Tour de France tips: Bauke Mollema en Fabio Aru weddenschappen

Na de etappe van gisteren met een geheel vlak parcours, wordt er vandaag een stuk meer spektakel verwacht in etappe 12 van de Tour de France. Een lange, zware rit in de Pyreneeën die na 215 kilometer en zes uitdagende bergen zal eindigen in Peyragudes. Van die zes bergen zijn er twee van de eerste categorie en één van de buiten categorie.

Bauke Mollema liet gisteren weten vandaag te gaan voor een etappezege. De etappe ligt hem goed en een ontsnapping zit er dik in. De goksites zien Froome als favoriet, maar een weddenschap op een top 3 finish voor Mollema is aan te raden. Onderstaand mijn Tour wedden tips voor vandaag.



Tour de France vandaag – bergen etappe 12

Gisteren konden de bergbeklimmers uitrusten, vandaag moeten ze volop aan de bak. Dit is pas de tweede etappe waar de renners bergopwaarts finishen en dat geeft toch wel iets extra’s aan zo’n etappe.

Zeker na zo’n zware etappe belooft een finish op een berg van de tweede categorie veel actie bovenin het klassement. Iedere seconde telt en op dit soort momenten moet je als kanshebber voor het geel echt toeslaan.

Nu we zijn aangekomen in de Pyreneeën is de grote vraag welke bergbeklimmers nog de beste benen hebben. Wordt het vandaag de dag van Bauke Mollema? 35.00 voor de etappe zege bij bookmaker Kroon Sport is een behoorlijke quotering. Bauke heeft in de afgelopen jaren laten zien dat hij zeker kans maakt in dit soort zware ritten.

Kansen Bauke Mollema en Fabio Aru

Ook Fabio Aru heeft goeie papieren voor vandaag. Aru liet zijn kwaliteiten in de bergen zondag al zien toen hij de zwaarste Tour etappe tot dan toe won. Kan hij het vandaag weer doen? 11.00 bij Kroon Sport spreekt in ieder geval wel aan.

Of gaan de echte berggeiten het nu laten zien? Contador en Quintana zijn bergbeklimmers pur sang maar hebben nog niet veel kunnen doen in deze editie van de Tour de France. Vandaag is wel de perfecte dag voor ze om te schitteren. Contador op een quotering van 25.00 en Quintana 30.00 ziet er interessant uit. Het is zeker niet onmogelijk.

Bergklassement Tour 2017

Verder zijn de ogen gericht op het bergklassement. Warren Barguil bezit op dit moment de bolletjestrui en heeft een behoorlijke voorsprong op de rest. Met zestig punten op zak heeft Barguil al twee keer zoveel punten als de nummer twee.

Bauke Mollema staat er redelijk voor met een vijfde plek in het bergklassement maar zal in de komende dagen wel actie moeten ondernemen wil hij deze trui daadwerkelijk veroveren. Ook hier kan je op inzetten bij bookmaker Kroon Sport: Mollema noteert 20.00 om het bergklassement dit jaar te winnen.

Wedtips Tour de France

Voor het wedden op Tour de France ligt wat betreft het bergklassement de waarde naar mijn mening opnieuw bij Aru. Hij is de beste bergbeklimmer uit de top tien van het klassement voor de bolletjestrui en de motivatie is er sowieso aangezien Aru nog volop kans heeft de gele trui over te nemen van Froome.

Met deze motivatie kan hij in de bergen veel punten naar zich toe trekken en Fabio Aru op 20.00 om het bergklassement te winnen is daarmee een lekkere weddenschap.