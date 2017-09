Champions League tips Barca – Juve, PSG en Liverpool – Sevilla

Champions League wedden tips

dinsdag 12 en woensdag 13 september 2017

De competities zijn allemaal in volle gang in Europa. Deze week start ook (eindelijk) de Champions League! Wij geven jullie de beste wedtips voor de leukste wedstrijden van deze week.

Een van de mooiste wedstrijden op dinsdagavond is ongetwijfeld Barcelona tegen Juventus. En morgen staat natuurlijk Feyenoord – Manchester City op het programma. De weddenschappen en preview voor die wedstrijd volgen later.



FC Barcelona – Juventus Champions League

Vorig seizoen wist Juventus FC Barcelona vrij eenvoudig uit te schakelen. Ze wonnen hun thuisduel met 3-0 en in de wedstrijd in Camp Nou werd het 0-0. Barcelona zal ongetwijfeld revanche willen nemen op Juventus.

FC Barcelona had een onstuimige zomer met het vertrek van Neymar na een lange transfersoap. Daarna was er nog het gedoe met de transfer van Dembelé, die uiteindelijk de vervanger van Neymar werd. De start van het seizoen was ook niet geweldig door de dubbele nederlaag in de Spaanse supercup tegen Real.

Maar de competitie begonnen ze goed met negen punten uit drie wedstrijden en maar liefst negen goals voor en nul tegen. Zeker de wedstrijd van afgelopen weekend was van een hoog niveau. Ze wonnen uiteindelijk met 5-0, maar dit had veel hoger uit kunnen vallen. Zeker als Suarez weer in vorm komt zal Barcelona alleen maar meer scoren.

Juventus start competitie goed

Juventus heeft een vrij rustige transferzomer gehad, er zijn grote sterren vertrokken en spelers als Dybala kwamen ook nauwelijks voor in de geruchten. Het seizoen begon echter niet best met het verliezen van de Italiaanse supercup van Lazio met 2-3. De competitie begonnen ze goed en net als Barcelona hebben ze negen punten uit drie wedstrijden. Ze scoorden zelf tien keer en kregen er twee tegen.

Juventus was vorig seizoen zeker de betere partij en bij Barcelona lijkt er nog niet heel veel veranderd te zijn. Ze hebben weliswaar een nieuwe coach maar in de wedstrijden om de Supercup kwamen ze zwaar tekort tegen een goed Real Madrid. Ik verwacht een spannende wedstrijd, dit zal de eerste test zijn voor het nieuwe Barcelona na de supercup wedstrijden.

Weddenschappen: goal Messi en winst Barca

Juventus is nog vrijwel hetzelfde team, maar ik verwacht dat Barca deze wedstrijd wel gaat winnen. De laatste wedstrijd van de Spanjaarden was weer erg goed en met name Lionel Messi lijkt gedreven om weer een topseizoen te hebben.

Messi scoorde alweer vijf keer in de eerste drie wedstrijden van LaLiga. Met Suarez, die aardig wat kansen mist, en het vertrek van Neymar lijkt Messi alleen maar beter en belangrijker te worden. Ik verwacht zeker een goal voor de Argentijn en dat Barca wint. Messi scoorde al 57 keer in 57 groepswedstrijden in de Champions League. De notering bij bookmaker Mr Green heeft een uitstekend waarde:

Celtic – Paris Saint-Germain

De tweede wedstrijd die wij hebben uitgekozen is Celtic tegen PSG. PSG heeft met Neymar en Mbappe een zeer spectaculaire transferzomer doorgemaakt. Celtic doet eigenlijk ieder jaar mee met de Champions League, maar de laatste jaren spelen ze een steeds kleinere rol.

Celtic is al jaren alleenheerser in Schotland, maar hun rol in de Champions League is echt minimaal. Dit jaar hadden ze weinig moeite met de plaatsing, al was de laatste wedstrijd tegen Astana wel spannend. Ze wonnen de thuiswedstrijd namelijk met 5-0, maar in het uitduel verloren ze uiteindelijk met 4-3. In de eigen competitie hebben ze vijf wedstrijden gehad, vier gewonnen en een gelijkgespeeld.

Edison Cavani en Neymar in bloedvorm

PSG begon het seizoen uitermate sterk, ze wonnen de supercup en in de competitie hebben ze alles nog gewonnen. In de vijf competitie wedstrijden scoorden ze al 19 keer en ze kregen er maar drie tegen.

Met name Edison Cavani en Neymar zijn in bloedvorm. Cavani scoorde al zeven keer in vijf wedstrijden. Neymar scoorde vier keer in vier wedstrijden en gaf ook al vier assists. Mbappe scoorde ook direct bij zijn debuut en PSG lijkt daarmee een team te hebben die misschien eindelijk eens mee kan strijden om de Champions League trofee.

Wedden op de wedstrijd

Celtic had het al moeilijk tegen Astana die aanvallend voetbal speelde. Celtic heeft de laatste jaren ingeleverd in kwaliteit en ik verwacht dat ze vrijwel geen punten pakken in deze groep. Zeker tegen PSG die met het “nieuwe” team hoge ogen wil gooien, verwacht ik dat ze een pak slaag krijgen. Met Neymar, Cavani en Mbappe voorin verwacht ik aardig wat goals.

PSG scoorde al 19 keer in vijf wedstrijden wat dus neerkomt op bijna vijf goals per wedstrijd. Celtic kreeg de laatste Europese wedstrijd vier goals tegen en dit was tegen een matige ploeg. In de competitie heeft Celtic vrijwel geen weerstand, waardoor ik verwacht dat het kwaliteitsverschil echt enorm zal zijn. Mijn wedtip voor de wedstrijd:

Liverpool – Sevilla betting

13 september. De laatste wedstrijd die wij voorbeschouwen is Liverpool tegen Sevilla. Liverpool mag voor het eerst sinds 2015 weer meedoen aan de Champions League. Sevilla deed vorig seizoen ook mee en eindigde toen tweede in de groep.

Liverpool verloor afgelopen weekend nog met maar liefst 5-0 van City. Ze zijn dus zeker uit op eerherstel. De week daarvoor wonnen ze echter met 4-0 van Arsenal, dus Liverpool is eigenlijk net als vorig jaar weer erg wisselvallig. In de competitie hebben ze nu vier wedstrijden gespeeld, twee gewonnen, een gelijkgespeeld en een verloren. Ze wisten zelf acht keer te scoren en kregen er evenveel tegen.

Gokken op Liverpool

Sevilla werd vorig seizoen knap vierde in de Spaanse competitie na een aantal tegenvallende jaren. In de Champions League deden ze het ook redelijk goed, ze kwamen tot de eerste knock-out ronde en daar verloren ze van Leicester City. Dit seizoen hopen ze de prestaties van vorig jaar ongetwijfeld te herhalen of zelfs te verbeteren. In de competitie heeft Sevilla een prima start gehad met twee overwinningen en een gelijkspel.

Ik verwacht een spannende wedstrijd, beide ploegen kunnen goed voetballen en hebben een snelle omschakeling. Liverpool won in 2005 nog de Champions League, maar heeft daarna een aantal slechte jaren doorgemaakt. Ze zullen ongetwijfeld willen laten zien thuis te horen op dit niveau. Met het thuisvoordeel denk ik dat Liverpool uiteindelijk toch de favoriet is.

Wedtips Champions League

Beide ploegen hebben geen geweldige defensie, maar kunnen wel makkelijk kansen creëren en scoren. Ik verwacht daarom zeker dat beide teams scoren, maar uiteindelijk denk ik ook dat Liverpool gaat winnen.

Heb ik nog een combi bet tip voor je: