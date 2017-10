Tips: inzetten op derby Milaan, Chelsea en Marseille voor hoge odds

Wees op tijd voor de hoge treble quotering: 8.73 bij Mr Green

Eindelijk weer competitiewedstrijden op het voetbalprogramma en dat staat garant voor weddenschappen met een mooie waarde! Te beginnen met de Serie A waarin de derby van Milaan wordt gespeeld – elk jaar goed voor een spektakelstuk.

Naast deze heerlijke derby, mag Chelsea het dit weekend opnemen tegen de nummer laatst Crystal Palace. Dat lijkt op papier een makkelijke wedstrijd te worden voor de Blues.

De laatste wedstrijd wat jou met betting een topweekend kan opleveren is een wedstrijd in Ligue 1. Marseille neemt het zondag op tegen laagvlieger Strasbourg, waarbij Marseille natuurlijk de favoriet is.

Wedden tips voetbal

Inter – AC Milan, Serie A. Inter, dat het seizoen uitstekend is begonnen, mag het zondag opnemen tegen stadgenoot Milan. Inter kende dit seizoen nog geen verliespartij – er werd 6 keer gewonnen en 1 keer gelijkgespeeld. Met dit resultaat staan zij samen met regerend kampioen Juventus op de tweede plek van de ranglijst. Dit is mede te danken aan topspits Mauro Icardi die dit seizoen al 6 keer het net wist te vinden en daarmee 5de op de topscoorderslijst staat.

Met stadgenoot AC Milan gaat het ook niet onaardig maar lang niet zo goed als bij Inter. Milan staat op dit moment 7de en wist tot nu toe 12 punten te behalen uit 7 wedstrijden. Er werd 4 keer gewonnen maar ook 3 keer verloren.

Zo eindigden de laatste twee wedstrijden tegen AS Roma en Sampdoria in verlies. Daarnaast gaat het ook niet zo best met het doelsaldo van Milan. Ze wisten er dit seizoen dan wel 10 te maken maar kregen er ook al 10 om hun oren.

Inter gaat derby Milaan winnen

Deze statistieken wijzen allemaal in het voordeel van Inter, en dan is het thuisvoordeel (waar ploegen vooral tijdens een derby veel aan kunnen hebben) nog niet eens is meegerekend. De 12de man kan de ploeg toch opzwepen indien het even minder gaat, zodat Inter met een goed resultaat het veld kan verlaten.

Ik raad jullie dan ook aan om Inter dit weekend op winst te zetten. Een winstpartij voor Inter levert je dan ook een prima quotering op van 2.16 bij bookmaker MrGreen. Dit is een uitstekende quotering aangezien de kans vrij groot is dat Inter in de derby aan het langste eind gaat trekken.

Crystal – Chelsea handicap weddenschap

Crystal Palace draait nog niet helemaal lekker dit seizoen na het ontslag van Frank de Boer. Op dit moment staan zij laatste in de Premier League met 0 punten, 0 doelpunten voor en 17 doelpunten tegen. Erger kan het haast niet voor de club uit Londen en dan moeten ze het dit weekend ook nog opnemen tegen Chelsea.

Chelsea (4de) zal m.i. geen kind hebben aan Crystal. Chelsea beschikt over veel meer kwaliteit terwijl Crystal zich nog in een flinke dal bevindt. De vraag is natuurlijk wanneer Crystal zich weet te herpakken maar de kans is natuurlijk erg klein dat ze dat dit weekend tegen Chelsea gaan doen.

Morata, de spits van Chelsea, verkeert daarbij ook nog in bloedvorm en hij zal geen medelijden zal tonen tegen de nummer laatst. Morata wist dit seizoen al vaak het net te vinden en zal dat naar waarschijnlijkheid ook tegen Crystal niet nalaten. Ik verwacht daarom dat Chelsea met een handicap van -1 wel gaat winnen van Crystal. Dit levert je een prima quotering op van precies 2.00.

Strasbourg – Marseille: hoge quotering op winst

De laatste wedstrijd waar het goed wedden op voetbal is, is de wedstrijd tussen Strasbourg en Marseille. Strasbourg dat vorig seizoen nog in een divisie lager speelde, staat op dit moment op de één na laatste plaats van de ranglijst. Er werd van de 8 wedstrijden 5 keer verloren, 2 keer gelijkgespeeld en 1 keer gewonnen.

Dat de ploeg het dus zwaar heeft in Ligue 1 blijkt wel uit die resultaten. Marseille daarentegen doet het stukken beter, wat ook van ze verwacht wordt.

Marseille staat op dit moment op een derde plek achter PSG en Monaco. Er werd alleen flink verloren van Monaco maar bij de overige wedstrijden werd een goed resultaat behaald. Marseille is in mijn ogen eigen zeker de favoriet en ik snap niet waarom de quotering op winst tegen deze laagvlieger zo hoog is bij de bookmakers.

Ik kan jullie deze wedden tip dan ook niet onthouden!

Inzetten op combi bet

Deze drie wedstrijden kun je prima kunnen combineren en levert je een uitstekende quotering op. Wanneer jij deze drie wedstrijden samenvoegt kom je op een totale quotering van 8.73.

Zet je op deze lekkere combinatie weddenschap een tientje, dan pak je dit weekend een heerlijke winst van ongeveer 77 euro. Ik zou niet te lang wachten aangezien de quoteringen nu nog relatief hoog zijn. $ucces!