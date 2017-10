Kansen Raymond van Barneveld WGP Darts – de voorspellingen

Wedden op World Grand Prix Darts is een stuk interessanter geworden nu Michael van Gerwen is uitgeschakeld, Phil Taylor niet meedoet en Gary Anderson op het laatste moment heeft afgezegd.

Net als Mighty Mike werd ook Jelle Klaassen gisteren in de eerste ronde van het ‘double in – double out’ dartstoernooi uitgeschakeld. Raymond van Barneveld won zijn eerste ronde partij tegen Kyle Anderson en treft in de tweede ronde Steve Beaton – een tegenstander die hij makkelijk aan moet kunnen.

Interessante ontwikkelingen voor een weddenschap darten. De odds op een toernooizege voor Barney zijn aantrekkelijk: 6.50. Favoriet bij de bookmakers is Peter Wright @3.75.



Voorspellingen World Grand Prix darts 2017

Door de afwezigheid van de toppers kan Raymond van Barneveld een stuk relaxter verder in het toernooi. Aangezien spanning vaak van grote invloed is op Van Barneveld – en de frustraties dan zijn spel gaan beheersen – is dit het moment om te wedden op darts.

Peter Wright is dan wel de favoriet bij de goksites, maar de Schot won in zijn carrière nog maar 1 tv toernooi. Zenuwen kosten Wright ook nog wel eens de kop en een ontspannen Barney kan bergen verzetten!

Ook de quotering op een 1-2 plaats voor de Raymond van Barneveld is aantrekkelijk: 3.00 bij bookmaker Mr Green. Het is echter wel oppassen geblazen voor Daryl Gurney. De Noord Ier gaat voor een plaats in de Premier League of Darts 2018 en ruikt zijn kans om te klimmen op de ranglijst. Een zege van Gurney noteert bij de bookies 7.50, een 1-2 plaats 3.75.