Confederations Cup 2017 betting: treble met mooie odds

Wedden tips Confederation Cup – voetbal. Voor de echte voetballiefhebber worden er ook in de zomermaanden nog een paar prachtige wedstrijden gespeeld. Dit weekend bijvoorbeeld weer een paar mooie potjes in de Confederation Cup.

Zaterdag 23 juni Mexico – Rusland en Nieuw Zeeland – Portugal. Zondag 24 juni Chili – Australië en Duitsland – Kameroen. Vier wedstrijden waar bij de bookmakers prima op gegokt kan worden. Hieronder zal ik vertellen waarom en geef ik je mijn tips voor winnende weddenschappen.



Confederations Cup 2017 betting

Nieuw-Zeeland – Portugal. We beginnen met Portugal die net als Chili grote kans maakt om de Confederation Cup te winnen. In de eerste wedstrijden van het toernooi wisten de Portugezen net niet aan het langste eind te trekken. In de wedstrijd tegen Mexico werd het in de 90ste minuut 2-2 gelijk waardoor beide landen het met een punt moesten doen.

Mexico is een redelijk voetballand, het is dus niet beschamend als je gelijk speelt tegen deze tegenstander. Toch was het een domper voor Portugal wat natuurlijk te begrijpen is. De tweede wedstrijd werd net aan gewonnen van het gastland, Rusland. Sterspeler Ronaldo wist in de 8e minuut al te scoren en dat was genoeg om de overwinning nu wel na 90 minuten over de streep te trekken.

Weddenschap Portugal -1 AH

Rusland won de eerste wedstrijd met 2-0 van Nieuw-Zeeland. Het lijkt mij dus vrij logisch dat Portugal zaterdag een makkelijke overwinning gaat boeken tegen Nieuw-Zeeland, aangezien zij weer gewonnen hebben van Rusland. De bookmakers zijn het helaas met mij eens waardoor de quotering op ‘Portugal wint’ niet de moeite waard is.

Aangezien Portugal tegen Rusland al binnen 10 minuten wist te scoren, raad ik jullie aan om Portugal op een -1 handicap te zetten in de eerste helft. Ik verwacht namelijk dat de Portugezen flitsend uit de startblokken zullen komen waardoor zij in de rust al met 2 doelpunten verschil voor staan. Met Cristiano Ronaldo in de voorhoede lijkt mij dat geen probleem. De odd voor deze weddenschap is uitstekend:

Mexico – Rusland

Naast Portugal mogen ook deze twee landen het zaterdagmiddag laten zien. Mexico wist dus uiteindelijk een knap resultaat neer te zetten tegen Portugal terwijl Rusland dat niet lukte. Als we kijken naar de kwaliteit van de verschillende landen is dat in het voordeel van Mexico.

De Mexicanen beschikken over een paar namen die vast wel bekend zijn onder ons. Zo maakt middenvelder Guardado van PSV deel uit van het Mexicaanse elftal en laat oud PSV speler Hector Moreno zijn kwaliteit vaak gelden in de verdediging. Naast deze twee zijn er nog een paar spelers die een aardig balletje kunnen trappen. Het is dan ook niet zo raar dat Mexico op een 17de plek staat op de FIFA World Ranking.

Wedden op winnaar

Rusland daarentegen heeft zijn eerste wedstrijd dan wel gewonnen maar is nog niet zeker van de volgende ronde. Na de nederlaag tegen Portugal zal er gewonnen moeten worden willen zij doorgaan in de Confederations Cup.

Ze zullen dus alles moeten geven waardoor er wel ruimtes zullen ontstaan voor Mexico waar zij goed van kunnen profiteren. Ik verwacht dan ook dat het einde toernooi is voor Rusland zaterdag. Ze zullen net te kort komen om het de Mexicanen lastig te maken. Een gelijkspel ligt op de loer waardoor ik jullie een draw no bet Mexico aanraad.

Chili – Australië

De laatste wedstrijd die ik met jullie ga behandelen wordt zondag gespeeld en zal gaan tussen Chili en Australië. Chili kende in de eerste wedstrijd geen moeilijkheden en won met 2-0 van Kameroen.

Australië had het veel zwaarder want zij moesten het opnemen tegen Duitsland. Uiteindelijk kwamen de Australiërs net te kort en verloren ze met 2-3. Wel moet daarbij gezegd worden dat Duitsland met een tweede elftal naar de Confed Cup in Rusland is afgereisd. Dit verklaart misschien ook de magere zege van Duitsland.

Australië zal dan ook zeker revanche willen nemen tegen Chili om de verliespartij te vergeten. Chili zal zijn uitstekende vorm door willen zetten met wederom een overwinning.

Bet op winst in combi weddenschap

Kwalitatief is Chili vele malen sterker dan Australië met onder andere sterspelers als Sanchez (Arsenal), Vidal (Bayern) en Vargas die vaak een doelpunt weet te maken. Deze namen zullen ook het verschil weer maken tegen Australië waardoor zij een makkelijke overwinning gaan boeken zondag.

Ik raad jullie dan ook aan om Chili op winst te zetten wat je bij de goksites een quotering oplevert van 1.36. Een magere quotering voor het wedden op voetbal maar wel een zekerheidje die goed is om in een multi bet te verwerken.

Gokken Confederations Cup

Tot slot tip ik je de weddenschap die ik zelf ook ga plaatsen: een treble van alle genoemde bets.

Het zijn m.i. goede wedtips waardoor je ze prima in een combi kan verwerken. Combineer je de bovengenoemde tips in een multi bet, dan kan dat jou dat ruim 100 euro opleveren met een inzet van 20 euro. $ucces!