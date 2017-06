US Open Golf 2017: Dustin Johnson is favoriet bij de bookmakers

Golf betting. Van donderdag tot en met zondag vindt in Wisconsin de golf major US Open plaats. Dustin Johnson greep vorig jaar op dit toernooi zijn eerste major en de Amerikaan is de favoriet voor de editie van 2017.

De par ligt op 72. Het US Open past, waar het ook wordt gehouden, de courses aan om ze extra lastig te maken. Dat blijkt ook uit de winnende scores van de afgelopen jaren. Johnson eindigde vorig jaar op min vier maar sinds 2010 moesten ook drie winnaars het doen met een scoren nul of boven par.



US Open 2017 – Golf weddenschappen

In Erin Hills, Wisconsin gaan ’s werelds topgolfers strijden om de tweede major van het kalenderjaar. De course is ruim 7 kilometer lang en is daarmee aan de lange kant. Het is bovendien geen eenvoudige course. De fairways kronkelen en de grond wordt omschreven als “stuiterend”, waardoor het balletje dus onvoorspelbare kanten op zal springen.

Ook zijn er veel locaties van waaruit de deelnemers weinig tot geen zicht hebben op de plek waar ze de bal heen willen slaan. En de bunkers zijn buitengewoon lastig. Komt de bal daarin terecht, dan gaat dat een erg vervelend getal op de scorekaart opleveren.

Zwaargewichten PGA

Een andere trend op het US Open is dat de recente winnaars in de voorafgaande weken al bemoedigende resultaten boekten. Je kan hier niet aan komen zetten met een gebrekkige vorm of een roestig ritme door passiviteit. Zes van de laatste tien winnaars hadden zeer kort daarvoor nog een toernooi gewonnen, de andere vier eindigden recent in de top drie.

En vijf van de zes laatste winnaars stonden in de top vijftien van de wereldranglijst. Kortom, het US Open appelleert vooral aan de zwaargewichten op de PGA.

Wedden op US Open

DJ voldoet in elk geval niet aan die trend wat betreft recente resultaten. Hij miste bij zijn laatste toernooi zelfs de cut. Ook werd hij afgelopen maandag opnieuw vader, dus misschien zitten zijn gedachten ergens anders en is de training er bij ingeschoten.

Jordan Spieths recente resultaten zijn: gemiste cut, tweede en dertiende. Over Rory McIlroy zijn er twijfels aangezien hij terugkomt van een ribblessure en op de vorige US Open miste hij de cut.

Zoals altijd liggen ook bij de favorieten de noteringen hoog en vooral dit keer is dat zo, gezien de zwakke plekken die hierboven zijn opgesomd. Dustin Johson noteert bij bookmaker 888sport 8.50, Jordan Spieth 13.00 en Rory McIlroy eveneens 13.00. Lees alles over wedden op sport.