortmund had de grote kansen, maar uiteindelijk trok Tottenham Hotspur de wedstrijd toch over de streep.

Weddenschappen: handicap bet Real Madrid

Beide ploegen doen het tot nog toe prima in de Champions League, maar Real doet het slecht in de eigen competitie. Real Madrid is bij de bookmakers favoriet en ik snap zeker waarom. In de competitie staan ze achter, maar ze lijken veel meer gemotiveerd in de Champions League. Daarnaast speelt Tottenham ook niet geweldig en kwamen ze erg gelukkig aan een zege tegen Dortmund.

Mijn tip voor het wedden op Champions League voetbal is inzetten op een -1 handicap voor Real. Het noteert met 2.00 prima bij Mr Green.

Real is de grote favoriet en ze hebben laten zien dat wanneer ze gemotiveerd en scherp zijn voor een wedstrijd, ze geweldig kunnen voetballen. Denk nog maar eens terug aan die twee Spaanse Supercup wedstrijden tegen FC Barcelona. De achterstand in de competitie lijkt voornamelijk door gemakzucht te zijn ontstaan. Ik verwacht dan ook een grote overwinning voor Real.

Manchester City – Napoli

Een wedstrijd waar ik zelf erg naar uitkijk is Manchester City tegen Napoli: De koplopers van de Premier League en de Serie A tegen elkaar. City wist de eerste twee wedstrijden te winnen, terwijl Napoli won en verloor.

Manchester City is werkelijk fenomenaal begonnen aan het seizoen. Ze wonnen zeven van de eerste acht wedstrijden en hebben een doelsaldo van 29 goals voor en maar vier tegen. In de Champions League wonnen ze dus ook beide wedstrijden en scoorden ook al zes keer en kregen ze nog geen een goal tegen. Afgelopen weekend won City nog met 7-2 van Stoke City, ze speelden weer prachtig voetbal en de uitslag had nog wel groter kunnen uitvallen.

Napoli in eigen competitie beter

Napoli is al jaren eigenlijk de enige concurrent van Juventus en nu na acht speelronden staan ze vijf punten voor op Juve. Napoli won de eerste acht wedstrijden op rij en hebben een doelsaldo van 26 voor en vijf tegen. Ze doen het dus in de eigen competitie dus zelfs net iets beter dan City.

Maar in de Champions League ging het wat minder. Ze wonnen gemakkelijk van Feyenoord, maar verloren van Shakthar met 2-1. Verdedigend is Napoli relatief zwak, vergeleken met hun aanval. Ik denk dat de verdediging het moeilijk gaat krijgen tegen het snelle en effectieve aanvalsspel van City.

Voorspellingen: winst en BTTS

City is in mijn ogen de favoriet voor deze wedstrijd en ruim ook. Ze spelen geweldig voetbal en scoren zo ontzettend makkelijk, daarnaast geven ze ook nog eens vrijwel niks weg. De bookmakers geven City een odd van 1.40 en zien hen dus ook als favoriet. Ik verwacht dat City zeker een aantal goals gaat maken, maar ik vraag me af of ze de nul ook weten te houden tegen de rappe en wendbare spitsen van Napoli.

Beide teams zijn aanvallend ongelooflijk sterk en ik verwacht dan ook een leuke wedstrijd met meerdere goals. Uiteindelijk denk ik wel dat City aan het langste eind gaat trekken en dat ze winnen, maar ik denk dat Napoli genoeg kwaliteiten heeft om minstens een goal te maken.

Feyenoord – Shakhtar Donetsk

Feyenoord zit in een slechte fase zowel in de Eredivisie als in de Champions League en tegen Shakhtar is de kans om hieruit te komen. Shakhtar doet het aan de andere kant prima en is wel degelijk de favoriet.

Feyenoord speelde afgelopen zaterdag met 0-0 gelijk tegen PEC Zwolle, in eigen huis. Een resultaat wat vorig seizoen ondenkbaar was, maar dit seizoen lijkt het allemaal erg moeizaam. Ze begonnen nog goed, maar na de thuiswedstrijd tegen City heeft Feyenoord nog maar twee wedstrijden weten te winnen.

In de Champions League zijn ze in beide wedstrijden volledig overklast, al wisten ze wel een keer te scoren tegen Napoli. Door de druk die er op het team is gekomen wordt het ook alleen maar moeilijker en lijkt er een soort negatieve sfeer te hangen in de selectie.

Shakhtar levert talenten

Shakhtar Donetsk is een relatief onbekend team voor de meesten, maar ze zijn al jaren de grootste club in de Oekraïne en ook dit seizoen staan ze na 12 wedstrijden fier aan kop met vijf punten voorsprong op Dynamo Kiev. Ze scoorden 26 keer en kregen er 10 tegen.

Shakhtar levert al jaren grote talenten af aan de wereldtop. Spelers als Douglas Costa, Mkhitaryan en Willian speelden er allemaal. De grote clubs blijven Shakhtar dan ook altijd in de gaten houden.

Shakhtar won van Napoli met 2-1 en verloor van City. City had echter veel moeite met de Oekraïners maar door een wereldgoal van De Bruyne en een late goal van Sterling wonnen ze uiteindelijk met 2-0.

Quotering Feyenoord

Shakhtar is een gestructureerde ploeg die degelijk speelt, goed verdedigt maar ook makkelijk een doelpunt maakt. De bookmakers geven Shakhtar een odd van net boven de 2.00 en Feyenoord boven de 3.00. Veruit de laagste odd die Feyenoord heeft gehad tot nog toe in de Champions League, maar toch verwacht ik niet dat Feyenoord hier punten gaat pakken.

Shakhtar kan bij winst de tweede plaats overnemen van Napoli (ervan uitgaande dat City wint van Napoli). Door een overwinning op Feyenoord kunnen ze stappen zetten om weer eens te overwinteren in de Champions League. De Oekraïners hebben simpelweg ook het betere team.