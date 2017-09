Tips WK kwalificaties vandaag: winst Denemarken en Engeland

WK kwalificaties 4 september 2017

Wedden tips: -1 AH Denemarken @2.23 en meer

Vandaag en morgen staan de laatste WK-kwalificatie wedstrijden van deze ronde op het programma. De leukste wedstrijden met de beste wedtips worden vandaag gespeeld.

Ik raad jullie weddenschappen op Armenië – Denemarken en Engeland – Slowakije aan. De noteringen komen van bookmaker Mr Green.



Voorspellingen kwalificaties WK 2018

Armenië – Denemarken 04-09 18:00 uur. Denemarken verpulverde Polen in de vorige wedstrijd en heeft daardoor weer uitzicht op het WK-ticket. Ze staan nu gelijk met Montenegro met 13 punten. Armenië verloor de vorige wedstrijd van Roemenië en heeft nog maar zes punten en maakt dus geen kans meer op het WK 2018.

Armenië heeft afgezien van Henrikh Mhkitaryan een erg matig team. Ik denk dat maar weinig van jullie meerdere spelers kennen. Dit blijkt ook wel als je kijkt naar de resultaten, ze hebben nog maar twee keer gewonnen en de andere wedstrijden werden allemaal verloren.

In zeven wedstrijden scoorden ze slechts zeven keer en ze kregen er 15 tegen. De afgelopen twee wedstrijden werden met 1-0 van Roemenië en met maar liefst 4-1 van Montenegro verloren. De vorige wedstrijd tegen Denemarken eindigde in 1-0.

Denemarken bij beste nummers 2

Denemarken won met 4-0 van Polen en lijkt ineens weer een serieuze kandidaat voor het WK voetbal. Met een geweldige Christian Eriksen speelden ze Polen van de mat. Dit had ik zelf zeker niet verwacht, aangezien ze het in de kwalificaties tot nog toe erg moeilijk hebben gehad.

Polen had meer balbezit, maar wist eigenlijk geen grote kansen te creëren terwijl Denemarken heel wat kansen kreeg en dus ook makkelijk wist te scoren. Door de winst tegen Polen hebben ze het helemaal in eigen hand om bij de beste nummers twee te komen en de play-offs te halen. Door de komende drie wedstrijden te winnen worden ze zeker tweede en behoren ze ook tot de beste nummers twee.

Betting tips

Tegen Polen speelde Denemarken geweldig en ze hebben nu de smaak te pakken – ze hebben alles in eigen hand. De Denen zullen zeker gemotiveerd zijn om ook deze wedstrijd te winnen. Als ze net zo spelen als tegen Polen dan verwacht ik een makkelijke wedstrijd met een grote overwinning.

Mijn tip voor het wedden op voetbal is inzetten op ‘Denemarken -1 handicap‘ Het noteert een mooie 2.23 bij bookmaker Mr Green. Denemarken heeft het betere team en is goed in vorm. De motivatie om te winnen is groot dus ik verwacht minimaal een 0-2 zege.

Engeland groepswinnaar WK Kwalificaties

Engeland – Slowakije 04-09 20:45 uur. Engeland tegen Slowakije is een wedstrijd tussen de nummer één en twee van de poule. Engeland is nog ongeslagen en Slowakije heeft twee keer verloren en de rest gewonnen.

Engeland scoorde 14 keer en kreeg maar twee goals tegen in zeven wedstrijden. Als ze deze wedstrijd winnen dan zijn ze zo goed als zeker groepswinnaar. Engeland heeft een prima team met grote spelers en een aantal grote talenten. De uitwedstrijd tegen Slowakije won Engeland met 0-1 en eigenlijk heeft Engeland geen moeilijke momenten gehad in die wedstrijd.

Wedden op winst Engeland

Slowakije heeft goede papieren om tweede te worden in deze poule, ze staan namelijk vier punten voor op de nummer drie. Als ze weten te winnen van Engeland zouden ze zelfs op de eerste plek komen te staan. Slowakije wist al 13 keer te scoren en ze kregen maar 4 goals tegen. De laatste drie wedstrijden wonnen de Slowaken allemaal. Slowakije heeft een leuk team met Marek Hamsik als absolute vedette.

Engeland heeft het betere team en is erg sterk bezig, ze kregen nog maar twee goals tegen in de hele kwalificatiereeks. Slowakije is ook goed bezig, maar ik verwacht toch dat Engeland overtuigend gaat winnen.

Weddenschappen

Ik raad je aan te gaan voor ‘Engeland wint zonder tegendoelpunt’. Het noteert bij de goksites 2.00. Engeland kreeg maar twee goals tegen en dat was in één wedstrijd. Ik verwacht dat Engeland zeker gaat winnen en dat ze net als in de zes andere wedstrijden geen tegengoal krijgen.

Tot slot nog een combi bet tip: combineer winst Denemarken, Engeland en Duitsland voor de 2.28 bij Mr Green. $ucces!