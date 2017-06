EK onder 21 tips: Asian Handicaps voor meer winst

Momenteel is het EK voetbal onder de 21 bezig. Nederland doet hier niet aan mee omdat zij tweede werden in de poule. Ze behoorden helaas niet tot de beste nummers twee, waardoor ze het EK -21 moeten overslaan.

De groepsfase is bijna voorbij en er wachten nog spannende wedstrijden in aanloop naar de halve finales. Onderstaand mijn tips voor winnende weddenschappen. $ucces!

Wedden op EK onder 21 voetbal

Macedonië – Portugal. Momenteel staat Portugal tweede in de poule en heeft de punten hard nodig om zich nog te plaatsen als beste nummer twee. Ze zullen van Macedonië moeten winnen en het liefst met grote cijfers.

Macedonië staat op dit moment vierde en heeft slechts één punt. Ze verloren van Spanje, de nummer één in de poule, met 5-0. Voor hen is het toernooi afgelopen en Portugal gaat het makkelijk krijgen tegen Macedonië als je de quoteringen mag geloven: winst noteert 1.16.

Ik raad je aan om te gaan voor een Asian Handicap van -2 in het voordeel van Portugal. De quotering voor deze weddenschap is 1.90. Je kan ook gaan voor -3 met een quotering van 3.45. Naast een ruime overwinning van Portugal denk ik ook dat er veel gescoord zal worden. Over 3.5 doelpunten in de wedstrijd heeft een quotering van 2.20.

Servië – Spanje EK onder 21 bets

Spanje is koploper met zes punten uit twee wedstrijden. Ze hebben acht doelpunten voor en één tegen. Zoals je eerder kon lezen was Spanje met 5-0 te sterk voor Macedonië. Daarnaast wonnen ze met 1-3 van Portugal.

Servië verloor van Portugal en speelde gelijk tegen Macedonië. Hierdoor zijn ze bijna zeker uitgeschakeld. Ik denk dat Spanje gaat winnen van Servië en de quotering hiervoor is 1.53. Ik verwacht dat er ook hier een ruime overwinning voor Spanje uit zal komen. Een Asian Handicap van -1 voor Spanje heeft een quotering van 2.00.

Betting Tsjechië – Denemarken

In Poule C van het EK onder 21 is het spannend. Zowel Tsjechië en Italië staan op drie punten, waardoor ze alle twee nog in aanmerking kunnen komen om zich als beste nummer twee te plaatsen. Tsjechië zal ruim moeten winnen van Denemarken om zich als beste nummer twee te plaatsen – ze hebben momenteel 0 punten.

Het is voor Tsjechië dan ook zeker mogelijk om te winnen van de Denen. Tsjechië wist van concurrent Italië te winnen met 3-1 en Italië wist weer te winnen van Denemarken met 0-2. Tuurlijk werkt deze vergelijking niet op elke situatie, maar Tsjechië zal zeker moeten kunnen winnen. De quotering hiervoor is 1.80 bij de goksites. Daarnaast heb ik het gevoel dat beide teams scoren. Dit is puur gebaseerd op mijn gevoel, want Denemarken wist nog geen enkele keer te scoren in de poulefase. De quotering hiervoor is 1.70.

Weddenschap Italië – Duitsland

Koploper Duitsland heeft een doelsaldo van +5 en nummer twee Tsjechië heeft een doelsaldo van 0. Daarnaast staat Duitsland drie punten los. Het zal dus heel raar moeten lopen voor Duitsland mochten ze niet doorgaan.

Toch blijft het voetbal en Italië heeft een ruime overwinning nodig om zich nog als beste nummer twee te plaatsen. Ik denk dat Italië goed van start gaat en het Duitsland heel moeilijk gaat maken. Uiteindelijk zal de wedstrijd in een gelijkspel eindigen. De quotering hiervoor is 3.60. Daarnaast denk ik ook dat beide teams gaan scoren. Voor deze weddenschap krijg je bij de bookmakers een quotering van 1.75.