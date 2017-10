Weekend tips: Inzetten op Napoli – Inter en topper Premier League

Na een week vol Europees voetbal staat de negende ronde van de meeste Europese competities op het programma. Onderstaand de beste wedden tips voor het weekend – het wordt smullen met Italiaanse kraker Napoli – Inter en ook in de Premier League staat er een topper op het programma.

Wat betreft voorspellingen voor onze eigen Eredivisie is het deze ronde goed wedden op Groningen tegen Willem II. Lees verder voor niet te missen voetbal weddenschappen. $ucces!



Wedden tips voetbal

FC Groningen – Willem II 20-10 20:00 uur. Beide ploegen staan nog onderin, waar ze niet echt thuis horen. Met name FC Groningen doet het de laatste seizoenen niet best en ook nu staan ze erg laag: 13e. Vorig jaar werden ze achtste terwijl ze toch bij de subtop horen in het rijtje met SC Heerenveen en AZ.

Dit seizoen heeft Groningen alleen maar punten gepakt in eigen huis. Ze speelden van de vijf thuiswedstrijden er drie gelijk en wonnen er twee. De drie uitwedstrijden die ze speelden verloren ze allemaal. Groningen scoorde 12 keer dit seizoen en kreeg er 14 tegen in de eerste acht wedstrijden.

Voorspellingen Groningen – Willem II

Willem II eindigde vorig seizoen dertiende in de Eredivisie door een goede eindsprint. Ook dit seizoen lijken ze weer te moeten vechten tegen degradatie. Willem II heeft nog maar twee punten verzameld in de eerste acht wedstrijden. Ze scoorden 9 keer en kregen maar liefst 19 goals tegen. Afgelopen weekend haalden ze weer eens drie punten, door knap met 3-1 van FC Twente te winnen.

FC Groningen is licht favoriet, maar is ook niet goed in vorm. Ik verwacht een spannende wedstrijd, waarbij Groningen uiteindelijk wel gaat winnen. Groningen heeft simpelweg het betere team en thuis hebben ze nog niet verloren, wel verwacht ik dat Willem II ook gaat scoren. Je zou dus wat in kunnen zetten op BTTS (1.66) maar mijn tip voor het wedden op Eredivisie is ‘FC Groningen scoort in beide helften’ wat een lekkere 2.85 noteert bij bookmaker Mr Green.

De Groningers scoren makkelijk en creëren nog makkelijker kansen, zeker in eigen huis. Willem II krijgt vrij makkelijk goals tegen, daardoor verwacht ik dat Groningen zowel in de eerste als in de tweede helft minstens een keer gaat scoren.

Napoli – Inter Milan weddenschappen

Zaterdag 21-10 20:45 uur. De tweede wedstrijd is een kraker uit Italië. Napoli tegen Inter Milan, de nummer een tegen de nummer twee. Napoli heeft de eerste acht wedstrijden op rij gewonnen, terwijl Milan alleen één wedstrijd gelijkspeelde.

Napoli hoopt dit seizoen eindelijk Juventus eens voor te blijven en ze zijn het seizoen geweldig begonnen. Napoli kreeg nog maar vijf goals tegen en scoorde zelf al 26 doelpunten dit seizoen. In de Champions League doen ze het minder goed door een verlies van Shaktar en City.

Het lijkt er ook op dat Napoli zich vooral focust op de eigen competitie. Napoli speelt geweldig voetbal en ik denk dat ze dit seizoen eindelijk eens echt kans hebben op de titel, maar dan zullen ze vandaag wel moeten winnen van Inter.

Inter focust op Serie A

Inter heeft in de zomer niet veel uitgegeven, zeker niet vergeleken met stadsgenoot AC Milan, maar ze doen het prima. Ze speelden gelijk tegen Genoa, maar wonnen onder andere van Fiorentina en afgelopen week van AC Milan.

Doordat Inter geen Europees voetbal speelt kunnen ze zich volledig focussen op de eigen competitie, wat zeker invloed heeft op de titelstrijd. Dat bleek vorig seizoen wel toen Chelsea in de Premier League de titel won.

Gokken op ‘Beide Teams Scoren’

Napoli is in mijn ogen de favoriet, wanneer ze ook deze wedstrijd winnen staan ze er echt goed voor. Inter doet het natuurlijk erg goed, maar in mijn ogen hebben ze geen selectie die mee draait bij de absolute top. Napoli heeft wel al in de Champions League gespeeld deze week, ik verwacht dat ze enigszins vermoeid zijn.

Inter scoort de laatste wedstrijden gemakkelijk, dus ik verwacht dat beide teams gaan scoren. Maar met het thuispubliek achter zich zie ik niet hoe Napoli dit niet kan winnen.

Tottenham – Liverpool betting tips

Zondag 22-10 17:00 uur. Ook in Engeland staat er een topper op het programma met Tottenham tegen Liverpool. Tottenham staat derde en Liverpool achtste.

De Spurs doen het dit seizoen wederom prima, ze zijn al twee seizoenen op rij tweede geworden en willen nu eens de titel pakken. Al wordt dat natuurlijk erg lastig met teams als Manchester City en United in de competitie.

Tottenham Hotspur verloor nog maar één wedstrijd dit seizoen, ze speelden er twee gelijk en de rest werd gewonnen. Ze scoorden 15 keer en kregen er maar vijf tegen. Van de laatste drie onderlinge duels verloor Tottenham er geen één.

Liverpool gaat niet winnen

Liverpool won afgelopen dinsdag met 7-0 van Maribor en deze grote overwinning was ook wel nodig. Ze doen het niet goed in de competitie met een achtste plek. Vorig weekend speelden ze 0-0 gelijk tegen Manchester United, wat op zich een goede uitslag is. Maar het kwam met name doordat United een gelijkspel prima vond en vooral verdedigde.

Liverpool won maar een van de laatste vijf duels. Ze zijn niet goed bezig en ik verwacht niet dat ze punten gaan pakken tegen een goed Tottenham.

Gokken op winst

Tottenham Hotspur heeft een geweldige ploeg. Natuurlijk heeft Liverpool dat ook, maar daar lijkt toch iets niet te kloppen. Met name de verdediging is verschrikkelijk bij Liverpool. Een slechte verdediging tegen Harry Kane die in topvorm is met zes goals in acht wedstrijden, lijkt een garantie voor doelpunten.

Tottenham verdedigd goed en Liverpool heeft moeite in grote wedstrijden. In grote wedstrijden in de Premier League wordt er vaak weinig gescoord en ik verwacht dat nu ook, ik denk dat Tottenham een kleine overwinning boekt.

Tottenham is de favoriet en zeker in eigen huis moeten ze gewoon winnen van een stuk minder goed team zoals Liverpool. Voor het wedden op voetbal is dit een prima tip.

Zoals ik al schreef zijn toppers in de Premier League vaak een tegenvaller, ik verwacht niet te veel goals. Liverpool zal zich meer verdedigend instellen dan in normale wedstrijden, net als tegen Manchester United. Tottenham zal ook de nul willen houden en vertrouwen op hun kwaliteiten dat ze minstens een keer scoren.