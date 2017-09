Champions League tips Dortmund – Real, Atletico – Chelsea en Moskou – United

Tips Champions League 26 en 27 september 2017

Win met €10 inzet bijna 30 euro!



De Champions League gaat verder deze week verder met ronde twee. Natuurlijk kijken we uit naar Napoli – Feyenoord (daarover morgen meer), maar behalve die wedstrijd staan er uiteraard meer mooie wedstrijden op het programma.

Prima wedden op sport dus de komende dagen! In dit artikel mijn tips voor het gokken op Dortmund – Real Madrid, Moskou – Manchester United en Atletico Madrid – Chelsea. En zoals gezegd: morgen volgen de wedden tips Feyenoord.



Tips Champions League betting

Dortmund – Real Madrid, dinsdag 26-09 20:45 uur. Misschien wel de mooiste wedstrijd van deze week is Borussia Dortmund tegen Real Madrid. Dortmund doet het uitstekend in de Bundesliga; ze zijn nog ongeslagen en staan eerste na zes wedstrijden. Real doet het een stuk minder in de eigen competitie met maar liefst al zeven verliespunten en ook zeven punten achterstand op FC Barcelona.

Peter Bosz is dus in de eigen competitie uitstekend gestart en Dortmund lijkt dit jaar weer eens echt de strijd aan te gaan met Bayern München. In de competitie hebben ze maar één tegengoal gehad en zelf wisten ze maar liefst 19 keer te scoren.

In de Champions League is Borussia Dortmund minder goed gestart met een 3-1 verlies uit bij Tottenham. In deze wedstrijd hadden ze echter recht en kans op meer, onder andere de arbitrage zat niet mee. Dortmund heeft een geweldig team en kan zeker in eigen huis tegen elk team resultaat halen.

Real Madrid niet in vorm

Real Madrid begon het seizoen nog uitstekend met twee overwinningen op Barcelona in de Spaanse supercup. Na die wedstrijden leek Real Madrid de grote favoriet voor de titel in Spanje, maar na zes wedstrijden is dat wel anders.

In de Champions League wonnen ze hun eerste wedstrijd met 3-0 van Apoel Nicosia. De selectie van Real is natuurlijk geweldig, maar ze zijn alles behalve in vorm. Afgelopen weekend wonnen ze moeizaam van Deportivo Alaves en daarvoor verloren ze van Real Betis.

Beide ploegen hebben een geweldige selectie, maar Dortmund is beter in vorm – terwijl Real eigenlijk het betere team heeft. De bookmakers zien Real Madrid als favoriet, maar ik verwacht dat Dortmund kan stunten in eigen huis. Ze spelen met zelfvertrouwen en het verleden heeft al uitgewezen dat Real het lastig kan hebben tegen Dortmund.

Ik verwacht ook veel goals, Dortmund scoorde al 19 keer in zes wedstrijden en Real had ook al zeker twintig doelpunten kunnen maken, als ze de kansen wisten te verzilveren, maar dat zijn er nu elf.

Wedtips Champions League

Dortmund is zoals gezegd geweldig in vorm en door het verlies van de eerste wedstrijd is het uiterst belangrijk om een overwinning te boeken. Als ze zes punten achter komen te staan op Real en Tottenham dan is overwintering bijna niet meer haalbaar. Met de thuisfans achter de ploeg en de slechte vorm van Real Madrid zie ik Dortmund zeker stunten. Mijn tip voor het wedden op de wedstrijd is dan ook:

Dortmund scoort enorm veel in de eigen competitie, maar tegen Tottenham kregen ze ook veel tegen. Dit heeft ook te maken met de speelstijl. Peter Bosz houdt van hoog druk zetten en daardoor kan er ruimte achter de verdediging ontstaan, zeker met de snelle spelers van Real kan dat voor tegendoelpunten gaan zorgen. We gaan niet voor beide teams scoren vanwege de lage notering (1.35). Ik tip je in te zetten op een over/under bet:

Gokken op Atletico Madrid – Chelsea

Woensdag 27-09 20:45 uur. De tweede wedstrijd die wij voorbeschouwen is Atletico tegen Chelsea. Chelsea won haar vorige wedstrijd met 6-0 tegen Qarabag, terwijl Atletico met 0-0 gelijkspeelde tegen AS Roma.

Atletico Madrid is nog ongeslagen in de eigen competitie en doet het prima met vier overwinningen en twee gelijke spelen. Ze begonnen nog verrassend slecht met een 2-2 gelijkspel tegen Girona, maar daarna speelden ze alleen nog gelijk tegen Valencia en dus in de Champions League tegen Roma.

