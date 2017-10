Liverpool – Manchester United en Atletico Madrid – FC Barcelona voorspellingen

Dit weekend staan er met Liverpool – Manchester United en Atletico Madrid – FC Barcelona twee geweldige wedstrijden op het voetbalprogramma!

In beide wedstrijden krijgen de teams het zwaar. Ik verwacht dat Barcelona en United uiteindelijk de toppers gaan winnen. De bookmakers zijn het niet helemaal met mij eens gezien de behoorlijk hoge odds op winst Man U.

Liverpool – Manchester United betting

14-10 13:30 uur. Liverpool tegen Manchester United is een van de oudste wedstrijden tussen rivalen in het voetbal. Liverpool doet het de laatste jaren wel aardig, maar kan de aansluiting bij de echte top maar niet vinden. Voor United is het ook hoog tijd om weer eens kampioen te worden, ze lijken goed op weg met 19 punten uit de eerste acht wedstrijden.

Liverpool staat momenteel zevende in de Premier League met 12 punten en kunnen zeker niet spreken van een goede start. Ze wisten maar drie wedstrijden te winnen, speelden er drie gelijk en verloren er één. Van de laatste zeven duels in alle competities wonnen ze er maar één. De wedstrijd voor de interland break speelde Liverpool gelijk tegen Newcastle United.

Vorig seizoen was het aantal tegendoelpunten een grote reden voor het puntverlies en dit seizoen lijkt dat niet anders. Liverpool kreeg al 12 goals tegen in zeven wedstrijden, zelf wisten ze dertien keer te scoren. Met die twaalf tegengoals behoort de defensie tot de slechtste van de competitie.

Manchester United uitstekend in vorm

Manchester United is het seizoen wel degelijk geweldig begonnen. Ze staan qua doelsaldo achter op City, maar zijn nog ongeslagen en hebben überhaupt maar één keer niet gewonnen. Voor United wordt de wedstrijd tegen Liverpool eigenlijk de eerste echte test van dit seizoen, de andere wedstrijden waren tegen de mindere goden van het de competitie.

In de Champions League doet United het ook prima met twee overwinningen op rij. Het doelsaldo van United is ook erg goed met 21 goals voor en maar 2 tegen, ze hebben net één goal minder gescoord dan City.

Hoge odds winst United

United is geweldig in vorm en dit zullen ze door willen trekken tegen een echt sterke tegenstander. Door te winnen van Liverpool laten ze zien hoe goed ze daadwerkelijk zijn.

Liverpool daarentegen is niet goed in vorm en krijgt ontzettend veel goals tegen. Man U scoort makkelijk en Liverpool heeft een slechte defensie, ik zie Manchester United als grote favoriet voor de wedstrijd. Gelukkig voor ons vinden de bookies dat niet, de odd is namelijk 2.70 voor United to win!

Voorspelling: Lukaku gaat scoren

Lukaku is het seizoen geweldig begonnen met zeven doelpunten in zeven wedstrijden, met de Champions League meegerekend scoorde hij zelfs al tien keer in negen wedstrijden.

Voor Lukaku geldt hetzelfde als voor heel United; hij zal willen laten zien dat hij ook kan scoren tegen een topploeg. Daarnaast is hij de man van de goals en zoals ik al eerder aangaf is de defensie zwak van Liverpool.

Atletico Madrid – FC Barcelona

14-10 20:45 uur. Atletico Madrid tegen Barcelona is een wedstrijd tussen twee van de drie ploegen die nog ongeslagen zijn. Atletico speelde wel een aantal keer gelijk, terwijl Barca alles heeft gewonnen.

Atletico Madrid begon het seizoen bijzonder slecht met een gelijkspel tegen promovendus Girona. Daarna hebben ze aardig hun rug weten te rechten, maar het is nog wel erg wisselvallig qua resultaat. In de Champions League doen ze het ook niet veel beter met één overwinning en een gelijkspel. In de competitie staan ze op een vierde plek met zes punten achterstand op Barcelona. Voor de interland break speelde gelijk met 0-0 tegen Leganes.

Messi scoorde al 11 keer

FC Barcelona werd compleet weggevaagd in de Spaanse supercup tegen Real, velen dachten dat Real dit seizoen makkelijk kampioen zou worden. Daar is echter niets van waar wanneer je nu kijkt naar de stand. Barca is ongeslagen de nummer één terwijl Real in La Liga op een vijfde plek staat.

Barcelona scoorde al 23 keer en kreeg er nog maar 2 tegen en ze lijken eindelijk weer eens het richting het voetbal onder Guardiola te gaan. Na de aftocht van Neymar heeft Messi nog meer het heft in eigen hand genomen, met resultaat. Hij scoorde al elf goals in de eerste zeven competitiewedstrijden.

Wedden op moeizame winst Barca

De komst van Paulinho werd door veel voetbalkenners en Barca fans als belachelijk gezien, maar hij heeft ook al z’n waarde bewezen. Hij brengt power op het middenveld en heeft ook nog eens redelijk scorend vermogen.

En dan nu over het wedden op voetbal. Wat mij betreft is Barcelona hier de favoriet, ze spelen goed voetbal en Atletico is toch nog erg wisselvallig dit seizoen. Bij Barca is het tijd dat de hegemonie van Real Madrid doorbroken wordt en dus moeten ze deze voorsprong vasthouden, wat alleen lukt als ze ook winnen van de grote tegenstanders.

Atletico voetbalt niet meer zoals in de beginjaren onder Simeone en ik verwacht dat FC Barcelona deze wedstrijd met moeite gaat winnen.