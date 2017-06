Tips Confed Cup weddenschappen dit weekend: Portugal en Chili

Dit weekend begint de Confederations Cup 2017. De Confed Cup is minder bekend en niet zo prestigieus als het EK of het WK voetbal, maar het is natuurlijk wel een leuke opvulling van de zomer.

De Confed Cup is een toernooi voor alle winnaars van de grote toernooien van de verschillende voetbalbonden. Dit weekend staan de wedstrijden Rusland – Nieuw Zeeland, Portugal – Mexico en Kameroen – Chili. Wij tippen jullie de beste weddenschappen voor deze voetbalwedstrijden.



Confed Cup wedden

Rusland – Nieuw Zeeland 17-06 17:00 uur. Rusland is het thuisland van dit toernooi en mag daarom ook het bal openen. Dit doen ze tegen Nieuw-Zeeland, de kampioen van Oceanië.

Rusland oefende onlangs tegen Chili en dat werd 1-1. De oefenwedstrijden daarvoor wonnen ze met 3-0 van Hongarije en speelden ze met 3-3 gelijk tegen België. Rusland is dus redelijk goed in vorm, zeker de wedstrijd tegen België was een knappe prestatie. Rusland is een team zonder grote sterren en ik verwacht ook niet dat ze echt een rol van betekenis gaan spelen in dit toernooi.

Nieuw Zeeland stelt niets voor

Nieuw-Zeeland is natuurlijk geen groot voetballand. Doordat Australië is overgestapt naar de Aziatische voetbalbond is Nieuw-Zeeland nu wel de grootste in Oceanië en daardoor was de winst van het Oceanische kampioenschap ook niet verrassend.

Nieuw-Zeeland speelde zijn laatste oefenwedstrijd tegen Wit-Rusland en verloor deze wedstrijd met 1-0. Nieuw-Zeeland heeft ook zeker geen grote spelers, Ryan Thomas (PEC Zwolle) is voor ons Nederlanders wel een herkenbare naam.

Rusland is de grote favoriet voor deze wedstrijd, ze spelen in eigen land en zullen de Confederations Cup goed willen starten. Ze zijn ook redelijk goed in vorm. Nieuw-Zeeland is een echte dwerg in het voetbal, ze doen eigenlijk alleen mee aan het toernooi, omdat Australië niet meer in Oceanië speelt. In Oceanië speelt Nieuw-Zeeland tegen landen als Fiji en Nieuw Caledonië, zeker geen hoog niveau dus.

Wedden op Rusland – Nieuw Zeeland

Rusland wist nog niet zo lang geleden nog 3 keer te scoren tegen België en ook tegen Hongarije. Nieuw-Zeeland wist niet eens te winnen, of de nul te houden tegen Wit-Rusland. Dus ik verwacht een grote overwinning voor Rusland.

Voor het wedden op voetbal heeft de over/under bet een mooie waarde. Ik raad jullie aan daar op in te zetten; het levert je 2.45 per euro op.

Gokken op Confederations Cup

Portugal – Mexico 18-06 17:00 uur. De tweede wedstrijd dit weekend is Portugal tegen Mexico. Portugal is natuurlijk Europees kampioen en Mexico werd winnaar van de CONCACAF Cup.

Portugal treedt aan met de sterkste selectie, ook sterspeler Ronaldo zal mee doen aan het toernooi. 9 juni speelde Portugal nog tegen Letland voor de WK 2018 kwalificatie en die wedstrijd werd gewonnen met 3-0. Ronaldo scoorde twee keer en gaf bij de derde goal een assist. Van de laatste zeven wedstrijden won Portugal er zes en ze verloren alleen tegen Zweden. In al die wedstrijden scoorden ze minimaal twee keer. Portugal is dus goed in vorm en zeker Ronaldo is in goede vorm.

Mexico heeft ook een prima selectie met spelers als Javier Hernandez, Carlos Vela, Hector Herrera, Anders Guardado en de gebroeders Dos Santos. 12 juni speelde Mexico haar laatste wedstrijd in de WK kwalificatie groep. Tegen USA werd er met 1-1 gelijkgespeeld. Mexico staat eerste in WK-kwalificatie groep en is nog ongeslagen.

Inzetten op winst Portugal

Beide ploegen zijn goed in vorm, maar ik denk dat de kwaliteit van de selectie van Portugal toch hoger ligt. Ze hebben naast Ronaldo natuurlijk nog een aantal geweldige spelers. De spelers van Mexico zijn allemaal goede spelers, maar geen één speelt bij de absolute top. Daarom verwacht ik dat Portugal gaat winnen.

Het team is goed in vorm en de selectie is één van de beste van het toernooi. De weddenschap op winst in deze wedstrijd is een aanrader.

Voorspellingen Confed Cup

Kameroen – Chili 18:00 20:00 uur. De laatste wedstrijd van dit weekend in de Confederations Cup is Kameroen tegen Chili. Chili won de Copa America terwijl Kameroen de Afrika Cup won.

Kameroen oefende afgelopen weekend tegen Colombia en verloor met maar liefst 4-0, alles behalve een goede generale natuurlijk. Kameroen was toch een verrassende winnaar van de Afrika cup; de selectie is niet geweldig. Ze wonnen wel van Marokko in de WK-kwalificatiewedstrijd, met 1-0. De wedstrijd daarvoor verloren ze van Nieuw Guinea en daarvoor wonnen ze met 1-0 van Tunesië. Al met al is Kameroen dus niet erg goed in vorm en vooral wisselvallig.

Chili verkeert ook niet in topvorm. De laatste twee oefenwedstrijden werd verloren van Roemenië en gelijkgespeeld tegen Rusland. Chili heeft een prima selectie, zeker aanvallend. Alexis Sanchez is de grote ster samen met Arturo Vidal. Maar de rest van het team is ook zeker niet slecht. Chili is een team dat vaak beter presteert op eindtoernooien dan in de oefenwedstrijden en kwalificatiewedstrijden.

Chili favoriet

Chili is in mijn ogen zeker de favoriet voor deze wedstrijd. Chili heeft zeker de betere selectie en daarnaast zal een deel van de Kameroense spelers meedoen aan de ramadan, wat ze zeker verzwakt en invloed heeft op de wedstrijd.

Chili is de favoriet volgens de bookmakers. Ze hebben een goed team en weten makkelijk te scoren. Kameroen speelde onlangs tegen Colombia ongelofelijk slecht en verloor met 4-0. Ik denk zeker dat Chili met een ruime marge gaat winnen.