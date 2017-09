WK Wielrennen: Tom Dumoulin favoriet tijdrit – Sagan wegwedstrijd

WK Wielrennen 2017. Woensdag 20 september om 13:00 uur begint de tijdrit voor heren op het WK wielrennen in het Noorse Bergen. Zondag om 15:00 uur vangt de wegrit voor heren aan.

Tom Dumoulin heeft de eerste hoofdprijs van wereldkampioenschap al in huis: met Team Sunweb won hij goud in de ploegentijdrit. Het is een ietwat merkwaardig onderdeel van de serie evenementen, aangezien de teams bestaan uit rijders van diverse nationaliteiten. Formeel gezien gaat de hoofdprijs naar Duitsland, het thuisland van Sunweb.



Tijdrijden WK Wielrennen Tom Dumoulin

Het WK tijdrijden is al 23 keer eerder verreden. Nederlandse wielrenners hebben nog nooit goud gepakt, maar met Tom Dumoulin staat er ditmaal een zeer serieuze troef aan de start. Hij won al brons in 2016, zilver op de Olympische Spelen 2016 en diverse etappes in de grote rondes. Na de gewonnen Giro is de tijdrit zijn grote doel voor dit jaar.

De vraag is of het parcours bij Dumoulins fysiek en talenten past. Het is namelijk de geringste afstand ooit: 31 kilometer. Wel zit er een klim verwerkt in het parcours en halverwege is er ook een kasseienstrook van 600 meter. Een noviteit is dat aan de voet van de Mount Floyen een fietswissel mag worden toegepast. Tom Dumoulin is daar een grote voorstander van en de Limburger zal de materiaalzone betreden om zijn stalen ros te vervangen voor een klimfiets.

Op die lichtere tweewieler zal hij de 3.400 meter zo snel mogelijk proberen te bedwingen. De stijging is gemiddeld 9,1 procent en dat is fors te noemen. Een opluchting voor de benen van de renners is dat de laatste halve kilometer wat minder heftig is met dik vijf procent.

WK Wegwedstrijd: Kollsnes naar Bergen

De WK-titel op de weg begint in Kollsnes en eindigt 276,5 kilometer later in Bergen. Liefst twaalf keer worden de deelnemers over de heuvel Ulriken gedwongen, met een lengte van anderhalf kilometer en een hellingsgraad van 6,5 procent. Aangezien het parcours langs de westkust ligt kunnen de weersomstandigheden een invloedrijke factor worden. Sowieso is Bergen een stad met veel regenval; na Vancouver zelfs de natste stad ter wereld.

