Onze World Matchplay Darts voorspelling: finale Van Gerwen – Wright

Zaterdag 22 juli 2017 begint het World Matchplay Darts-toernooi dat wordt gespeeld in de Winter Gardens in het Engelse Blackpool. Het duurt de hele week en volgende week zondag wordt de finale gespeeld. Het is de 24e editie van World Matchplay en Michael van Gerwen is verdedigend kampioen.

Onderaan de betting tips voor het darten. Weddenschappen en odds komen van bookmaker Mr Green.



World Matchplay 2017 voorspellingen

Afgelopen jaar won van Gerwen de titel na een zinderende finale tegen Phil Taylor die met 18-10 werd verslagen. Ook Christian Kist, Jelle Klaasen, Benito van de Pas, Raymond van Barneveld en de Belg Kim Huybrechts zijn op het toernooi aanwezig. Kist mag meteen op de eerste dag aan de bak en treft Gary Anderson. Ook voormalig kampioen James Wade en Peter Wright zullen hun eerste wedstrijd op zaterdag spelen. De eerste ronde wordt verdeeld over drie dagen gespeeld.

Op zondagmiddag speelt Jelle Klaasen tegen Justin Pipe, die afgelopen weekend het laatste plekje voor qualifiers in de wacht sleepte. Diezelfde middag speelt Benito van de Pas tegen Daryl Gurney. In de avondsessie komet Phil Taylor in actie tegen Gerwyn Price, Raymond van Barneveld speelt tegen Joe Cullen en Kim Huybrechts neemt het op tegen Alan Norris.

Wedden: Michael van Gerwen favoriet

Verdedigend kampioen en titelfavoriet Michael van Gerwen komt op maandagavond pas in actie. Hij speelt tegen Stephen Bunting. Van Gerwen hoopt dit jaar zijn derde achtereenvolgende World Matchplay-titel te winnen en de hoofdprijs van £115,000. De prijzenpot is dit jaar vergroot en bevat nu £500,000 en voor de speler(s) die een negendarter gooien staat er een bonus klaar van £10,000.

Als van Gerwen de tweede ronde haalt, wacht hem een wedstrijd waarin hij het opneemt tegen de winnaar van het Australische onderonsje tussen Kyle Anderson en Simon Whitlock. En dan nu over het wedden op darten:

Weddenschappen darts

Van Gerwen is favoriet bij de goksites en noteert 1.61 voor de titel. Gary Anderson, die niet in de beste vorm ooit verkeert, wordt als tweede getipt met een notering van 6.00, terwijl Peter Wright (wie eigenlijk de enige is die in de buurt kan komen van Van Gerwen) 8.00 noteert voor de titel. Raymond van Barneveld noteert 34.00 en Benito van de Pas 151.00. Phil Taylor neemt afscheid van Blackpool met zijn laagste notering voor de titel ooit: 17.00 bij bookmaker Mr Green.

Voor Christian Kist in zijn eersterondewedstrijd tegen Gary Anderson noteert Mr Green 8.00 voor de Nederlander en 1.08 voor de Schot die zich niet in zijn beste spel bevindt. Voor een tweede plaats van Raymond van Barneveld, dus dat hij de finale speelt en verliest, noteert Mr Green odds van 23.00. Voor Peter Wright als verliezer in de finale is dat 4.00. En dat is o.i. de beste wedtip darts voor dit toernooi!

Programma World Matchplay

Zaterdag 22 juli 2017(20:00 uur NL tijd)

Eerste ronde (4x)

Michael Smith v Steve West

James Wade v Darren Webster

Gary Anderson v Christian Kist

Peter Wright v James Wilson

Zondag 23 juli – Middag (14:00 uur)

Eerste ronde (4x)

Jelle Klaasen v Justin Pipe

Robert Thornton v Cristo Reyes

Benito van de Pas v Daryl Gurney

Mensur Suljovic v John Henderson

Avond (20:30 uur)

Eerste ronde (4x)

Dave Chisnall v Mervyn King

Phil Taylor v Gerwyn Price

Raymond van Barneveld v Joe Cullen

Kim Huybrechts v Alan Norris

Maandag 24 juli (20:00 uur)

Eerste ronde (4x)

Simon Whitlock v Kyle Anderson

Adrian Lewis v Steve Beaton

Michael van Gerwen v Stephen Bunting

Ian White v Rob Cross