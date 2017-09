AZ – Feyenoord, FC Twente – Heracles en Chelsea – City in de weekendtips!

De tips voor het inzetten op voetbalwedstrijden dit weekend komen dit keer uit de Eredivisie en Premier League. Smullen wordt het vrijdag van de Twentse derby FC Twente – Heracles en zondag van AZ – Feyenoord!

Zaterdag speelt in Engeland Chelsea – Manchester City. Ik zie City winnen en in de Eredivisie denk ik dat AZ en Twente de punten pakken. De weddenschappen komen van bookie Mr Green. $ucces!



FC Twente – Heracles 29-09 20:00 uur. De eerste wedstrijd komt uit onze eigen Eredivisie met de derby FC Twente tegen Heracles. jaar nog mee deden om de bovenste plekken. Heracles Almelo is niet al te best begonnen, maar zeker niet zo slecht als Twente.

FC Twente werd vorig seizoen behoorlijk verrassend zevende. Na al het gedoe over degradatie, het voortbestaan van de club en de uitgaande transfers hadden veel mensen verwacht dat ze onderin mee zouden doen. De meesten hadden dan weer niet verwacht dat dat dit seizoen wel het geval zou zijn, maar na zes wedstrijden hebben ze nog maar drie punten…

In eigen huis gaat Twente punten pakken

Het team is ook behoorlijk veranderd ten opzichte van vorig seizoen, sterkhouders als Klich en Unal zijn vertrokken en het gat is opgevuld met onervaren spelers. Maar al met al heeft Twente nog steeds een selectie die eerder bij de subtop hoort dan bij de onderste regionen.

Dit seizoen wist Twente dus nog maar één keer te winnen en dat was zeker een verrassende zege: 4-0 tegen Utrecht. De wedstrijd daarna speelden ze best behoorlijk tegen FC Groningen maar die verloren ze met 1-0. FC Twente heeft laten zien best te kunnen voetballen en ik verwacht dat ze in eigen huis zeker weer punten gaan pakken.

Verdediging Heracles moet beter

Heracles werd afgelopen seizoen elfde, terwijl ze lange tijd meededen om een play-off plek. Vorig seizoen was dus ietwat teleurstellend, maar dit seizoen zijn ze nog niet veel beter begonnen. Ze hebben twee wedstrijden gewonnen, twee verloren en twee gelijkgespeeld. Daarmee staan ze nu op de tiende plek in het Eredivisie klassement, maar er is zeker nog heel wat mogelijk.

Als ze mee willen doen voor met de play-offs zullen ze wel beter moeten gaan spelen. Met name de verdediging zal dan beter moeten presteren – ze kregen namelijk al elf goals tegen en scoorden er zelf tien. Afgezien van de stunt tegen Ajax heeft Heracles alleen punten gepakt tegen slechtere tegenstanders, zoals Roda JC.

Weddenschappen Twentse derby

Voor het wedden op Eredivisie is mijn tip de bet ‘FC Twente wint @1.91‘ bij bookmaker Mr Green. Twente heeft tegen FC Utrecht laten zien goed te kunnen voetballen, ook tegen Groningen ging het behoorlijk.

Nu moeten ze doorpakken en in eigen huis winnen van een kwakkelend Heracles. Heracles Almelo heeft nog geen één keer de nul gehouden dit seizoen en pakt eigenlijk alleen punten tegen een zwakkere tegenstander.

Chelsea – Manchester City

Zaterdag 30-09 18:30 uur. De tweede wedstrijd die we je tippen is een kraker uit de Premier League; Chelsea neemt het in eigen huis op tegen Manchester City. Chelsea staat derde met 13 punten en City staat eerste met 16 punten.

Chelsea is de regerend kampioen en ze zullen er alles aan doen om dat kunstje te herhalen. Het zal wel een stuk lastiger voor ze worden omdat ze vorig seizoen geen Europees voetbal speelden en zich dus volledig konden focussen op de Premier League.

Chelsea begon het seizoen met een opvallende 2-3 nederlaag tegen Burnley. Daarna wonnen ze alle wedstrijden behalve die tegen Arsenal, dat werd 0-0. In de Champions League heeft Chelsea het ook uitstekend gedaan door afgelopen week van Atletico Madrid te winnen met 1-2 en de wedstrijd daarvoor werd ook dik gewonnen.

Indrukwekkend doelsaldo City

Manchester City is het seizoen uitstekend begonnen. Ze zijn nog ongeslagen en hebben maar twee punten verspeeld in de eerste zes wedstrijden. Het meest indrukwekkende van City dit seizoen is ongetwijfeld het doelsaldo: met 21 goals voor en 2 tegen scoren ze gemiddeld 3.5 goal per wedstrijd.

In de Champions League doen ze het ook prima met twee ruime overwinningen. Het lijkt erop dat Pep Guardiola eindelijk echt zijn stempel op het spel van City drukt en dat werpt z’n vruchten af. Het team als geheel is in topvorm, maar ook de meeste spelers zijn in topvorm. Zo heeft Agüero al zes keer gescoord in de eerste zes wedstrijden en Sterling al vijf keer.

Beide ploegen zijn prima in vorm, maar City net iets beter. City lijkt onklopbaar en tegen Chelsea moeten ze bewijzen dat ze de nummer één titelkandidaat zijn.

City kan de counters van Chelsea aan

Gezien de odds verwachten de bookmakers een spannende strijd waarbij Chelsea licht in het voordeel is. Ik verwacht dat Manchester City uiteindelijk aan het langste eind zal trekken. De verdediging van Chelsea is natuurlijk goed, maar de aanvallers van City zijn echt in topvorm.

Ik denk dat City de dominerende ploeg zal zijn en dat Chelsea op de counter gevaarlijk wil worden. De verdediging van City is in de transferperiode goed versterkt en met name een stuk sneller geworden, dus ik verwacht dat ze de counters van Chelsea wel aankunnen.

AZ Alkmaar – Feyenoord

Zondag 01-10 12:30 uur. De laatste wedstrijd die ik je tip voor het wedden op voetbal is AZ tegen Feyenoord. Beide teams hebben evenveel punten, wat voor AZ behoorlijk is maar voor Feyenoord toch tegen zal vallen.

AZ wist dit seizoen vier keer te winnen en verloor twee wedstrijden. Vorig seizoen eindigden ze als zesde en ze verloren uiteindelijk de play-offs waardoor er dit jaar geen Europees voetbal is voor Alkmaar. Dat willen ze natuurlijk niet nog een seizoen. In de media wordt AZ al genoemd als outsider voor de titel – wat mij betreft zeker terecht is.

Uiteindelijk verwacht ik niet dat AZ goed genoeg is, maar ze zullen zeker lange tijd mee doen om de hoogste plekken. Ze hebben namelijk een prima team en spelen goed voetbal. Afgelopen weekend werd er wel verrassend verloren van Excelsior. Tegen Feyenoord zullen ze zich willen revancheren en laten zien hoe goed ze daadwerkelijk zijn.

Team Feyenoord wat onzeker

Feyenoord zit in zware weken die begonnen bij de nederlaag tegen City. Daarna verloren ze van PSV, NAC en Napoli. Het is dus zeker weer tijd dat ze eens drie punten pakken, alleen lijkt het team wat onzeker te zijn geworden.

Die nederlagen doen natuurlijk pijn en kunnen langere tijd doorwerken in de ploeg. Tot voor de wedstrijd tegen PSV was Feyenoord nog foutloos in de competitie, maar dat is nu na zes wedstrijden veranderd naar zes punten verlies. In het verleden werd al uitgewezen dat teams het vaak moeilijk hebben na een Europees duel. Ook Feyenoord lijkt hier last van te hebben, ze waren weliswaar de betere tegen PSV, maar wisten niet te winnen.

Wedden op winst AZ

Feyenoord speelt ook nu weer na een Europees duel en ook nog eens uit bij AZ. AZ Alkmaar is goed in vorm, afgezien van de nederlaag van afgelopen weekend en ik verwacht dat ze uiteindelijk de drie punten gaat pakken.

AZ weet ook dat ze normaal gesproken zouden verliezen van Feyenoord, maar dat ze juist nu een kans maken. AZ speelt goed voetbal en zeker thuis zijn ze altijd moeilijk te verslaan. Terwijl Feyenoord behoorlijk uit vorm is en een zware wedstrijd heeft gespeeld afgelopen dinsdag.