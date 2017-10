Tips World Grand Prix darts kwartfinale Raymond van Barneveld

Tips Darts | World Grand Prix 2017

John Henderson – Raymond van Barneveld kwartfinale

Vandaag worden de kwartfinales in de World Grand Prix Darts gespeeld. Raymond van Barneveld speelt in de tweede partij van het programma tegen John Henderson. Benito van de Pas treft Simon Whitlock in de derde match. De sessie begint om 20:00 uur Nederlandse tijd.

Zie onderaan meer over de weddenschappen darts. Nuttig om te weten is dat Peter Wright licht geblesseerd is aan zijn elleboog. Meer kans voor Barney dus…



World Grand Prix wedden tips darts

Barney heeft een redelijke staat van dienst op de World Grand Prix, al wist hij de titel nog nooit te veroveren. Wel speelde hij in 2008 en 2009 in de eindstrijd, waarin hij beide keren sneuvelde tegen recordwinnaar Phil Taylor.

Zijn route naar de finale is makkelijker geworden doordat Michael van Gerwen al in de eerste ronde naar huis kon. En dat klusje werd geklaard door Henderson.

Raymond van Barneveld geen winnaar meer

De Schot is geen heel bekende naam in de dartswereld. De 44-jarige werper heeft als bijnaam highlander maar is geen hoogvlieger. Hij sloot zich in 2011 aan bij de PDC na een niet bijster opvallende loopbaan bij de BDO en kwam op het WK darten nog nooit voorbij de tweede ronde. Op de wereldranglijst staat hij 32e en dit is de derde keer dat hij op een major bij de laatste acht staat.

Het palmares, de ervaring op het hoogste niveau en ook de gemiddeldes in de vorige twee rondes spreken enorm in het voordeel van Raymond van Barneveld. Maar laten we niet vergeten dat de veteraan zijn piek al enkele jaren achter zich lijkt te hebben liggen. Er waren jaren dat Barney vaste prik was in de finales van de grote toernooien. Inmiddels heeft hij sinds mei 2014 (Premier League Darts) geen grote individuele titel meer veroverd en bereikt hij ook op kleinere evenementen al jarenlang niet meer de eindstrijd. Barney is vaak competitief, maar geen winnaar meer.

Voorspellingen darts

Toch moet zijn huidige peil genoeg zijn om Henderson te verschalken, die bij reguliere toernooien (die niet zoals hier met een startdubbel beginnen) op gemiddeldes van rond de 90 blijft hangen. Ook op een wat zwakkere dag kan Barney dit winnen.

Weddenschappen darts: Raymond van Barneved noteert 1.25 op winst en John Henderson 4.20. Wil je een wat hogere notering op Barney, dan tippen we je de bet op de hoogste checkout voor de Nederlander @1.53 bij bookmaker Mr Green.

Peter Wright is favoriet voor de toernooiwinst @2.75, maar de Schot is licht geblesseerd aan zijn elleboog dus dat biedt kansen voor Barney. Van Barneveld is een goede tweede @4.50 – een finaleplaats is sowieso goed voor 2.25. Kapers op de kust zijn Daryl Gurney en Mensur Suljovic.



Programma darten vandaag:

Robert Thornton – Daryl Gurney

Raymond van Barneveld – John Henderson

Simon Whitlock – Benito van de Pas

Mensur Suljovic – Peter Wright