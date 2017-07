Esport: weddenschappen e-sports bij goksites niet aan te slepen

E-sports, oftewel electronic sports, is hot, trendy en een hype die echt niet overwaait. E-Sport is ook big business en de toekomst van sport.

Bovendien is het bij de goksites goed wedden op e-sports. Maar wat is het nou precies? We geven je een compact overzicht.



E sports: virtueel maar superecht

Heel kort gezegd is e-sports een vorm van gamen waarbij spelers het tegen elkaar opnemen om het publiek te vermaken. Dat is dus de sportieve component: de gamers nemen het op tegen elkaar.

Vroeger zaten gameliefhebbers in hun uppie op hun zolderkamertje te spelen. Later tegen anonieme tegenstanders op internet. Maar bij e-sports kennen de tegenstanders elkaar. En tijdens grote e-sports evenementen komen ze samen in stadions om voor tienduizenden toeschouwers hun kunsten te vertonen.

Inmiddels bestaan er professionele e-sports teams, vergelijkbaar met een voetbalvereniging of een Formule 1 team. Ze zoeken naar talenten, leiden ze op, stellen het ideale team samen en reizen af van toernooi naar toernooi. Ben je extreem goed in een bepaald spel? Maak dan een video en zet het op YouTube. Als je echt iets unieks presteert zal er vanzelf een “buzz” ontstaan en pikken de scouts je op.

Weddenschappen Esports

Kijk je liever toe hoe de nieuwe digitale helden hun computersport bedrijven? Net als bij traditionele sporten als voetbal, tennis en darts kun je bij bookmakers inzetten op e-sports. In Nederland bieden onder meer goksites Kroon Sport en Mr Green wedden op e-sports aan.

Het principe is hetzelfde als bij het aloude inzetten op pakweg voetbal: bestudeer de teams, de recente prestaties, de botsing tussen de tactieken van de teams, de bestendigheid tegen druk tijdens de grootste evenementen, de fysieke staat van de gamers en dergelijke. Vergis je niet: urenlang gamen onder hete stadionlampen of met brullend publiek is intensief en vergt serieuze mentale en lichamelijke training.

Gokken op League of Legends

Enkele van de populairste games die voor e-sports competities worden gebruikt zijn League of Legends, Heartstone, Counterstrike (CS), Dota 2 en Heart of the Swarm. Natuurlijk kan je bij de bookmakers simpelweg inzetten op winst of verlies, maar bij de allergrootste competities zijn er ook deelmarkten, bijvoorbeeld gokken op de meeste “kills” of het voorspellen van de marge van de overwinning.

Wil je een weddenschap plaatsen? Voorspel dan bij bookmaker Mr Green de winnaar van de DreamLeague 2017. Team Liquid is @1.75 favoriet, Team Secret volgt @3.25, Planet Odd @6.00 en Vega Squadron noteert 8.00. Dat betekent dat je met de inzet van 1 euro het vetgedrukte bedrag wint, als je voorspelling juist is.

Favorieten van Mr Green voor winst van The International 2017 zijn Evil Geniuses @4.50, OG en Virtus.pro volgen @6.00 en Team Liquid noteert 7.00. Je kunt ook wedden op een plaats bij de eerste twee – een lagere notering, maar wel meer kans op winst.

Verder kun je inzetten op Dreamhack Malmö 2017. De favorieten zijn SK Gaming, Astralis, FaZe Clan en G2 Esports.

Gamification

Klinkt het allemaal als toekomstmuziek? Besef dan dat de toekomst al is begonnen. Volgens marktonderzoeker Eilers & Krejcik Gaming had de markt voor e-sports betting in 2016 al een omvang van ruim acht miljard dolllar. Ze voorzien een groei naar 23 miljard dollar in 2020.

En dat is logisch, want e-sports en gokken op e-sports past bij maatschappelijke trends als gamification, digitalisering en desinteresse van jongeren voor traditionele amusementsvormen. E-sports is geknipt voor hen. Houd je van competitie, actie, glamour en een gokje wagen, dan is e-sports voorspellingen doen dat ook voor jou.