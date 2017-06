Wimbledon 2017: Roger Federer favoriet voor de eindzege

Voorbeschouwing Wimbledon 2017. Volgende week staat het grootste tennistoernooi van het jaar voor de deur: Wimbledon 2017. Het gras seizoen is van korte duur maar Wimbledon is voor veel spelers het toernooi waar de meeste waarde aan gehecht wordt.

Waar de afgelopen jaren Murray en Djokovic te goed waren voor de rest van het spelersveld is dat nu alles behalve het geval; Murray vloog er vorige week op Queens al in de eerste ronde uit en is bezig aan een dramatisch seizoen. Dit geldt eigenlijk ook voor Djokovic, die zijn vorm van 2016 maar niet weet te vinden. Federer en Nadal daarentegen zijn allebei bezig aan een geweldig seizoen.

Niet zeker of Nadal zijn beste grastennis kan laten zien

Roger Federer heeft al 4 titels op zijn naam staan in 2017: Australian Open, Indian Wells, Miami en het grastoernooi in Halle. Rafael Nadal won een paar weken terug zijn 10de Roland Garros titel maar de Spanjaard heeft geen grastoernooi gespeeld ter voorbereiding op Wimbledon en het is maar de vraag of The King Of Clay in staat is om op Wimbledon zijn beste grastennis te laten zien.

Naast de zogehete ‘Big Four’ heb je natuurlijk altijd nog wat interessante outsiders en dan kijken we met name naar de talenten Nick Kyrgios en Alexander Zverev. Bij Kyrgios is het altijd maar de vraag of de wil er is om te winnen, maar de Australiër heeft wel altijd al aangegeven dat Wimbledon zijn favoriete toernooi is. Kyrgios moest op Queens geblesseerd opgeven tegen Donald Young nadat hij weggleed en zijn been verdraaide en het is dus niet zeker of hij wel fit is voor Wimbledon.

Alexander Zverev is dit jaar echt doorgebroken met een toernooizege op het Masters toernooi van Rome en ook op gras laat de Duitser zien dat hij tot één van de beste van de wereld behoort. In Halle versloeg hij een aantal sterke spelers maar in de finale moest hij uiteindelijk buigen voor Roger Federer. Als Zverev het conditioneel kan bijbenen is hij een serieuze kandidaat voor de titel op Wimbledon.

Opmaken voor wederom een verrassing bij de vrouwen

Bij de vrouwen ligt het spelersveld volledig open dit jaar. Serena Williams is afwezig, Victoria Azarenka en Petra Kvitova komen allebei terug van langdurige afwezigheid en de huidige nummer 1 van de wereld Angelique Kerber is volledig uit vorm. Op Roland Garros leverde dit al een bijzondere verrassing op toen Jelena Ostapenko tegen de verwachtingen in de titel won in Parijs. Op Wimbledon kunnen we ons wellicht gaan opmaken voor wederom een verrassing…

Wedden op Wimbledon 2017

Bij de vrouwen kan er zoals gezegd van alles gebeuren en daarom gaan we daar op zoek naar hoge quoteringen voor de eindwinst. Cibulkova op 51.00 is een interessante quotering. Cibulkova is een vechter op de baan en heeft laten zien dat ze op de grote toernooi in staat is te domineren. Sevastova op 151.00 is ook een inzet waard. De Letse heeft vorige week nog een grastoernooi gewonnen in Mallorca en is bezig aan een indrukwekkend seizoen. Van de favorieten verwachten we dat Kvitova toch wel de grootste kans heeft op een quotering van 6.00

Bij de mannen zal het heel spannend worden en het is lastig om een outsider eruit te pikken gezien. De spelers die in de buurt kunnen komen zijn Raonic (13.00), Zverev (17.00), Kyrgios (26.00) en Dimitrov (26.00). Toch verwachten we dat Federer uiteindelijk te sterk zal zijn op een quotering van 3.25