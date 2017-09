Weekend voetbal tips: Polen en Spanje winnen kwalificatie

Het weekend is gevuld met interland voetbal en wij geven jullie een voorbeschouwing (en wedtips) voor de leukste wedstrijden. Voor de WK kwalificatie Nederland – Bulgarije volgt dit weekend een aparte preview met de bets.

De odds voor Spanje – Italië en Denemarken – Polen komen van bookmaker Mr Green. Open je daar nu een account, dan krijg je 2 gratis weddenschappen t.w.v. 20 euro.

Tips wedden WK 2018 kwalificaties

Denemarken – Polen 01-09 20:45 uur. De eerste wedstrijd die we voor de wedtips hebben geselecteerd is de WK kwalificatie van Denemarken tegen Polen vandaag. Denemarken staat derde in de groep met 10 punten (evenveel als Montenegro) en Polen staat eerste met zestien punten. Polen is nog ongeslagen en winst op Denemarken plaatst ze met één been in het WK 2018.

Denemarken heeft een paar uitstekende spelers, maar ook een paar spelers die op een niet bepaald hoog niveau spelen. Daarmee is de totale kwaliteit een van de selectie niet geweldig. Dit blijkt ook wel uit de recente prestaties van het Deense elftal – ze wisten zich niet te kwalificeren voor het laatste EK en ze hebben het nu ook niet in eigen hand.

Denemarken moet winnen van Polen om niet verder achterop te raken, maar dat zal een lastige klus worden. De Scandinaviërs wonnen hun laatste twee wedstrijden van Liechtenstein en Bulgarije maar daarvoor werd er twee keer op rij verloren van Schotland en Bosnië Herzegovina. Het nationale elftal van Denemarken valt al tijden tegen en zeker in wedstrijden tegen zulke landen verwacht je meer van ze.

Selectie Polen niet geweldig

Polen heeft net als Denemarken ook geen geweldige selectie. Ze hebben met Robert Lewandowski natuurlijk wel een echte wereldster in het team. Daarnaast hebben ze met Milik een groot talent die geweldig samen kan spelen met Lewandowski.

Polen is dus nog ongeslagen in de WK kwalificatie en heeft ook nog maar één gelijk gespeeld en de rest wonnen ze. De vorige wedstrijd tegen Denemarken wisten ze met 3-2 te winnen. Met 15 goals en maar zeven tegen in zes wedstrijden heeft Polen ook een prima doelsaldo.

Gokken op de kwalificatie

Beide ploegen hebben een goede aanval en scoren gemakkelijk. Ik verwacht dat Polen de bal aan Denemarken laat en gevaarlijk wil worden in de omschakeling. Denemarken zal ongetwijfeld moeite hebben met de defensie van Polen, maar nog meer moeite hebben met de omschakeling. Ik zie in Polen de favoriet, maar verwacht wel dat beide teams scoren (1.78).

Mijn wedtip is ‘Polen wint @3.20‘ bij bookmaker Mr Green. Polen heeft de betere ploeg, presteert beter en is beter in vorm. Daarnaast is er bij Polen een stuk minder druk, terwijl in Denemarken de fans en journalisten al aardig gefrustreerd geraakt de afgelopen jaren.

Voorspellingen Spanje – Italië

02-09 20:45 uur. De wedstrijd waar ik me het meest op verheug naast die van Oranje, is Spanje tegen Italië. Beide ploegen hebben zestien punten en hebben alleen gelijk gespeeld tegen elkaar, de rest van de wedstrijden wonnen ze beide allemaal.

Spanje heeft al jaren een geweldig team en ook nu hebben ze een prachtige ploeg. Persoonlijk ben ik ook erg benieuwd naar David Villa. Villa nam na het gewonnen WK voetbal afscheid van de ploeg en voetbalt ondertussen in de MLS, maar kreeg voor deze wedstrijden weer een oproep van de bondscoach.

Rentree David Villa

Dat is ook niet zo gek want ondanks dat Spanje een erg sterk team heeft missen ze een echte topspits. Met de terugkeer van de topscorer aller tijden hebben ze in ieder geval iemand met de nodige ervaring en een echt neusje voor de goal.

In de MLS scoort Villa er nog steeds op los en laat hij ook zien nog steeds goed te kunnen dribbelen en genoeg conditie te hebben om negentig minuten vol te houden. Ik verwacht echter niet dat hij in de basis zal starten, omdat ze met Alvaro Morata ook een aardige spits hebben – die misschien wel wat minder goed in het spel van Spanje past.

De Spaanse spelers lijken allemaal goed in vorm dit seizoen. Marco Asensio beleeft zijn doorbraak in de basis van Real Madrid en heeft op 21 jarige leeftijd al gescoord (en gewonnen) in een Champions League finale. Spelers als Koke, Sergio Ramos, Isco, David Silva en Iniesta hebben jaren ervaring en spelen nog altijd op het hoogste niveau.

Italië zal weinig aanvallen

Italië heeft op papier een mindere selectie dan Spanje. Ze hebben echter wel een ijzersterk team -met name de defensie lijkt misschien wel de beste van de wereld. Italië speelt altijd vanuit de omschakeling en zeker in deze uitwedstrijd zullen ze als eerste de nul willen houden. Ik verwacht daarom vrij weinig aanvallende intenties bij Italië.

Italië wist wel al 18 keer te scoren in de eerste zes wedstrijden, maar dit waren met name goals tegen erg zwakke tegenstanders zoals Liechtenstein en Albanië. Onlangs oefende Italië nog tegen Nederland en ze wisten die wedstrijd met 2-1 te winnen. Tegen een Oranje dat zeker nog niet goed in vorm was kregen ze dus wel een tegengoal.

Wedden op favoriet Spanje

Spanje is in mijn ogen zeker de favoriet. Tijdens de vorige ontmoetingen tussen de beide ploegen was Spanje een stuk minder goed in vorm, nu hebben ze een aantal spelers die echt in topvorm zijn en ik verwacht dat ze nu makkelijker door de verdediging van Italië kunnen voetballen.

Voor het wedden op voetbal gaan we dus voor de winst van Spanje en dat noteert 1.80 bij Mr Green. Ze hebben een geweldige selectie, met name aanvallend hebben ze genoeg creativiteit om de defensie van Italië te doorbreken.

Tot slot tip ik je nog de combinatie weddenschap ‘Polen over 2.5 match goals’ @2.05 + ‘over 1.5 goals’ voor Spanje @2.17. De totale odd komt dan om een lekkere 4.47. $ucces!