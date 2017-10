Champions League tips: Feyenoord en Monaco krijgen het zwaar

Champions League tips

31 oktober en 1 november 2017

Zowel dinsdag als woensdag staan er een paar heerlijke wedstrijden in de Champions League op ons te wachten met veel favorieten. Dinsdagavond komen onder andere Roma en Chelsea in actie en woensdagavond moeten de Spurs, Real en ook Feyenoord het laten zien.

Waar is het goed op wedden deze ronde? Hieronder de voorbeschouwingen, mijn tips voor voetbal voorspellingen Champions League en afsluitend een tip voor een goede combi weddenschap!



Visit MrGreen Sports for latest odds Speel Bewust 18+

Champions League wedden tips

Roma – Chelsea. Wie zich nog de vorige wedstrijd kan herinneren tussen deze twee teams, zal zich geheid verheugen op dit duel. De vorige wedstrijd eindigde namelijk in 3-3, een geweldige wedstrijd voor de neutrale kijker.

Chelsea speelde toen thuis en was wel degelijk de favoriet bij de bookmakers. AS Roma heeft weliswaar geen onaardig team maar velen dachten dat ze het toch zouden afleggen tegen het stugge Chelsea. Roma bewees echter het tegendeel en boog een 2-1 achterstand knap om in een 2-3 voorsprong. Een kwartier voor tijd moesten zij toch buigen voor de kwaliteit van de Blues en eindigde het duel in 3-3.

BTTS in combi bet verwerken

Nu met de return inzicht is het naar mijn mening moeilijk een winnaar aan te wijzen. Roma speelt nu thuis waardoor het lichtelijk de favoriet is. Dat zegt bij Chelsea helemaal niks want de Londense ploeg wist een paar weken geleden knap uit te winnen van Atletico – waardoor het nog lastiger wordt om een winnaar te voorspellen.

Daarom raad ik jullie aan om beide teams op scoren te zetten en deze te verwerken in een combi bet. De kans dat beide teams wederom weer een keer het net vinden dinsdag is vrij groot, daarom krijg je voor deze tip ook maar een magere 1.50.

Voorspellingen Champions League

Besiktas – Monaco. De grootmachten waaronder PSG en Bayern zijn voor wat betreft de voetbal voorspellingen niet de moeite waard om te bespreken omdat de quoteringen zo laag zijn. Daarom bespreek ik een op papier een iets mindere wedstrijd maar zeker niet de minste. Besiktas mag het woensdagavond opnemen tegen het Monaco van Falcao.

De vorige wedstrijd eindigde wel degelijk in een verrassing naar mijn idee. Besiktas wist die wedstrijd namelijk uit bij Monaco met 1-2 te winnen, waardoor zij na 3 wedstrijden stijf bovenaan staan in groep G.

Monaco daarentegen doet het naar mijn idee niet naar behoren en staat met 1 punt laatste in de poule. Wil Monaco nog wat bereiken in de Champions League dan zal er nu dus echt wel gewonnen moeten worden.

Wedden op winst Besiktas

Toch lijkt mij dit wel een erg lastig verhaal voor de Fransen. Ze moeten afreizen naar Turkije en missen hun topspits Falcao. Falcao is er woensdagavond niet bij omdat hij niet wedstrijdfit is – een grote domper voor Monaco aangezien Falcao voor de doelpunten zorgt voor de ploeg.

Ik verwacht dat Besiktas het af wil maken in eigen huis. Want als ze woensdagavond weten te winnen doen ze wel hele goede zaken om een ronde verder te komen in het Kampioenenbal. Met het thuisvoordeel voor Besiktas verwacht ik wederom een overwinning voor de Turken en dit levert je voor het wedden op Champions League een uitstekende quotering op.

Niet gokken op Feyenoord

Shaktar – Feyenoord. De Rotterdammers, die de laatste weken niet erg in vorm zijn, mogen het woensdagavond proberen recht te zetten in een Europees duel. Ze nemen het weer op tegen Shaktar waar onlangs in de Kuip met 1-2 van werd verloren.

Dit weekend wist Feyenoord ook in de Eredivisie weer niet te winnen en ze snakken naar een zege.

In de Champions League staat Feyenoord laatste in de poule met nog 0 punten. Shaktar daarentegen doet het niet onaardig en staat met 6 punten op een tweede plek. Ze zullen dus zeker willen winnen van Feyenoord om kans te maken om een ronde verder te komen in de Champions League.

Aangezien Feyenoord naar mijn idee even de weg kwijt is, verwacht ik een makkelijke overwinning in het voordeel van Shaktar. Voor een mooie odd (1.91) is mijn wedden tip Shaktar op een handicap te zetten van -1.

Voeg je bovenstaande Champions League voorspellingen samen in een combinatie weddenschap, dan kom je op de uitstekende quotering van 6.73. Een prima quotering lijkt mij voor drie heerlijke wedstrijden met een grote winkans. $ucces!