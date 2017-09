Premier League en Eredivisie voetbal: winnen met onze weekend tips

Na het geweld van de Champions en Europa League staan er weer een paar mooie wedstrijden op het programma dit weekend. We beschouwen Eredivisie en Premier League wedstrijden voor waarop het goed gokken is.

De tips voor de winnende weddenschappen komen uit Chelsea – Arsenal, de kraker Manchester United – Everton en de Eredivisie wedstrijd Excelsior – SC Heerenveen. De odds komen van bookmaker Mr Green. $ucces!

De voorbeschouwing PSV – Feyenoord volgt zaterdag – tipje van de sluier: zet in op winst Rotterdam (3.35) en over 3.5 kaarten @1.95.

Wedden tips Excelsior – SC Heerenveen

16-09 18:30 uur. De eerste wedstrijd komt uit de eigen Eredivisie, misschien op papier niet de leukste wedstrijd, maar wel eentje met value, Excelsior tegen SC Heerenveen. Excelsior heeft vier punten behaald uit de eerste vier wedstrijden. SC Heerenveen haalde er acht.

Excelsior won de eerste wedstrijd van het seizoen van Willem II met 1-2 maar wist sindsdien niet meer te winnen. Ze speelden nog wel gelijk tegen Heracles. De laatste wedstrijd werd in eigen huis met 3-0 verloren van Vitesse. Vorig seizoen werd Excelsior uiteindelijk twaalfde, maar ze hebben lang moeten strijden tegen degradatie. Het team verliest elk jaar hun beste spelers en ik verwacht dat ze ook dit jaar weer moeten strijden tegen degradatie.

sc Heerenveen prima selectie

SC Heerenveen won afgelopen weekend van PSV en was in die wedstrijd ook zeker de beste partij. Na zes minuten stond de eindstand al op het bord (2-0), wel moet er bij worden vermeld dat PSV al snel rood kreeg.

Maar ook voor die rode kaart kwamen ze er eigenlijk niet aan te pas. Heerenveen deed het vorig seizoen matig en ze zullen dit seizoen beter willen presteren – ze gaan ongetwijfeld voor Europees voetbal. Heerenveen heeft ook een prima selectie, zeker aanvallend is er genoeg talent.

Weddenschappen Eredivisie

Heerenveen heeft het betere team en eerlijk gezegd snap ik niet dat de odd op winst zo hoog is (2.14). Heerenveen is samen met Feyenoord nog het enige team dat in de Eredivisie ongeslagen is. Ze weten ook makkelijk te scoren met al acht goals voor.

Excelsior zal hopen op een stunt, maar ik geef ze weinig kans. Mijn tip voor het wedden op Eredivisie dit weekend is dus de bet ‘SC Heerenveen wint @2.14. Een uitstekende quotering die een wat hogere inzet interessant maakt.

Manchester United – Everton

17-09 17:00 uur. De tweede wedstrijd is een kraker in Engeland. Manchester United neemt het in eigen huis op tegen Everton. United is nog ongeslagen en staat bovenaan met 10 punten uit vier wedstrijden. Everton doet het ondanks de investeringen nog niet best met een 16e plek en maar 4 punten.

Manchester United is geweldig begonnen dit seizoen. Ze zijn nog ongeslagen, iets wat alleen Manchester City en Watford ook is gelukt. Ze wisten al 12 keer te scoren in vier wedstrijden en kregen maar 2 goals tegen.

Ook in de Champions League hebben ze hun eerste wedstrijd makkelijk gewonnen met 3-0. Het voetbal wat ze spelen is een stuk attractiever dan vorig jaar, spelers als Pogba en Lukaku is United goed in vorm en Mourinho lijkt het team erg goed op de rit te hebben.

Druk op Ronald Koeman

Everton doet het behoorlijk slecht. Ze wisten nog maar één keer te winnen, speelden ook één keer gelijk en verloren de andere twee wedstrijden. Daarnaast hebben ze afgelopen donderdag een wanprestatie afgeleverd tegen Atalanta in de Europa League.

De druk op het team, maar vooral op manager Koeman lijkt met de week te groeien. Tegen Atalanta was Everton echt dramatisch, ze verloren elk duel en gingen met een kansloze nederlaag weer terug naar Liverpool. In de competitie is het vaak ook mat, ze wisten ook nog maar twee keer te scoren. Het gemist van Lukaku is dus na vier wedstrijden meer dan behoorlijk te noemen.

Betting United – Everton

Manchester United is geweldig in vorm en Everton alles behalve. Ik verwacht dat United veruit de bovenliggende partij zal zijn en ik zie ze zeker deze wedstrijd winnen.

Voor het gokken op voetbal is dit een uitstekende weddenschap: Manchester United wint en Lukaku scoort @2.16 bij bookmaker Mr Green.

Net als United is ook de spits van United, Romelu Lukaku in bloedvorm. In de voorbereiding scoorde hij al vaak en in de Premier League gaat hij lekker door met 4 goals in 4 wedstrijden. Ik verwacht dat Manchester United aardig wat kansen gaat creëren – en Lukaku krijgt zeker voldoende kansen om te scoren.

Kraker Chelsea – Arsenal

17-09 14:30 uur. Nog zo’n kraker in Engeland met Chelsea tegen Arsenal. De kampioen van het afgelopen jaar is het seizoen goed begonnen, wat niet gezegd kan worden van Arsenal.

Chelsea staat momenteel derde met 9 punten door drie overwinningen en een verliespartij in de eerste vier wedstrijden. Afgelopen dinsdag wonnen ze de eerste groepswedstrijd in de Champions League met 6-0 van Qarabag. In de competitie wonnen ze van Tottenham, Everton en Leicester. Alleen op de eerste speeldag ging het mis tegen Burnley – mede door twee rode kaarten.

Vorig jaar werd Chelsea met grote afstand kampioen van Engeland, maar dit jaar met een dubbel programma zal het ongetwijfeld lastiger worden. Maar ze hebben een goede start gemaakt en hebben nog steeds een geweldige selectie.

Lacazette helpt nog niet echt

Arsenal haalde deze zomer met Lacazette eindelijk een echte topspits, iets wat volgens veel voetbalkenners het team altijd al miste. Maar in de competitie heeft de komst van Lacazette nog niet echt geholpen.

Arsenal staat namelijk elfde en ze wisten maar twee wedstrijden te winnen, de andere twee werden verloren. Met name de verdediging lijkt niet best: ze kregen drie goals tegen in de wedstrijd tegen Leicester en maar liefst vier tegen Liverpool – ook tegen Burnley hielden ze niet de nul. In totaal kregen ze al acht tegengoals, iets wat veel te veel is voor een topclub.

Sterke verdediging vs moeizame aanval

Chelsea heeft nog steeds een ijzersterke verdediging en ik verwacht dat ze de toch moeizaam lopende aanval van Arsenal tegen zullen houden. De verdediging van Arsenal is dramatisch de laatste wedstrijden en ik verwacht dat spelers als Hazard, Pedro, Willian en Morata daar zeker gebruik van gaan maken.

Wedtip: ga voor de Chelsea -1 handicap @2.90 bij de goksites. De defensie van Arsenal is echt niet best en de aanval van Chelsea is dat wel. Ik verwacht zeker een aantal goals voor Chelsea en ik zie Arsenal niet veel scoren tegen de ijzersterke defensie.