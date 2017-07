Europa League voorronde: PSV en FC Utrecht gaan winnen

Donderdag 27 juli staat de derde voorronde van de Europa League op het programma. FC Utrecht en PSV zijn de Nederlandse clubs die meedoen. Utrecht won de vorige ronde over twee wedstrijden van Valletta en PSV stroomt nu in.

Een vooruitblik en mijn tips voor winnende weddenschappen op FC Utrecht – Lech Poznan en PSV Eindhoven – NK Osijek in de Europa League.



Europa League voorronde FC Utrecht en PSV

FC Utrecht – Lech Poznan. Utrecht neemt het in deze ronde op tegen Lech Poznan. De Poolse ploeg eindigde vorig jaar derde in de reguliere competitie en ook in de nationale play-offs. Daardoor stroomde Lech in de eerste voorronde in.

FC Utrecht was in de uitwedstrijd tegen Valletta al stukken beter, maar ze kwamen niet tot scoren – in de thuiswedstrijd wonnen ze eenvoudig met 3-1. Utrecht heeft een paar goede spelers verkocht deze zomer, maar ze hebben nog steeds een prima team. Met spelers als Emanuelson, Dessers, en Dumic lijken ze de vertrokken spelers goed op te vangen. Ik verwacht veel van deze ploeg in de Eredivisie en ook in de Europa League.

FC Utrecht speelt in deze confrontatie als eerste thuis, wat een voordeel kan zijn. Het veld bij Valletta was echt dramatisch, waardoor ze vrijwel geen kansen konden creëren. In de thuiswedstrijd lukte dat wel en wisten ze dus ook drie keer te scoren.

Verdediging niet al te best

Lech Poznan heeft een groot voordeel op Utrecht. Ze zijn al veel langer bezig dit seizoen en hebben dus meer wedstrijdritme. Lech begon het seizoen behoorlijk matig met een gelijkspel en een verlies.

In de voorronde van de Europa League hadden ze weinig tegenstand van FK Pelister Bitola, waarvan ze in totaal 7-0 wonnen. Tegen Hagesund hadden ze het al wat lastiger, de uitwedstrijd verloren ze met 3-2 en thuis wonnen ze met 2-0. Het feit dat ze twee tegengoals kregen tegen Hagesund is wel iets waar FC Utrecht zeker hoop uit kan putten. Ook in de eigen competitie is de verdediging van Poznan nog niet al te best in vorm.

FC Utrecht favoriet – tip weddenschap

FC Utrecht is wat mij, en ook wat de bookmakers, betreft dé favoriet voor deze confrontatie, en zeker in de thuiswedstrijd. Utrecht heeft een prima selectie en ook al hebben ze minder wedstrijd ritme, zouden ze dit moeten winnen.

Utrecht won de vorige thuiswedstrijd met 3-1 van Valletta en die stand had zeker hoger kunnen uitvallen. De verdediging van Lech Poznan lijkt zoals gezegd nog niet al te best in vorm, dus ik verwacht zeker dat Utrecht een aantal goals gaat maken. Een prima weddenschap is de over 1.5 goals bet bij bookmaker Mr Green. Het levert je 2.08 per ingezette euro op.

PSV – NK Osijek

PSV begint het seizoen met wat op papier op een veredeld oefenpotje lijkt tegen NK Osijek. Osijek werd vorig seizoen vierde Kroatische competitie. Daardoor speelde ook deze club al in de eerste voorronde van de Europa League.

PSV had geen geweldige oefencampagne, ze wonnen de eerste twee wedstrijden van RKC en FC Sion. Daarna speelden ze gelijk tegen AS Monaco en verloren ze van Grasshopper Club Zurich. PSV zal die laatste twee wedstrijden uit gedachten moeten zetten. Gelukkig spelen ze tegen een club waarvan ze eigenlijk altijd moeten winnen. De selectie van PSV is afgezien van de aankoop Lozano, nog niet echt verbeterd dit seizoen. Wel zijn ze Guardado en Moreno kwijtgeraakt.

Geen geweldig team

NK Osijek heeft nu twee wedstrijden gespeeld in de huidige competitie en beide speelden ze met 1-1 gelijk. In de Europa League deden ze het tot nog toe uitstekend, met name in thuiswedstrijden. De eerste wedstrijd wonnen ze met 0-2 en 4-0 van UE Santa Coloma.

De tweede ronde speelden ze tegen FC Luzern, thuis wonnen ze met 2-0, maar uit verloren ze met 2-1. NK Osijek heeft geen geweldig team en eindigt eigenlijk elk jaar ver onder de grote Kroatische clubs.

PSV favoriet – wedtip: handicap bet

PSV is de grote favoriet in deze wedstrijd en ik verwacht dat ze dit karwei in eigen huis alvast wil klaren met een grote overwinning. Kijkend naar de sterkte van de selectie van PSV verwacht ik ook zeker dat dit kan gaan lukken. Een mooie pot voor het wedden op Europa League.

Als PSV serieus aan deze wedstrijd begint verwacht ik zeker dat ze een grote uitslag kunnen neerzetten zodat de return vrijwel overbodig is. PSV heeft nog steeds een prima selectie die makkelijk moet kunnen winnen van NK Osijek.