Vitesse – Lazio Europa League: beide goed in vorm

Vitesse – Lazio Europa League

Donderdag 14 september 2017 21.05 uur

Wedtip: winst Lazio en BTTS @3.90

Helaas voor het Nederlands voetbal is Vitesse het enige team in de Europa League dit jaar. Hun Europese campagne begint met een thuiswedstrijd tegen Lazio. Vitesse heeft een redelijk moeilijke groep met Lazio, Nice en Zulte Waregem, maar ik geef ze wel een kans om tweede te worden.



Vitesse begon het seizoen sterk, ze staan tweede in de Eredivisie en wonnen drie van de vier wedstrijden. Ze spelen goed voetbal en scoren makkelijk met al 11 goals voor en ze hebben er vier tegen.

Vitesse heeft deze zomer een aantal goede transfers gedaan, waar ik zelf nog steeds enigszins versteld over sta. Met Matavz en Castaignos hebben ze voor de Eredivisie twee topspitsen – met name Matavz heeft ook voldoende ervaring in het buitenland en in Europese competities. Serero, helaas afwezig voor deze wedstrijd, is ook een speler met de nodige ervaring. Al met al hebben ze een goed team dat ook erg hecht oogt en goed samen speelt.

Voor Vitesse is het natuurlijk relatief nieuw om Europees te spelen, de meeste spelers hebben weinig ervaring en dus is het afwachten hoe ze presteren.

Lazio begint uitstekend aan seizoen

Lazio won dit seizoen de supercup van Italië door met 3-2 van Juventus te winnen. Het was zeker een knappe prestatie om de alleenheerser te verslaan. De competitie zijn ze ook goed begonnen met twee overwinningen en één gelijkspel.

Afgelopen weekend wisten ze AC Milan nog met 4-1 te verslaan, wat toch een verrassende uitslag is. Lazio heeft zich onder andere versterkt met Nani en Immobile. Beide spelers hebben al veel ervaring op het hoogste niveau en met name Immobile weet makkelijk te scoren – zeker als hij bij een Italiaanse club speelt.

Lazio speelt al jaren in de subtop van Italië, maar wil natuurlijk meer. Het begin van het seizoen lijkt wat dat betreft gunstig voor Lazio.

Weddenschappen Vitesse tegen Lazio

Lazio is in goede vorm, maar dat is Vitesse ook. Al met al heeft Lazio in mijn ogen wel een stuk meer kwaliteit en ik verwacht dat ze dan ook gaan winnen. Maar Vitesse speelt ook goed in de Eredivisie en wil natuurlijk een goede eerste wedstrijd spelen. Ik verwacht dat ze wel een goal mee gaan pakken, maar uiteindelijk zie ik Lazio zeker winnen.

Mijn tip voor een winnende Europa League weddenschap is dan ook ‘Lazio wint en beide teams scoren’. Deze bet noteert een lekkere 3.90 bij bookmaker Mr Green.

Lazio is gewoon super in vorm en heeft een goede selectie. Maar ook Vitesse scoort makkelijk, alleen verwacht ik dat één keer scoren niet genoeg zal zijn. Ik denk dat Lazio overtuigend wint, maar dat Vitesse uit een counter wel een goal mee gaat pakken.

Bookmaker Mr Green noteert voor een goal van Ciro Immobile 2.16. Immobile wist afgelopen weekend nog drie keer te scoren tegen AC Milan. De Italiaan heeft het een aantal seizoenen geprobeerd in het buitenland, maar daar leek het niet te lukken. Nu hij terug in Italië is blijkt maar weer wat een neusje voor de goal hij heeft.