Rosenborg – Ajax Europa League: winnen van anti voetbal

Rosenborg – Ajax Europa League

donderdag 24 augustus 2017 om 20.45 uur

Ook voor Ajax is Europa League kwalificatie nog zeer spannend. Vorige week verloor Ajax redelijk inspiratieloos van Rosenborg en dat maakt de strijd om Europees voetbal daarom onnodig lastig.

Ajax zal in Oostenrijk moeten doen wat ze zouden moeten doen en dat is winnen. De Amsterdammers zijn bij de goksites dik favoriet – onderaan meer over de weddenschappen Europa League.



Europa League Rosenborg – Ajax

Wat heb ik me geschaamd voor PSV… Ze verloren twee keer met 1-0 van Osijek. Echt, ik baalde als een stekker want zo raak je wel heel snel je Europese tickets kwijt… Gelukkig begon eindelijk de Eredivisie. Die vreugde duurde niet heel lang want Ajax verloor gelijk van Heracles.

Nadat we thuis 2-2 speelden tegen Nice en uitgeschakeld werden voor de Champions League had ik er nog steeds vertrouwen in, want tja, zo’n beetje elke club die je loot moet je met de grond gelijk maken toch? Wij waren immers finalist van de vorige Europa League editie.

Ajax moet winnen van anti-voetbal

Man, wat ik heb me weer geschaamd zeg… Het enige voordeel is dat je het aan zag komen dus in de 70ste minuut heb ik snel nog wat geld ingezet op Rosenborg, maar echt: wat een zaad wedstrijd.

Nu moet je donderdag gaan zorgen dat je wint van het anti-voetbal. Creativiteit is daarmee heel belangrijk, want dan win je bijna altijd van het anti-voetbal.

Echter ontbreekt dat bij Ajax en daardoor gaat het een hele lastige wedstrijd worden. Mijn voorspelling is 80% balbezit met 30 schoten. Van die 30 zijn er maar een paar op goal, want scoren blijkt ook lastig te zijn de laatste tijd.

Ajax dramatisch tegen Groningen

Oké, dan nog even het drama van zondag bespreken, want Groningen stond op het programma. Iedereen die naar de uitslag heeft gekeken zou gedacht hebben dat het een goede wedstrijd was en dat Ajax te sterk voor FC Groningen was.

Goed, het was beter dan tegen Rosenborg in de Europa League, maar wat een drama zeg. Echt weer een ouderwets Frank de Boer wedstrijdje.

AGelukkig snapte Keizer wel dat hij Huntelaar en De Jong een kans moest geven. Daarnaast was Younes ziek – ach wat jammer – Cerny speelde een dijk van een wedstrijd. Nu ben ik benieuwd wat Keizer voor opstelling gaat hanteren. Hopelijk dezelfde elf als de startende elf tegen Groningen.

Weddenschappen Ajax

Genoeg gelul over Ajax en over de prestaties van de Amsterdammers. Wat veel belangrijker is, is waar wij ons geld op gaan zetten. Ik zal heel eerlijk met jullie zijn: ik denk dat Ajax gaat winnen. Waarom ik dat denk? Dat is puur mijn onderbuikgevoel. Als ik zou gaan redeneren wie deze wedstrijd gaat winnen dan denk ik aan een gelijkspel.

jax voetbalt zonder creativiteit en dat is lastig als de tegenstander een muur neer gaat zetten. Kansen zullen er ongetwijfeld komen, maar echt een goaltjesdief loopt er niet rond bij Ajax.

Tuurlijk Huntelaar, maar zoals je zag tegen Groningen heeft hij een voorzet nodig. Younes zal ongetwijfeld starten en dan kan je voorzetten mooi vergeten. Wie weet heeft Dijks deze week leren voorzetten – mocht dat het geval zijn, dan zie ik het wat rooskleuriger in.

Voorspellingen Europa League

Ik denk, half luisterend naar mijn onderbuik gevoel, dat het 0-1 gaat worden voor Ajax. De quotering hiervoor is 9.00. Gokken op Ajax winst heeft een quotering van 1.91, maar nogmaals: dat is op basis van mijn onderbuik.

Zet je liever op onderbouwde weddenschappen in, dan denk ik dat double chance een goede optie is. De quotering hiervoor is 1.82 bij bookmaker Mr Green. Ajax gaat het namelijk heel lastig krijgen tegen de muur van elf van Rosenborg. Onder 2.5 goals lijkt me ook een goede weddenschap, want nogmaals die muur die Rosenborg neer zal zetten zal voor Ajax een lastig obstakel zijn.

Daarnaast is Rosenborg +1AH een goede bet, als ik niet luister naar mijn onderbuik, want bij een minimale winst van Ajax krijg je je inleg terug. De quotering hiervoor is 1.76, maar toch raad ik je aan om te gaan voor mijn onderbuik, want die heeft me wel vaker geld opgeleverd.

Lees ook: wedden op Europa League.