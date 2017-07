Tips Wimbledon 2017 finale: Federer favoriet tegen Marin Cilic

Wimbledon 2017 finale bet. Na twee weken vol met prachtige tenniswedstrijden komt er na vandaag een eind aan Wimbledon 2017. Roger Federer neemt het in de heren finale op tegen Marin Cilic. Deze partij begint om 15.00 uur Nederlandse tijd en is online live te bekijken bij Kroon Sports.

‘The FedExpress’ bereikte de finale via een straight sets overwinning op Tomas Berdych. In de eerste twee sets had Federer een tiebreak nodig en in de derde set was één break voldoende voor de winst. Dankzij deze zege in straight sets is de Zwitser nog zonder setverlies op het heilige gras in Londen.



Lastige weg naar finale Wimbledon voor Cilic

Cilic had het een stuk zwaarder in zijn halve finale. Na een verloren openingsset moest de Kroaat nog vol aan de bak tegen Sam Querrey. Ook in de kwartfinale had hij te maken met een slijtageslag, die met 3-2 werd gewonnen van Gilles Muller, die eerder Rafael Nadal versloeg. Zijn overige wedstrijden wist Cilic wel met 3-0 in sets te winnen.

Federer vol vertrouwen naar ontmoeting met Cilic

Federer zal niet alleen vanwege zijn grote vorm met vertrouwen uitkijken naar de ontmoeting met Cilic. In zeven eerdere ontmoetingen stapte de 35-jarige Federer namelijk zes keer als winnaar van de baan. De laatste confrontatie stond vorig jaar op het programma tijdens Wimbledon. Federer won deze partij met 3-2 in sets.

De 28-jarige Cilic wist Federer wel enorm veel pijn te doen met zijn enige overwinning. Deze boekte hij namelijk in de halve finale van de US Open 2014. Cilic won deze clash met 3-0 en ging ten koste van Federer door naar de finale. In de finale was de Kroaat uiteindelijk te sterk voor Kei Nishikori.

De tips voor het wedden op Wimbledon vandaag. Bookmaker Kroon Casino heeft duidelijk een voorkeur voor Federer in de heren finale van Wimbledon. Op een zege van de Zwitser staat een odd van @1.20, tegenover een notering van @4.80 op een eerste Wimbledon-titel voor Cilic.

Wij verwachten zelf een prachtige wedstrijd. De eerste set zal via een tiebreak naar Federer gaan @3.40, waarna hij niet meer in de problemen gaat komen. Uiteindelijk zal Federer met 3-0 in sets gaan winnen @2.00. Hierdoor is het ook interessant om een weddenschap te plaatsen op Federer met een set handicap van -2.5 @2.09.

Muguruza verslaat Williams in damesfinale Wimbledon

Garbine Muguruza is de grote winnares geworden van Wimbledon 2017. De Spaanse was in de finale oppermachtig tegen de ervaren Venus Williams. Muguruza, pas 23 jaar, won met afgetekende cijfers: 7-5 6-0.

‘’Winnen van een rolmodel in de sport is geweldig. En om je naam op de muur van winnaars te zien, onbeschrijflijk’’, aldus Muguruza na afloop van haar partij. De Spaanse liet tevens weten te hopen op een zege van Federer bij de heren, omdat dan een dans met de Zwitser wacht tijdens het traditionele Wimbledon bal.