Atletico scoorde al 12 keer en kreeg nog maar vier goals tegen in LaLiga. In de wedstrijd tegen Roma was Atletico veruit de betere; ze hadden maar liefst tien schoten op doel tegen één van AS Roma, maar ze wisten dus niet te scoren.

Dubbel programma Chelsea

Chelsea won zeer overtuigend met 6-0 in hun eerste Champions League wedstrijd. In de Premier League zijn ze ook goed begonnen met vier overwinningen en zowel één verliespartij als één gelijkspel. Ze scoorden zelf twaalf keer en kregen er maar vijf tegen.

Chelsea lijkt ook dit seizoen mee te gaan doen om de titel, maar het wordt nu een stuk lastiger met het dubbele programma. De eigenaar van de club eist natuurlijk ook een goede prestatie in de Champions League, waar ze dus een goede start hebben gehad.

Wedden op weinig goals

Beide ploegen spelen normaal gesproken verdedigend. Ze krijgen ook allebei weinig goals tegen in de eigen competitie, maar ze scoren zelf niet ontzettend veel. Chelsea won natuurlijk dik tegen Qarabag, maar dat gaat zeker niet gebeuren tegen Atletico. Ik verwacht een spannende wedstrijd, met weinig goals.

Voor het wedden op Champions League tip ik je te gokken op ‘onder 1.5 goals’ @2.95 bij bookmaker Mr Green.

Ik vind het moeilijk om te beslissen wie er deze wedstrijd gaat winnen, maar weinig goals lijkt vanzelfsprekend als twee teams als Atletico en Chelsea tegen elkaar gaan spelen. Ze willen allebei elke wedstrijd de nul houden en winnen vaak maar met 1-0.

CSKA Moskou – Manchester United

Woensdag 27-09 20:45 uur. De laatste wedstrijd voor deze serie voetbal wedden tips is CSKA Moskou tegen Manchester United. United is het seizoen geweldig begonnen met maar één gelijkspel in de eerste zes wedstrijden, de rest werd gewonnen. CSKA is al eerder begonnen, na elf wedstrijden staan ze vierde met maar liefst zeven punten achterstand op Zenit.

CSKA won de vorige wedstrijd knap van Benfica, zeker gezien ze uit speelden. In de eigen competitie is het zeker nog niet geweldig. Met zeven punten achterstand, lijken ze al vrijwel uitgeschakeld te zijn voor de titel. Ze wisten veertien keer te scoren en kregen negen goals tegen in de eerste elf wedstrijden. In de wedstrijd tegen Benfica hadden ze maar 27% balbezit en ze hadden eigenlijk ook niet veel grote kansen – ze wisten dus met het nodige geluk te winnen. Benfica heeft ook nog een paar keer de paal geraakt.

Statistieken Manchester United top

Manchester United staat tweede in de eigen competitie, alleen City doet het iets beter door een beter doelsaldo. United is nog ongeslagen en scoorde maar liefst al 17 keer en kregen maar twee goals tegen, ongelofelijke statistieken na zes wedstrijden.

In de Champions League won Manchester United met 3-0 van FC Basel in de eerste wedstrijd. United heeft een geweldig team en ze spelen dit seizoen ook leuk voetbal, iets wat vorig seizoen echt niet gelukt is. Ze creëren nu veel kansen en scoren dus ook makkelijk, terwijl ze vrijwel niks tegen krijgen.

Champions League weddenschappen

United is in mijn ogen de grote favoriet, de odd is 1.68 en die vind ik nog vrij hoog. United is nog ongeslagen en wint alles met grote cijfers, tegen een ploeg die het lastig heeft in de Russische competitie. Met een tweede overwinning doet Manchester United een grote stap naar overwintering. Ik tip je een handicap weddenschap voor het gokken op deze wedstrijd:

United scoorde dit seizoen nog in elke wedstrijd meer dan één keer. Ze speelden maar één keer gelijk, en dat was ook de enige wedstrijd met tegengoals. Ik verwacht dat United weer een relatief makkelijke overwinning zal boeken.

CSKA wist vorige wedstrijd verrassend te winnen, maar is echt niet in goede vorm en United heeft een veel beter team.

Tot slot nog een combi bet tip: voeg de weddenschappen ‘over 2.5 goals’ bij Dortmund – Real, de ‘onder 2.5 goals’ bij Atletico – Chelsea en ‘Manchester United wint’ samen in één bet en je pakt 3.84 bij de bookies. $ucces!