EK onder 21 finale tips: Winst Spanje op Duitsland en beide teams scoren

Weddenschappen voetbal. Begin deze maand waren alle landen nog bezig met hun poulefase en vanavond wordt de finale van het EK onder de 21 gespeeld. Zo snel kan het dus gaan. Voor de twee landen die vanavond in de finale tegen over elkaar staan was het een lange weg. Spanje u21 mag het vanavond opgaan nemen tegen Duitsland u21. Op papier een prachtige finale waar veel spektakel wordt verwacht.

Duitsland die het in de halve finale op moest nemen tegen Engeland u21, had het zeker niet gemakkelijk. Na 90 minuten waren beide teams in evenwicht waardoor er eerst een verlenging aan te pas moest komen.

Duitsland u21

Ook na 120 minuten kon er geen winnaar aangewezen worden waardoor er penalty’s genomen moest worden. De penaltyreeks werd gewonnen de Duitsers met 3-2 waardoor zij vanavond aan mogen treden tegen de favoriet Spanje.

Duitsland u21 beschikt daarnaast over een redelijke tot goede vorm. In de afgelopen 5 wedstrijden werd er maar 1 keer verloren en dat van Italië u21. De overige wedstrijden werden met ruime cijfers gewonnen door de Duitsers. Zij verdienen dus zeker een plek in de finale.

Spanje u21

Spanje de favoriet dit toernooi is de andere finalist die het nog meer verdient de finale te spelen vanavond. De jonge talenten van Spanje zijn al 13 wedstrijden op rij ongeslagen. De laatste keer dat dit jonge team verloor was in de eerste poulefase van Kroatië u21. Toen verloren ze ook goed van de Kroaten met 3-0. Dat dit Spanje u21 dus in de finale staat van het EK zal dus niemand verbazen, aangezien zij de afgelopen 13 wedstrijden niet wisten te verliezen. Zo wisten de Spanjaarden in de halve finale Italië u21 met 3-1 aan de kant te zetten. In de rondes daarvoor wisten zij ook nog Servië en Portugal te verslaan, wat niet de minste landen zijn. De Duitsers zijn dus gewaarschuwd en zullen alles uit de kast moeten halen willen zij zien te winnen van dit Spanje u21.

Onderling

Spanje u21 heeft een lichte voorsprong als er gekeken wordt naar de onderlinge wedstrijden tussen beide teams. Deze wedstrijd is namelijk al 3 keer eerder gespeeld waarin Spanje 2 keer te sterk was voor de Duitsers. In 2014 wist Spanje met 2-0 te winnen en een jaar eerder was Spanje eveneens te sterk en won toen met 1-0. Een hele tijd terug, in 2009 waren beide teams in evenwicht en kwamen ze niet verder dan een 0-0. Onderling is Spanje u21 dus in het voordeel.

Oppassen voor Niguez

Voor de Duitsers is het oppassen geblazen voor middenvelder Niguez. Dit toptalent spelende bij Atletico Madrid wist in de halve finale drie keer te scoren tegen de Italianen waardoor Spanje de finale wist te bereiken. Niet alleen in de halve finale wist dit talent te scoren ook in de rondes daarvoor was het regelmatig raak voor de Spanjaard. In de finale zal Niguez zijn voeten weer laten spreken om zo dit toernooi te winnen met zijn Spanje u21. De Duitsers zijn gewaarschuwd en zullen hem nauwlettend in de gaten moeten houden. Evengoed zullen de ogen gericht zijn vanavond op dit wonderkind.

Voorspellingen finale EK onder 21

Het eerste wat ik jullie aanraad is de favoriet van dit toernooi op winst te zetten. In alle opzichten is Spanje u21 beter dan Duitsland u21. Ik verwacht dan ook dat Spanje niet gemakkelijk maar zeker wel gaat winnen van Duitsland. Dit levert een prima quotering op bij de bookmaker, wat mij erg verrast! Ik zou niet te lang wachten met deze tip voordat de bookmaker de odds aanpast.

Aangezien middenvelder Niguez erg op dreef is dit toernooi, is de kans groot dat dit talent zich in de finale ook weer van zich laat horen. Ik verwacht dat de Spanjaard zichzelf weer gaat belonen met een doelpunt, wat wederom een prima quotering oplevert bij de bookmaker. Weet Niguez te scoren vanavond in de finale levert jou dat een quotering op van 3,60 bij Kroon Sports.

Naast deze twee tips verwacht ik dat beide teams gaan scoren in de finale van het EK u21. Niet alleen Spanje beschikt over een topscoorder op het middenveld maar ook Duitsland beschikt over een topscoorder binnen het team genaamd Selke. Spits Selke wist dit toernooi al vaak een doelpunt op zijn naam te zetten, net als Niguez. De kans dat beide teams zullen scoren vanavond is dus vrij groot. Daarnaast levert deze tip een prima quotering op bij Kroon Sports.