KLM Open 2017 golf: Haalt Joost Luiten de cut?

The Dutch te Spijk 14 – 17 september 2017

Van donderdag tot en met zondag vindt op de course The Dutch in Spijk het KLM Open plaats. Joost Luiten won het toernooi tweemaal, waaronder in 2016 met een spectaculaire slotdag.

Zijn ambitie is na een niet zo sterk jaar nederig: eerst maar eens het weekend en dus de cut halen en dan verder zien.



KLM Open 2017 – Joost Luiten

De eerste editie van het KLM Open, toen onder de naam Dutch Open, vond plaats in 1912. In 1972 stond de huidige naam voor het eerst op de kalender van de European Tour en sinds het begin van die tour is dit een van de zeven evenementen die onafgebroken plaats hebben gevonden. Het is dus een stukje golfhistorie waar Nederland trots op mag zijn.

De Dutch Club is ontworpen door Colin Montgomorie. Als het huidige weersbeeld doorzet, met rukwinden, veel regen en algehele grauwheid, dan hoeven we geen courserecords te verwachten. Maar wie weet vliegt er dan wel per ongeluk een hole in one in. Dat zou dan een zeer feestelijke zijn: momenteel staat de teller op de European Tour op 999.

The Dutch inwaartse linkscourse

De par op The Dutch ligt op 71 slagen. De course werd in 2011 geopend en kan het best omschreven worden als een wat meer inwaartse linkscourse, dus een baan die wel aanvoelt alsof hij aan de kust ligt.

De fairways zijn grotendeels vlak en worden omzoomd door heuveltjes. De greens bevinden zich vaak op lichte verhogingen en op twaalf van de achttien holes komen waterpartijen voor. Het is dus een spannende, gevarieerde course.

Haalt Joost Luiten de cut?

Joost Luiten komt niet met een geweldige vorm het KLM Open binnen. Vorige week werd hij dertigste op de Omega European Masters, daarvoor had hij drie weken speelpauze en daar weer voor miste hij bij twee toernooien op rij de cut. Ook Bernd Wiesberger, de speler met de hoogste plek op de wereldranglijst golf die Spijk aandoet, heeft nu twee keer op rij de cut niet gehaald.

Je zou denken dat echt Nederlands weer gunstig is voor een Nederlander. Luiten zit echter niet te wachten op donderwolken: “Ik hoop dat het weer bijtrekt, want als ik de voorspellingen bekijk word ik niet heel vrolijk. Er is heel veel wind voorspeld, dus ik hoop dat we niet al te veel spelonderbrekingen krijgen.”

Wedden op KLM Open

Joost Luiten en Bernd Wiesberger staan bij bookmaker Mr Green beide op 17.00 voor de winst. Een plek in de top tien voor Luiten noteert een lekkere 2.25 en in de top twintig @1.80.