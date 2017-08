Zenit – FC Utrecht Europa League: kwalificatie voor de groepsfase

Europa League: Zenit – FC Utrecht

donderdag 24 augustus 19.00 uur

De strijd om een Europa League ticket is voor Utrecht zeer spannend. FC Utrecht won knap van Zenit en maakt daarom nog volop kans.

De ploeg zal donderdag om 19:00 in Rusland nog een keer moeten gaan stunten. Ik denk dat FC Utrecht de Europa League groepsfase zal halen; De tegenstander is niet geheel in vorm en Utrecht is in het voordeel doordat het in de vorige ontmoeting geen tegengoal kreeg. Een interessant duel voor een paar lucratieve weddenschappen!



Zenit – FC Utrecht

FC Utrecht is on fire en dat heeft iedereen mogen zien. In de Eredivisie hebben ze nog geen goals tegen en de vorige ontmoeting met de Russen wist Utrecht met 1-0 te winnen. Nu is het belangrijk dat ze stand kunnen houden. Thuis winnen van Zenit met 1-0 is al heel knap, maar nu wil men natuurlijk ook in Rusland stunten.

De bookmakers geven Utrecht in ieder geval geen kans, want je krijg een quotering van 8.50 voor een overwinning. De bookies zeggen dat het 50/50 is dat FC Utrecht dit seizoen de groepsfase haalt van de Europa League. Voor het Nederlands voetbal zou het heel erg goed zijn als dat gaat lukken, want na de uitschakeling van PSV is succes in Europa hard nodig.

Groot voordeel voor FC Utrecht

Afgelopen weekend wist Utrecht netjes te winnen van Willem II met 2-0. Utrecht is er in ieder geval klaar voor om nog een keer te stunten tegen Zenit. Het team is nog steeds niet geheel compleet, maar met wat ze tot nu toe hebben laten zien zijn er zeker kansen.

Bij Zenit St Petersburg is wel iedereen fit en zij zullen er natuurlijk alles aan gaan doen om de groepsfase te halen. De ploeg was was afgelopen weekend in de eigen competitie echter slechts met 1-0 te sterk voor Amkar – die laatste staat.

Zenit lijkt dus niet geheel in vorm. Een uitdoelpunt wisten ze in Utrecht niet te maken wat voor de Domstedelingen een groot voordeel is, want bij elke goal die Utrecht scoort zal Zenit er twee extra moeten maken.

Voorspellingen Europa League FC Utrecht

Wedden op Europa League? Ik denk niet dat Zenit gaat winnen van FC Utrecht. Dit komt doordat ik Utrecht zeer goed vond spelen en Zenit viel mij eerlijk gezegd een beetje tegen. Toch blijft Zenit St. Petersburg een hele goede club, maar ik denk dat Utrecht gaat stunten en de groepfase haalt.

FC Utrecht door naar de groepfase heeft een quotering van 1.85 bij de goksites. Voor gelijkspel krijg je een quotering van 4.80, maar ik raad je toch aan om wat zekerder te spelen. Dit kan je doen door gebruik te maken van een Asian Handicap. +1.5AH heeft een quotering van 1.76 bij bookmaker Mr Green.

Mocht Zenit winnen van Utrecht, dan denk ik dat dit nipt gaat gebeuren. Ik raad dan aan te gaan voor een 2-1 (9.00) of 1-1 (9.00).

Dat beide teams scoren vind ik ook een goede weddenschap. De quotering hiervoor is 2.30. De bookmakers zien het niet snel gebeuren dat FC Utrecht gaat scoren, maar zoals je in de vorige wedstrijd kon zien, zal Utrecht aanvallend zeker kansen daartoe creëren.