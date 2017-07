EK Vrouwen tips: bet op doelpunt Lieke Martens en winst Nederland

Zondag begint het EK vrouwenvoetbal met Nederland tegen Noorwegen als openingswedstrijd. Zondag spelen ook Engeland en Denemarken tegen elkaar.

De Nederlandse vrouwen hebben de laatste jaren veel progressie geboekt. Spelers als Vivianne Miedema en Lieke Martens worden gezien als grote sterren van het vrouwenvoetbal. Miedema speelt al een tijdje voor Bayern München en Martens maakt na het EK Vrouwen de overstap naar FC Barcelona.



Nederland – Noorwegen EK Vrouwen 2017

Zondag 16-07 18:00 uur. Nederland won de laatste twee oefenduels overtuigend. Er werd met 3-0 gewonnen van Oostenrijk en de uitzwaaiwedstrijd tegen Wales werd zelfs met 5-0 gewonnen.

De vrouwen van Oranje spelen met de Hollandse school in hun achterhoofd; ze proberen van achteruit op te bouwen en met vlotte combinaties door te breken. Dit is iets wat veel van de vrouwenelftallen nog niet onder de knie hebben en waarmee Oranje zich dus kan onderscheiden.

Noorwegen wist maar één van de laatste drie wedstrijden te winnen. Tegen USA werd met 1-0 verloren en tegen Frankrijk werd het 1-1. Ze wisten wel te winnen van Zwitserland.

Winnende weddenschap

Noorwegen is al jaren een groot land in het vrouwenvoetbal, maar lijkt dit jaar niet mee te gaan doen om de titel. De selectie is niet geweldig en de bookmakers zien Noorwegen niet eens als gevaarlijke outsider. Noorwegen hield al drie wedstrijden op rij niet de nul. Dit is voor het gokken op voetbal zeker interessant, omdat Nederland vrij gemakkelijk scoort.

De Nederlandse vrouwen wisten in vijf van de laatste zes wedstrijden meer dan 2.5 keer te scoren. Terwijl Noorwegen de laatste drie wedstrijden altijd een tegengoal kreeg. Nederland is voor de goksites licht favoriet, maar voor mij zéker de favoriet.

De Nederlanders zitten in een goede flow, terwijl de Noren de laatste twee wedstrijden niet wonnen en sowieso niet goed in vorm zijn. Nederland vindt de goal makkelijk en de Noren geven juist veel weg.

Wedden Nederland – Noorwegen

De eerste weddenschap die ik je tip is winst Nederland @2.14 bij bookmaker Mr Green. Zoals ik al schreef is Nederland voor mij de favoriet. Oranje is goed in vorm en heeft ook nog eens het voordeel dat ze thuis spelen. De dames zijn er op gebrand om zich te laten zien in eigen land om zo het vrouwenvoetbal nog meer op de kaart te zetten.

Tip twee wedden op voetbal: Lieke Martens maakt de overstap naar FC Barcelona en in de wedstrijd tegen Wales liet ze zien waarom. Ze scoorde één keer en creëerde nog meer kansen voor zichzelf. Martens heeft een geweldige dribbel en ik verwacht zeker dat ze een aantal kansen gaat krijgen. Een goal levert je bij de bookies 3.75 per ingezette euro op.

Denemarken – België EK Vrouwen

Zondag 16-07 20:45 uur. De tweede wedstrijd op de openingsdag is Denemarken tegen België. Beide ploegen hebben volgens de bookmakers weinig kans om ver te geraken in het toernooi. Omdat ze in de poule zitten met Nederland en Noorwegen kan ik me daar zeker wat bij voorstellen.

Denemarken is niet goed in vorm, maar volgens de wedkantoren wel de favoriet voor deze wedstrijd. Denemarken verloor haar laatste twee oefenduels. Er werd met 4-2 verloren van Oostenrijk en met 1-2 van Engeland. Het Nederlands elftal won onlangs ontzettend gemakkelijk met 3-0 van Oostenrijk, om het kwaliteitsverschil maar aan te geven.

Bookmakers: België underdog

Ondanks de slechte vorm van Denemarken, is België zwaar de underdog bij de bookmakers. Kijkend naar de resultaten in oefenwedstrijden en eerdere wedstrijden is dat ook wel enigszins logisch. De laatste wedstrijd wonnen ze weliswaar met 2-0 van Rusland, maar daarvoor werd er drie keer op rij niet gewonnen. Ze verloren zelfs met maar liefst 7-0 van Spanje en met 2-0 van Frankrijk.

België is een erg wisselvallige ploeg die op een goede dag zou kunnen stunten op dit EK Vrouwenvoetbal. Zo wonnen ze een tijd geleden tijdens de Cyprus Cup nog met 4-1 van Italië, maar verloren ze daarna ook met 4-1 van Zuid-Korea.

Gokken op de wedstrijd

Denemarken is de favoriet voor deze wedstrijd, maar ik denk dat België best zou kunnen stunten. Beide ploegen zijn slecht in vorm, maar scoren wel veel de laatste oefenwedstrijden. Daarom verwacht ik een leuke en open wedstrijd.

De voetbal wedden tip waar ik voor ga: Over 2.5 goals @2.12. Beide ploegen scoren dus redelijk gemakkelijk, maar geven misschien nog wel makkelijker goals weg. Daarom verwacht ik een spannende wedstrijd met voldoende doelpunten om ons te vermaken.