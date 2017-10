Zulte Waregem – Vitesse Europa League: winst en goal Castaignos

Voorbeschouwing Zulte Waregem – Vitesse Europa League

Donderdag 19 oktober 2017 19.00 uur

Vitesse moet de Nederlandse eer hooghouden in Europa. Donderdag spelen ze tegen Zulte Waregem een wedstrijd die gewonnen moet worden willen ze nog uitzicht houden op overwintering. Beide ploegen hebben nul punten na de eerste twee wedstrijden in de Europa League.

Voor Zulte is het uitkomen in een Europese competitie net als voor Vitesse een unicum. Voor vanavond verwacht ik een overwinning voor de Arnhemmers en zeker een goal van Castaignos die Matavz vervangt. Meer over de voorspellingen en weddenschappen vind je onderaan.



Zulte Waregem – Vitesse Europa League

Zulte Waregem staat na tien wedstrijden zevende in de Belgische competitie. Zulte verloor haar laatste drie wedstrijden op rij en afgelopen zondag verloren ze nog van promovendus Antwerp.

In de Europa League doen ze het niet veel beter, ze verloren beide wedstrijden en hadden in beide duels ook weinig te vertellen. Ze hebben een doelsaldo van een goal voor en zeven tegen. Opvallend is dat Zulte in de eigen competitie meer punten heeft gehaald in uit- dan thuiswedstrijden.

Aderlating Vitesse

Vitesse begon het seizoen uitstekend, maar is de laatste weken toch wat wisselvallig. Nog niet zo lang geleden verloren ze van de amateurs van Swift in de beker, maar het weekend daarna wonnen ze van Ajax. Na de winst op Ajax speelden ze in de Eredivisie twee keer gelijk met 1-1 tegen FC Utrecht en Heracles.

In de Europa League verloor Vitesse met 2-3 van Lazio en met 3-0 van OGC Nice. In beide wedstrijden deed Vitesse aardig mee en zeker in de wedstrijd tegen Lazio hadden ze eigenlijk wel meer verdiend.

Een aderlating voor Vitesse is dat Tim Matavz niet meedoet, vanwege familieomstandigheden kan hij er niet bij zijn. Luc Castaignos neemt zijn plaats in de spits over, en dat is natuurlijk ook een prima speler. Voor hem is het nu zaak om deze kans te grijpen. Ik verwacht een fel Vitesse dat de tegenvallende resultaten van de afgelopen weken van zich af wil voetballen.

Voorspellingen Zulte – Vitesse

Zulte is niet goed in vorm en was kansloos in de Europa League tot nog toe. Vitesse aan de andere kant is ook iets minder in vorm, maar heeft al weer een tijd niet verloren.

Vitesse heeft een goede selectie en ze deden goed mee in de eerdere Europa League wedstrijden. Voor zowel Vitesse als Zulte is dit de wedstrijd die gewonnen moeten worden, zodat ze nog kans maken op overwintering. In mijn ogen is Vitesse de betere partij en mijn tip voor het gokken op voetbal is dan ook de weddenschap ‘Vitesse wint’ met odds van 2.85.

De Arnhemmers hebben de betere ploeg en spelen ook beter voetbal. Als de spelers van Vitesse zich niet gek laten maken door de druk en de sfeer dan zie ik niet in hoe Vitesse hier niet kan winnen.

Luc Castaignos gaat scoren

Het spel van Vitesse is er op gericht om de spits te laten scoren, dit was natuurlijk Tim Matavz. Maar in deze wedstrijd staat Castaignos in de spits en hij wil zich maar al te graag laten zien.

Ik verwacht dat hij zeker wat kansen gaat krijgen en dan is het aan hem om te tonen dat hij minstens net zo goed is als Matavz. Ga voor het wedden op Europa League voetbal zeker voor een goal van de Schiedammer: