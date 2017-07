Vandaag wedden op Sagan en Van Avermaet – Froome wint de Tour

Tips voorspellingen Tour. We begonnen de Tour De France met een tijdrit gevolgd door een vlakke etappe met een eindsprint, maar vandaag is er meer kans voor de heuvelspecialisten. Een etappe van 212.5 km van Verviers naar Longwy met een klimmetje van de 3de categorie naar de eindstreep. Dit laatste klimmetje is van korte duur (1,6 km lang) maar eindigt wel bergopwaarts met hier en daar een stijging van wel 11%.

Het zal dus een interessante slotfase worden voor de klassementsrenners en de kans is groot dat Geraint Thomas, die een voorsprong van 5 seconden heeft, zijn gele trui vandaag gaat verliezen. Wie maken er kans om de 3de etappe te winnen en wat zijn de quoteringen met de beste waarde bij de goksites?

Tour de France wedtips

Peter Sagan is in de eerste week van de Tour natuurlijk altijd een gevaarlijke naam. Sagan rijdt een tegenvallend seizoen en is in de Ronde van Frankrijk op zoek naar weer wat succes, maar is deze etappe geschikt voor de Slowaak?

Sagan komt over het algemeen het beste uit de verf op de vlakkere etappes met hier en daar een klein heuveltje, maar vandaag zit er toch wel een listig klimmetje op het einde en het is maar de vraag of Sagan daar mee kan met de grote namen.

Wedden op Sagan en Van Avermaet

Toch verwachten wij dat de klassementsrenners het wat rustiger aan zullen doen en niet al te veel energie zullen verspillen in een etappe als deze. Peter Sagan geven wij dan ook de beste kans voor de etappewinst. Je krijgt hiervoor een quotering van 3.30 bij Kroon Sport.

Een grote concurrent van Sagan is Greg Van Avermaet. De Belg is gemaakt voor dit soort etappes en heeft daar in de jaren hiervoor ook succes mee geboekt. Bookmaker Kroon Sport biedt een quotering van 3.00 voor een top-3 plek voor Van Avermaet vandaag en dat is ook zeker het spelen waard.

Favorieten outright betting

Op de eindwinst kan ook al gewed worden en aangezien we de favorieten al even in actie hebben zien komen kunnen we meer over het wedden op Tour de France zeggen, dan vooraf. Chris Froome is nog steeds de ruime titelfavoriet op een quotering van 1.75 bij de goksites en hij staat momenteel keurig op een 6de plek en heeft een prima tijdrit achter de rug.

Froomes grootste concurrenten zijn nog altijd Richie Porte en Nairo Quintana. Porte en Quintana hebben wel al direct wat achterstand opgelopen en dat geeft Froome de kans om in de eerste week te kunnen counteren en geen risico te hoeven nemen.

In die positie zat Chris Froome vorig jaar ook en dat ging hem behoorlijk goed af. Het is maar de vraag of iemand nu wel een gat kan gaan slaan in de bergetappes. Wij denken van niet. Froome is te sterk en heeft zo’n goed team om hem heen dat wij de kans zeer groot achten dat de Brit de Tour weer gaat winnen dit jaar. Je krijgt hiervoor een quotering van 1.75 bij bookie Kroon Sport.