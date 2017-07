EK Vrouwenvoetbal 2017: tips winnende weddenschappen

Zondag 16 juli 2017 begint het EK vrouwenvoetbal in Nederland. Dus we kunnen genieten van een zomer vol topvoetbal! Duitsland is de titelhouder en heeft het record in handen voor meeste toernooioverwinningen. De bookmakers zien Duitsland ook deze keer als favoriet voor de eindzege.

Wij geven jullie alvast een voorbeschouwing op het toernooi, voorspellen de winnaar en tippen je mooie voetbal weddenschappen.



EK Vrouwenvoetbal 2017 weddenschappen

Met een odd van 2.75 staat Duitsland bij de goksites ver boven de nummer twee Frankrijk met 4.00. Duitsland verloor maar één keer in de laatste acht interlands en speelde er twee gelijk. De rest werd overtuigend gewonnen – zo wonnen ze de laatste interland met 3-1 van Brazilië.

De poulefase zou voor de Duitsers geen probleem moeten zijn met landen als Zweden, Italië en Rusland. Ik zie Duitsland zeker groepswinnaar worden en ik zie ze ook als favoriet voor de eindzege van het EK Vrouwen. Duitsland is al jaren de grootmacht in het vrouwenvoetbal, samen met de Verenigde Staten.

Nederland – Noorwegen EK Vrouwen

De Nederlandse leeuwinnen beginnen het toernooi met een wedstrijd tegen Noorwegen, wat direct een aantrekkelijk duel zal zijn. Noorwegen is ook een groot land wanneer het aankomt op vrouwenvoetbal, waarschijnlijk zelfs groter dan bij mannenvoetbal.

Nederland heeft de laatste jaren echter enkele goede stappen gezet en ze lijken steeds beter te worden. Bij Oranje wordt veel verwacht van Vivian Miedema, de sterspeler van Bayern München.

De laatste interland van Nederland was tegen Oostenrijk en daar wonnen ze met 3-0 van. Zaterdag 8 juli spelen ze nog tegen Wales als laatste voorbereiding op het toernooi. De vrouwen verwachten ongetwijfeld veel van het toernooi in eigen land.

Kijkend naar de weddenschappen bij de bookmakers dan staat Nederland samen met Zweden op de vierde plaats voor de eindzege met een odd van 11.00. Ik verwacht dat de Nederlandse vrouwen de groep door kunnen komen, zeker als ze een resultaat kunnen halen. Tegen België zal Nederland het betere team hebben. Tegen Denemarken zal het net als tegen Noorwegen lastig zijn, maar ik denk dat ze wel punten zullen pakken.

Frankrijk bij favorieten EK 2017

Frankrijk lijkt een van de weinige teams die het op het EK Vrouwen echt op kan nemen tegen Duitsland. Frankrijk won onlangs nog de SheBelieves Cup in Amerika. Dit toernooi bestond alleen uit een groepsfase tussen Frankrijk, Duitsland, Engeland en USA.

Hierin won Frankrijk alleen niet van Duitsland; dit werd een 0-0 gelijkspel. Van Engeland en USA wist Frankrijk overtuigend te winnen. Zeker de 3-0 overwinning op USA maakte indruk, omdat de Verenigde Staten toch een goed team heeft. Frankrijk is de grote favoriet in groep C die bestaat uit Oostenrijk, IJsland en Zwitserland.

Wedtips voetbal vrouwen

En dan nu over het wedden op voetbal. Zoals al eerder geschreven is Duitsland de favoriet voor de eindzege. Frankrijk is een team dat het ze lastig kan maken, maar Duitsland zal 7 van de 10 keer ook winnen van Frankrijk. Daarom denk ik dat Duitsland wederom het toernooi gaat winnen.

Bij bookmaker Mr Green is er de wedoptie om in te zetten dat er een hattrick gescoord wordt tijdens het toernooi. Met toplanden als Frankrijk en Duitsland in een relatief makkelijk poule lijkt me dit een goede bet.

Het verschil in kwaliteit is bij het vrouwenvoetbal groter dan bij het mannenvoetbal, de topteams zijn echt goed, maar de slechte teams zijn dan ook echt slecht. Daarom verwacht ik zeker een aantal grote overwinningen en dus genoeg kans op een hattrick. Deze weddenschap kan je vinden bij ‘tournament specials’.