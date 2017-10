Tips Eredivisie, Premier League en Serie A toppers: hoge odds!

Uitstekende opties voor sportweddenschappen dit weekend! In de Premier League en Serie A speelt een topper en in de Eredivisie is het goed inzetten op PSV – Vitesse.

AC Milan is niet al te best vorm dus we gaan voor winst Juventus – en de odds daarop zijn riant zoals je verderop zult lezen.

Van Manchester United verwacht ik op het moment niet zoveel en in onze eigen competitie tip ik je in te zetten op een beide teams scoren bet. $ucces.



Voetbal wedden tips United – Tottenham

Zaterdag 28-10 13:30 uur. De eerste wedstrijd is een kraker van jewelste uit de Premier League, de nummer twee Manchester United neemt het op tegen de nummer drie Tottenham. Beide ploegen staan op twintig punten na negen wedstrijden.

Manchester United begon het seizoen geweldig met een aantal grote overwinningen op rij. Ze speelden on-Mourinho’s goed, maar de laatste weken krijgen ze al weer veel kritiek op de spwelwijze.

De intentie waarmee ze de wedstrijd tegen Liverpool in gingen was tegen het zere been van de fans en de media. Uiteindelijk eindigde die wedstrijd in 0-0, maar vorig weekend verloren ze zelfs van Huddersfield met 2-1. De hosanna van het begin van het seizoen lijkt dus weer ver weg.

Hoge verwachtingen van Spurs

Tottenham doet het net als de laatste jaren prima. In de competitie wonnen ze al 4 wedstrijden op rij, in de Champions League doen ze het ook goed. Afgelopen week verloren ze echter van West Ham United in de League Cup, nadat ze 2-0 voor stonden.

Dit zet de spelers ongetwijfeld alleen maar meer op scherp om de komende wedstrijden “gewoon” weer te winnen. In de Champions League speelden ze laatst knap gelijk tegen Real Madrid en die wedstrijd heeft laten zien dat Tottenham nog steeds groeit en beter wordt. Ik verwacht veel van de Spurs dit seizoen.

Voorspellingen bookmakers

Beide ploegen kunnen goed voetballen, maar kunnen ook ontzettend goed verdedigen. Manchester kreeg nog maar 4 goals tegen en Tottenham nog maar 6. Mourinho is een berekenende coach die ervan uitgaat dat wanneer hij niet verliest van de topploegen en de rest van de wedstrijden wint, hij kampioen wordt.

Daarom verwacht ik dat Manchester United weer verdedigend gaat spelen, net als tegen Liverpool. Tottenham Hotspur zou een gelijkspel op Old Trafford ook niet verkeerd vinden, en ook zij kunnen zeker verdedigend spelen. Daarom verwacht ik weinig goals in deze wedstrijd (in Engeland zijn er sowieso weinig doelpunten in de topwedstrijden) en dat is dan ook gelijk mijn tip voor het wedden op Premier League:

AC Milan – Juventus

Zaterdag 28-10 18:00 uur. In Italië staat er ook een topper op het programma, AC Milan neemt het op tegen Juventus. Milan is de laatste jaren wat afgezakt en zou dit jaar na de grote aankopen weer mee moeten doen om de titel. Terwijl de Oude Dame al jaren op rij kampioen is geworden, maar dit seizoen hebben ze hevige concurrentie van Napoli.

Bij AC Milan zijn de miljoenenaankopen nog niet echt een weg naar succes gebleken. Spelers als Andre Silva en Hakan Calhanoglu komen nog niet goed uit de verf.

AC Milan is terug te vinden op de achtste plaats, waar ze vorig seizoen uiteindelijk zesde werden. Van de laatste vijf wedstrijden wist Milan er maar een te winnen, dat was tegen Chievo Verona.

Juventus beste team Serie A

Juventus heeft aan het begin van het seizoen al wat punten laten liggen, iets wat we niet gewend zijn van Juve. Ze verloren dit seizoen van Lazio en speelde gelijk tegen Atalanta. Door het verlies staan ze nu drie punten achter op Napoli, dat nog maar twee punten liet liggen.

Juventus heeft ook dit jaar zeker het beste team van de competitie, met spelers als Higauin, Dybala, Pjaca en Bernardeschi hebben ze de beste spelers uit de eigen competitie weggeplukt, maar ze kunnen ook grote spelers als Douglas Costa van andere clubs kopen.

Odds Juventus hoog bij goksites

AC Milan is niet best in vorm en Juventus gaat weer prima. Daarom verwacht ik zeker dat Juventus deze wedstrijd gaat winnen, ik snap eerlijk gezegd niet dat de odd nog zo hoog is (2.00 bij bookmaker Mr Green).

Normaal gesproken wanneer Juventus tegen de nummer acht speelt, zou de quotering nooit zo hoog zijn. Doordat AC Milan natuurlijk een grote naam is geven de bookmakers ze iets meer kans, maar Milan is slecht in vorm en heeft gewoon een veel minder goed team dan Juve. Om te winnen met wedden op voetbal is dit dus een uitstekende tip!

Vitesse – PSV

Zondag 29-10 12:30 uur. In onze eigen Eredivisie staat ook zeker een mooie wedstrijd op het programma. Vitesse neemt het in het eigen stadion op tegen PSV. Vitesse staat knap derde en PSV eerste.

Vitesse kent een prima seizoensstart in de Eredivisie, maar in Europa gaat het een stuk minder. Na drie wedstrijden zijn ze zo goed als uitgeschakeld in de Europa League, dus kunnen ze zich vooral focussen op de competitie.

Afgelopen weekend wonnen ze knap uit bij Heerenveen met 0-4, dus ze kunnen vol vertrouwen deze wedstrijd in gaan. Vitesse maakt het topclubs de laatste jaren vaak lastig, mede door hun aanvallende speelwijze. Vitesse heeft dit seizoen nog maar een keer verloren, dat was tegen AZ.

Voorspellingen Eredivisie

PSV had afgelopen week verlenging nodig om Volendam te verslaan in de beker. PSV speelde met een paar andere namen, maar het is zeker niet zo dat ze het grootste deel van het team rust gaven. Dus zal de vermoeidheid zeker een rol spelen in deze wedstrijd en dat nemen we mee in de voetbal voorspellingen.

PSV staat bovenaan en heeft nog maar één keer verloren, de rest van de wedstrijden wisten ze allemaal te winnen. Dit is zeker verrassend te noemen, na de schandalige vroege uitschakeling in Europa.

Gokken op goals en winst

PSV speelt nog steeds niet groots, maar weet wel ontzettend veel kansen te creëren. Ze geven echter ook aardig wat weg, daarom verwacht ik een leuk duel tegen Vitesse.

Beide ploegen creëren makkelijk kansen, maar PSV scoort ook vrij makkelijk, iets waar het bij Vitesse nog wel eens aan schort. Voor wat betreft het wedden op Eredivisie verwacht ik een open wedstrijd met aardig wat goals, waarin PSV uiteindelijk aan het langste eind zal trekken.